Sunday, Nov. 13 EAST Albany (NY) 64, Siena 57 ETSU 65, Lafayette 45 Loyola (Md.) 61, UMBC 47 Maryland 83,…

Sunday, Nov. 13

EAST

Albany (NY) 64, Siena 57

ETSU 65, Lafayette 45

Loyola (Md.) 61, UMBC 47

Maryland 83, Fordham 76

Rider 71, St. Francis (NY) 70, OT

SOUTH

Georgia Southern 96, Charleston Southern 65

Kentucky 79, Coastal Carolina 53

Miami 81, Boston U. 46

South Florida 70, Jacksonville 59

MIDWEST

Detroit 70, Canisius 65

Northwestern 63, Penn 55

___

