AfrAsia Bank Mauritius Open Par Scores

Saturday At Mont Choisy Le Golf Grand Baie, Mauritius Purse: $1.1 million Yardage: 7,051; Par: 72 Third Round Antoine Rozner,…

Saturday

At Mont Choisy Le Golf

Grand Baie, Mauritius

Purse: $1.1 million

Yardage: 7,051; Par: 72

Third Round

Antoine Rozner, France 70-64-68—202 -14 Julien Brun, France 69-68-67—204 -12 Oliver Bekker, South Africa 64-71-70—205 -11 Pierre Pineau, France 65-71-70—206 -10 Sami Valimaki, Finland 62-72-72—206 -10 Simon Forsstrom, Sweden 71-69-67—207 -9 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 68-66-73—207 -9 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-72-67—207 -9 Jeong-Weon Ko, France 67-71-70—208 -8 Dylan Mostert, South Africa 69-71-68—208 -8 Christoffer Bring, Denmark 67-69-73—209 -7 Ricardo Gouveia, Portugal 69-69-71—209 -7 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-67-71—210 -6 Brandon Stone, South Africa 71-72-67—210 -6 Bryce Easton, South Africa 72-69-70—211 -5 Julien Guerrier, France 69-75-67—211 -5 Oihan Guillamoundeguy, France 72-66-73—211 -5 Gary Hurley, Ireland 72-68-71—211 -5 Marco Penge, England 73-70-68—211 -5 Thomas Aiken, South Africa 71-70-71—212 -4 Sean Bradley, South Africa 73-69-70—212 -4 Ugo Coussaud, France 70-73-69—212 -4 Jaco Prinsloo, South Africa 74-68-70—212 -4 Stephen Ferreira, Portugal 70-68-75—213 -3 Pedro Figueiredo, Portugal 71-72-70—213 -3 Casey Jarvis, South Africa 69-67-77—213 -3 Nathan Kimsey, England 75-69-69—213 -3 Anthony Michael, South Africa 75-69-69—213 -3 JC Ritchie, South Africa 66-72-75—213 -3 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 71-72-71—214 -2 Ruan Korb, South Africa 71-72-71—214 -2 Matthew Southgate, England 69-70-75—214 -2 Bradley Bawden, England 68-74-73—215 -1 Laurie Canter, England 70-72-73—215 -1 Louis De Jager, South Africa 71-71-73—215 -1 Alexander Knappe, Germany 70-72-73—215 -1 Ross McGowan, England 74-68-73—215 -1 Matthieu Pavon, France 73-69-73—215 -1 Marcel Siem, Germany 73-69-73—215 -1 Joel Stalter, France 73-70-72—215 -1 Danie Van Niekerk, South Africa 74-69-72—215 -1 Christiaan Burke, South Africa 73-69-74—216 E Todd Clements, England 70-73-73—216 E Jens Dantorp, Sweden 71-71-74—216 E Thomas Detry, Belgium 68-74-74—216 E Nikhil Rama, South Africa 72-71-73—216 E Ian Snyman, South Africa 71-73-72—216 E Henric Sturehed, Sweden 73-71-72—216 E Albert Venter, South Africa 69-75-72—216 E Alejandro Canizares, Spain 71-71-75—217 +1 Dan Erickson, United States 68-75-74—217 +1 Jens Fahrbring, Sweden 69-75-73—217 +1 Craig Howie, Scotland 70-71-76—217 +1 Niklas Lemke, Sweden 67-75-75—217 +1 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-71-76—217 +1 Dylan Naidoo, South Africa 74-69-74—217 +1 Lyle Rowe, South Africa 69-73-75—217 +1 Gary Stal, France 71-70-76—217 +1 Richard Sterne, South Africa 71-71-75—217 +1 Keenan Davidse, South Africa 72-72-74—218 +2 Manuel Elvira, Spain 71-73-74—218 +2 David Ravetto, France 70-73-75—218 +2 Santiago Tarrio, Spain 70-72-76—218 +2 Pieter Moolman, South Africa 74-68-77—219 +3 Martin Rohwer, South Africa 69-75-75—219 +3 Keagan Thomas, South Africa 72-69-79—220 +4 Martin Vorster, South Africa 72-72-76—220 +4 Thomas Bjorn, Denmark 70-74-78—222 +6 Neil Schietekat, South Africa 72-70-80—222 +6 Ockie Strydom, South Africa 69-73-81—223 +7

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.