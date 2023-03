Europa League Glance

All Time EST (Home teams listed first) KNOCKOUT ROUND PLAYOFFS First Leg Thursday, Feb. 16 Ajax (Netherlands) 0, Union Berlin…

All Time EST (Home teams listed first) KNOCKOUT ROUND PLAYOFFS First Leg Thursday, Feb. 16

Ajax (Netherlands) 0, Union Berlin (Germany) 0

Barcelona (Spain) 2, Manchester United (England) 2

Salzburg (Austria) 1, Roma (Italy) 0

Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2, Rennes (France) 1

Monaco (France) 3, Bayer Leverkusen (Germany) 2

Juventus (Italy) 1, Nantes (France) 1

Sevilla (Spain) 3, PSV Eindhoven (Netherlands) 0

Sporting Lisbon (Portugal) 1, Midtjylland (Denmark) 1

Second Leg Thursday, Feb. 23

Juventus (Italy) 3, Nantes (France) 0, Juventus advanced 4-1 on aggregate

Sporting Lisbon (Portugal) 4, Midtjylland (Denmark) 0, Sporting Lisbon advanced 5-1 on aggregate

PSV Eindhoven (Netherlands) 2, Sevilla (Spain) 0, Sevilla advanced 3-2 on aggregate

Bayer Leverkusen (Germany) 3, Monaco 2, 5-5 aggregate; Bayer Leverkusen advanced on 5-3 penalty kicks

Manchester United (England) 2, Barcelona (Spain), Manchester Untied advanced 4-3 on aggregate

Rennes (France) 2, Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1, ET, 3-3 on aggregate; Shakhtar advanced on 5-4 penalty kicks

Roma (Italy) 2, Salzburg (Austria) 0, Roma advanced 2-1 on aggregate

Union Berlin (Germany) 3, Ajax (Netherlands) 1, Union Berlin advanced 3-1 on aggregate

