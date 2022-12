Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Dec. 6 EAST Albany (NY) 73, Dartmouth 45 Penn 68, Bucknell 62, OT Villanova 83, American 42 SOUTH Alcorn…

Tuesday, Dec. 6

EAST

Albany (NY) 73, Dartmouth 45

Penn 68, Bucknell 62, OT

Villanova 83, American 42

SOUTH

Alcorn St. 45, Cent. Arkansas 41

Belmont 77, Lipscomb 68

East Carolina 67, Md.-Eastern Shore 41

FAU 94, Florida National 33

Florida 78, Presbyterian 52

Louisville 105, SIU-Edwardsville 32

Old Dominion 81, Lincoln (Pa.) 64

Tennessee 69, Chattanooga 39

W. Carolina 49, Campbell 46

MIDWEST

Bradley 72, E. Illinois 61

Drake 83, South Dakota 54

Illinois St. 66, Missouri-St. Louis 51

N. Iowa 79, N. Dakota St. 70

Youngstown St. 102, Golden Bears 39

SOUTHWEST

Lamar 76, Loyola (NO) 63

Oklahoma St. 86, Loyola Marymount 65

Tarleton St. 86, Weber St. 69

Texas Tech 68, Sam Houston St. 55

UALR 42, Texas A&M 38

FAR WEST

BYU 64, Utah St. 54

Cal St.-Fullerton 80, Pacific 66

Colorado St. 85, Denver 54

Gonzaga 73, Queens (NC) 49

San Diego 73, CS Northridge 57

Southern Cal 71, San Jose St. 44

___

