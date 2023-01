Women’s College Basketball Scores

Saturday, Dec. 17 EAST Canisius 74, Rider 67 Colgate 87, Oswego St. 30 Fairfield 76, St. Peter’s 49 Iona 57,…

Saturday, Dec. 17

EAST

Canisius 74, Rider 67

Colgate 87, Oswego St. 30

Fairfield 76, St. Peter’s 49

Iona 57, Quinnipiac 54

Manhattan 64, Mount St. Mary’s 46

Marist 63, Niagara 55

Seton Hall 78, Fordham 72

Wagner 68, NJIT 54

SOUTH

Alabama St. 58, South Alabama 56

ETSU 64, UNC-Asheville 52

George Mason 59, Coppin St. 51

Georgia 66, Belmont 55

James Madison 57, Hampton 52

Memphis 83, Saint Louis 71

Mississippi 79, McNeese St. 60

South Florida 75, La Salle 50

Tennessee Tech 83, Louisiana-Monroe 59

UAB 101, MVSU 56

MIDWEST

Arkansas 83, Creighton 75

E. Michigan 51, Xavier 44

Michigan 77, Appalachian St. 49

Missouri St. 68, UT Martin 59

Northwestern 64, Air Force 58

Oakland 82, Miami (Ohio) 74

S. Indiana 76, Wright St. 66

SIU-Edwardsville 62, N. Illinois 60

W. Michigan 101, Chicago St. 73

Wofford 69, Bellarmine 56

SOUTHWEST

Lamar 65, Louisiana-Lafayette 50

FAR WEST

Arizona St. 82, Prairie View 67

Cal St.-Fullerton 78, Cal Baptist 72, OT

Fresno St. 53, Utah Valley St. 48

Gonzaga 67, BYU 58

LSU 91, Montana St. 52

Loyola Marymount 68, San Francisco 59

New Mexico St. 55, Portland St. 53

Oregon St. 96, Nevada 84

Pepperdine 75, Santa Clara 74

Portland 84, San Diego 81

S. Utah 77, La Sierra 44

Saint Mary’s (Cal) 69, Pacific 66, OT

Southern Miss. 56, Long Beach St. 50

UC Irvine 72, Dartmouth 57

UCLA 75, CS Bakersfield 47

Utah 92, UC Riverside 45

Utah Tech 69, Weber St. 65

Washington St. 83, Jackson St. 56

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.