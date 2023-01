Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 18 EAST American 70, UMBC 68 Boston College 74, Georgia Tech 62 Bryant 108, Mitchell 43 CCSU 69,…

Sunday, Dec. 18

EAST

American 70, UMBC 68

Boston College 74, Georgia Tech 62

Bryant 108, Mitchell 43

CCSU 69, Hartford 55

Delaware 79, Lehigh 67

Drexel 86, Penn St. 82, OT

E. Kentucky 83, Army 62

Harvard 84, Maine 56

Hofstra 59, Delaware St. 52

Iowa St. 74, Villanova 62

Louisville 77, Pittsburgh 53

Marshall 61, St. Bonaventure 53

Rutgers 64, New Orleans 56

St. John’s 63, Providence 55

Syracuse 67, Wake Forest 58

UConn 85, Florida St. 77

SOUTH

Akron 58, Stetson 50

Alabama 92, Norfolk St. 30

Alabama A&M 53, SC State 37

Auburn 91, Samford 37

Bethune-Cookman 67, Winthrop 54

Coastal Carolina 68, UNC-Wilmington 53

Davidson 74, Elon 72

Florida 79, UNC-Greensboro 55

Florida Gulf Coast 69, Kentucky 63

Furman 75, Radford 67, OT

LSU 87, Oregon St. 55

NC State 77, Clemson 59

North Texas 65, Howard 54

Notre Dame 63, Virginia Tech 52

South Carolina 87, Charleston Southern 23

UTEP 62, Louisiana Tech 54

Vanderbilt 72, Lipscomb 71, OT

Virginia 84, Morgan St. 28

William & Mary 67, Longwood 57

MIDWEST

Chattanooga 67, Ohio 55

Cincinnati 99, S. Indiana 57

DePaul 80, Georgetown 71

E. Illinois 78, Cent. Michigan 67

Evansville 64, SE Missouri 53

Green Bay 63, Illinois St. 49

Illinois 76, Missouri 66

Indiana 87, Morehead St. 24

Indiana St. 64, Fort Wayne 56

Iowa 88, N. Iowa 74

Kansas St. 69, N. Colorado 57

Marquette 67, Butler 46

Michigan St. 91, Detroit 41

Nebraska 66, Wyoming 39

SOUTHWEST

Arizona 75, Baylor 54

Incarnate Word 77, Sul Ross St. 36

Oklahoma 76, Southern U. 50

Oklahoma St. 87, UNLV 62

TCU 56, Grambling St. 45

Texas 62, Southern Cal 48

Texas A&M 57, SMU 49

UALR 60, Arkansas St. 44

FAR WEST

California 88, Florida A&M 58

Idaho 81, Grand Canyon 78, OT

Liberty 66, Washington 54

Montana 87, Montana Tech 56

Montana St. 64, Nevada 43

Oregon 97, Coll. of Charleston 33

San Jose St. 70, UC San Diego 56

Stanford 77, Tennessee 70

