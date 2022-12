Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 30 EAST Albany (NY) 59, Canisius 48 Boston College 75, Rutgers 61 Bucknell 59, St. Bonaventure 44 Cornell…

Wednesday, Nov. 30

EAST

Albany (NY) 59, Canisius 48

Boston College 75, Rutgers 61

Bucknell 59, St. Bonaventure 44

Cornell 71, Binghamton 48

Delaware 74, Delaware St. 52

Fairfield 82, Fordham 75, OT

Fairleigh Dickinson 67, NJIT 52

Harvard 86, Mass.-Lowell 66

Holy Cross 60, Brown 45

Howard 83, American 70

Illinois 92, Pittsburgh 71

Iona 62, Hofstra 46

Lafayette 72, UMBC 38

Lehigh 81, Rider 67

Morgan St. 76, Towson 48

New Hampshire 64, CCSU 45

Northeastern 75, Merrimack 47

Toledo 62, Loyola (Md.) 40

UMass 72, Yale 57

Virginia 89, Penn St. 68

West Virginia 89, NC Central 58

SOUTH

Alabama 88, Mercer 52

Auburn 70, UALR 48

Chattanooga 74, Georgia St. 60

Coastal Carolina 87, SC State 56

Coll. of Charleston 79, Radford 60

Drexel 74, Longwood 61

FIU 96, Florida National 38

Florida 68, Prairie View 53

Georgia Southern 126, Agnes Scott 35

Jacksonville St. 75, Samford 59

Lipscomb 77, Oakwood 46

Morehead St. 104, Brescia 54

Murray St. 71, UT Martin 52

Ohio St. 96, Louisville 77

Old Dominion 77, Temple 65

Presbyterian 67, UNC-Greensboro 54, OT

Southern Miss. 74, Mississippi College 42

Tulane 90, New Orleans 37

UNC-Asheville 89, Warren Wilson 40

Wofford 72, Davidson 51

MIDWEST

Kansas 74, Texas A&M 42

Missouri 82, Saint Louis 52

Purdue 87, Syracuse 78

Tarleton St. 84, W. Illinois 69

Wake Forest 63, Minnesota 59

Wichita St. 61, Denver 54

SOUTHWEST

Oklahoma 88, Northwestern St. 45

Texas St. 60, UTSA 55

UTEP 65, New Mexico St. 61

FAR WEST

Arizona St. 80, Grand Canyon 72

Colorado 75, W. Michigan 37

Montana St. 71, S. Dakota St. 66

Portland 87, Evergreen St. 35

Southern Cal 69, Cal Baptist 58

Stanford 82, Santa Clara 69

UC Santa Barbara 64, Loyola Marymount 49

Washington 60, Seattle 49

___

