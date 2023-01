Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Dec. 20 EAST Binghamton 70, Hartford 34 Buffalo 58, Bucknell 51 James Madison 78, E. Michigan 43 Northeastern 75,…

Tuesday, Dec. 20

EAST

Binghamton 70, Hartford 34

Buffalo 58, Bucknell 51

James Madison 78, E. Michigan 43

Northeastern 75, Stonehill 64

Providence 64, Sacred Heart 52

Saint Joseph’s 70, Wright St. 62

Syracuse 87, Albany (NY) 64

Vermont 64, Holy Cross 34

SOUTH

Alabama 55, SE Louisiana 45

Appalachian St. 87, Gardner-Webb 81

Auburn 77, North Florida 49

Belmont 98, Troy 87, OT

Clemson 81, Radford 38

E. Kentucky 103, Union (KY) 48

ETSU 69, Longwood 52

FIU 65, Bradley 57

Georgia St. 81, LaGrange 35

Jacksonville St. 68, Utah Tech 50

Loyola Chicago 72, Elon 46

Ohio St. 88, South Florida 86, OT

Presbyterian 132, Bluefield 30

Queens (NC) 69, SC-Upstate 48

South Alabama 68, MVSU 60

Stephen F. Austin 90, George Mason 62

Tulane 84, St. Francis (Pa.) 41

UCF 67, Idaho St. 50

West Virginia 49, Georgia 45

MIDWEST

Bowling Green 71, Texas Rio Grande Valley 47

Cleveland St. 80, Campbell 55

Kent St. 97, Otterbein 36

Michigan 76, North Carolina 68

Michigan St. 98, Prairie View 50

Murray St. 74, Bellarmine 59

North Dakota 69, W. Illinois 53

Richmond 75, Ball St. 73

SE Missouri 56, Ill. Chicago 55

Wyoming 61, Wichita St. 56

SOUTHWEST

Middle Tennessee 74, Rice 68

Oklahoma St. 62, Air Force 44

Sam Houston St. 84, North Texas at Dallas 44

Texas St. 67, Houston Christian 61

FAR WEST

Boise St. 75, Texas A&M Commerce 66

E. Washington 84, Utah St. 54

New Mexico 74, Old Dominion 57

New Mexico St. 90, Northern New Mexico 42

Oregon 85, Arkansas 78

Portland St. 83, Evergreen St. 45

San Diego St. 66, Miami (Ohio) 57

Stanford 72, Creighton 59

UCLA 82, Fresno St. 48

Utah 88, Weber St. 52

Washington 71, SIU-Edwardsville 40

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.