Porsche European Open Par Scores

Saturday At Green Eagle Golf Courses Hamburg, Germany Purse: $2 million Yardage: 7,455; Par: 73 Third Round John Axelsen, Denmark…

Saturday

At Green Eagle Golf Courses

Hamburg, Germany

Purse: $2 million

Yardage: 7,455; Par: 73

Third Round

John Axelsen, Denmark 77-67-69—213 -6 Alexander Bjork, Sweden 72-72-69—213 -6 Julien Guerrier, France 72-74-67—213 -6 David Law, Scotland 75-66-72—213 -6 Tom McKibbin, Northern Ireland 72-69-72—213 -6 Jordan L. Smith, England 70-71-72—213 -6 Marcel Siem, Germany 71-73-70—214 -5 Ewen Ferguson, Scotland 71-72-72—215 -4 Maximilian Kieffer, Germany 69-71-75—215 -4 Paul Waring, England 71-72-72—215 -4 Santiago Tarrio, Spain 71-72-73—216 -3 Julien Brun, France 71-73-73—217 -2 Matthew Jordan, England 73-73-71—217 -2 Jeong-Weon Ko, France 74-73-70—217 -2 Frederic Lacroix, France 73-73-71—217 -2 Wilco Nienaber, South Africa 75-71-71—217 -2 Adrien Saddier, France 75-71-71—217 -2 Justin Walters, South Africa 75-72-70—217 -2 Alejandro Del Rey, Spain 73-76-69—218 -1 Robert Macintyre, Scotland 76-68-74—218 -1 Freddy Schott, Germany 71-75-72—218 -1 Clement Sordet, France 73-70-75—218 -1 Ricardo Gouveia, Portugal 76-73-70—219 E Joost Luiten, Netherlands 70-74-75—219 E Andy Sullivan, England 74-75-70—219 E Connor Syme, Scotland 73-77-69—219 E Nicolai Von Dellingshausen, Germany 80-70-69—219 E Pedro Figueiredo, Portugal 73-74-73—220 +1 Scott Jamieson, Scotland 75-70-75—220 +1 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-73-77—220 +1 Marcus Armitage, England 75-70-76—221 +2 Rafa Cabrera Bello, Spain 76-73-72—221 +2 Deon Germishuys, South Africa 75-72-74—221 +2 Hurly Long, Germany 73-73-75—221 +2 Matthieu Pavon, France 75-74-72—221 +2 Marcel Schneider, Germany 76-73-72—221 +2 Bryce Easton, South Africa 77-69-76—222 +3 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 74-76-72—222 +3 Mateusz Gradecki, Poland 80-70-72—222 +3 Angel Hidalgo, Spain 75-75-72—222 +3 Daan Huizing, Netherlands 76-74-72—222 +3 Romain Langasque, France 73-75-74—222 +3 Francesco Laporta, Italy 74-74-74—222 +3 Mike Lorenzo-Vera, France 73-73-76—222 +3 Edoardo Molinari, Italy 74-73-75—222 +3 Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-77-72—222 +3 Renato Paratore, Italy 72-75-75—222 +3 John Parry, England 74-76-72—222 +3 Antoine Rozner, France 75-74-73—222 +3 Kalle Samooja, Finland 75-71-76—222 +3 Jayden Trey Schaper, South Africa 76-74-72—222 +3 Matthew Baldwin, England 73-70-80—223 +4 Jorge Campillo, Spain 73-74-76—223 +4 Ugo Coussaud, France 74-76-73—223 +4 Simon Forsstrom, Sweden 69-77-77—223 +4 Rasmus Hojgaard, Denmark 76-73-74—223 +4 Rikuya Hoshino, Japan 77-73-73—223 +4 Joshua Lee, United States 73-77-74—224 +5 Yannik Paul, Germany 77-73-74—224 +5 Tapio Pulkkanen, Finland 75-73-76—224 +5 Max Schmitt, Germany 76-74-74—224 +5 Johannes Veerman, United States 76-73-75—224 +5 Andrew Wilson, England 74-74-76—224 +5 Marc Hammer, Germany 74-76-75—225 +6 Oscar Lengden, Sweden 73-74-78—225 +6 Matthew Southgate, England 76-69-80—225 +6 Adri Arnaus, Spain 74-74-78—226 +7 Zander Lombard, South Africa 78-70-78—226 +7 Richard Mansell, England 76-73-77—226 +7 Thorbjorn Olesen, Denmark 76-74-76—226 +7 Jannik De Bruyn, Germany 71-79-77—227 +8 Marcus Helligkilde, Denmark 70-79-78—227 +8 Eddie Pepperell, England 73-72-83—228 +9 Alex Fitzpatrick, England 75-74-80—229 +10 Richard McEvoy, England 75-75-79—229 +10 Soren Kjeldsen, Denmark 74-76-82—232 +13 Lucas Bjerregaard, Denmark 73-77-83—233 +14 Calum Hill, Scotland 72-74-WD Sean Crocker, United States 73-75-DQ

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.