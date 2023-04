ISPS HANDA – Championship Scores

Sunday At Ishioka Golf Club Omitama, Japan Purse: $2 million Yardage: 7,039; Par: 70 Final Round (x-won on third playoff…

Sunday

At Ishioka Golf Club

Omitama, Japan

Purse: $2 million

Yardage: 7,039; Par: 70

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Lucas Herbert, Australia (460), $310,209 67-63-68-67—265 Aaron Cockerill, Canada (305), $200,723 64-69-64-68—265 Calum Hill, Scotland (172), $114,960 67-67-67-65—266 Grant Forrest, Scotland (127), $84,304 68-62-69-68—267 Hiroshi Iwata, Japan (0), $84,304 68-66-68-65—267 Robert Macintyre, Scotland (83), $54,743 66-72-67-64—269 Yannik Paul, Germany (83), $54,743 67-70-67-65—269 Jordan L. Smith, England (83), $54,743 66-66-69-68—269 Jorge Campillo, Spain (56), $36,982 66-72-65-67—270 Deon Germishuys, South Africa (56), $36,982 64-68-70-68—270 Jazz Janewattananond, Thailand (56), $36,982 67-63-70-70—270 Takumi Kanaya, Japan (46), $30,382 66-66-67-72—271 Keita Nakajima, Japan (0), $30,382 65-69-72-65—271 Marcus Helligkilde, Denmark (41), $27,371 67-68-69-68—272 Yosuke Asaji, Japan (0), $27,371 65-70-69-68—272 Alexander Bjork, Sweden (35), $22,888 64-72-68-69—273 Rasmus Hojgaard, Denmark (35), $22,888 66-67-70-70—273 Maximilian Kieffer, Germany (35), $22,888 66-65-70-72—273 Jacques Kruyswijk, South Africa (35), $22,888 65-70-70-68—273 David Law, Scotland (35), $22,888 66-68-64-75—273 Yuki Inamori, Japan (0), $22,888 66-67-73-67—273 Daijiro Izumida, Japan (0), $22,888 67-69-67-70—273 Wil Besseling, Netherlands (28), $18,156 66-67-72-69—274 Rafa Cabrera Bello, Spain (28), $18,156 67-66-67-74—274 Daniel Hillier, New Zealand (28), $18,156 65-69-69-71—274 Rikuya Hoshino, Japan (28), $18,156 66-67-66-75—274 Guido Migliozzi, Italy (28), $18,156 69-68-64-73—274 Marcel Siem, Germany (28), $18,156 66-68-71-69—274 Yuto Katsuragawa, Japan (0), $18,156 67-70-69-68—274 Ryutaro Nagano, Japan (0), $18,156 65-70-69-70—274 Hao-Tong Li, China (23), $14,872 70-63-69-73—275 Richard Mansell, England (23), $14,872 70-65-68-72—275 Robin Sciot-Siegrist, France (23), $14,872 67-67-68-73—275 Ryo Ishikawa, Japan (0), $14,872 69-67-71-68—275 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark (19), $11,697 68-66-68-74—276 Scott Jamieson, Scotland (19), $11,697 66-69-71-70—276 Alexander Knappe, Germany (19), $11,697 69-64-71-72—276 Lukas Nemecz, Austria (19), $11,697 70-67-67-72—276 Matthieu Pavon, France (19), $11,697 69-69-69-69—276 Antoine Rozner, France (19), $11,697 67-71-69-69—276 Matthew Southgate, England (19), $11,697 68-69-70-69—276 Tomoyo Ikemura, Japan (0), $11,697 68-65-73-70—276 Jinichiro Kozuma, Japan (0), $11,697 67-67-72-70—276 Yuta Uetake, Japan (0), $11,697 68-69-70-69—276 Romain Langasque, France (15), $8,759 68-69-68-72—277 Niklas Norgaard Moller, Denmark (15), $8,759 71-63-69-74—277 Taiga Semikawa, Japan (15), $8,759 66-70-70-71—277 Jeunghun Wang, South Korea (15), $8,759 71-67-67-72—277 Mikumu Horikawa, Japan (0), $8,759 68-69-70-70—277 Terumichi Kakazu, Japan (0), $8,759 66-67-71-73—277 Angel Hidalgo, Spain (12), $6,788 69-68-65-76—278 Joost Luiten, Netherlands (12), $6,788 66-71-72-69—278 Marcel Schneider, Germany (12), $6,788 65-72-71-70—278 Todd Baek, South Korea (0), $6,788 69-64-73-72—278 Hideto Tanihara, Japan (0), $6,788 68-68-68-74—278 Alexander Levy, France (9), $5,839 71-66-74-68—279 Andy Sullivan, England (9), $5,839 63-70-69-77—279 Koumei Oda, Japan (0), $5,839 66-70-72-71—279 Jbe Kruger, South Africa (0), $5,383 67-71-72-70—280 Tomoyasu Sugiyama, Japan (0), $5,383 71-66-69-74—280 Wu Ashun, China (8), $4,927 69-69-71-72—281 John Parry, England (8), $4,927 70-68-71-72—281 Sebastian Soderberg, Sweden (8), $4,927 65-68-75-73—281 Louis De Jager, South Africa (7), $4,288 71-67-70-74—282 Marcus Kinhult, Sweden (7), $4,288 68-70-68-76—282 Soren Kjeldsen, Denmark (7), $4,288 67-71-72-72—282 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (7), $4,288 68-69-70-75—282 Ernie Els, South Africa (6), $3,741 70-66-71-76—283 Ryosuke Kinoshita, Japan (0), $3,741 67-67-74-75—283 David Ravetto, France (5), $3,102 66-67-77-76—286 Brad Kennedy, Australia (0), $3,102 65-72-71-78—286 Tomoharu Otsuki, Japan (0), $2,734 67-70-75-75—287

