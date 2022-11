NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 11 826 5944 540.4 Southern Cal 11 775 5643 513.0 Oregon 11…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 11 826 5944 540.4 Southern Cal 11 775 5643 513.0 Oregon 11 795 5623 511.2 Mississippi 11 839 5560 505.5 Washington 11 825 5557 505.2 UCLA 11 779 5554 504.9 Georgia 11 784 5459 496.3 North Carolina 11 797 5420 492.7 Ohio St. 11 733 5420 492.7 SMU 11 843 5334 484.9 TCU 11 758 5303 482.1 North Texas 11 768 5302 482.0 UCF 11 823 5291 481.0 UTSA 11 830 5290 480.9 W. Kentucky 12 870 5712 476.0 Florida St. 11 758 5211 473.7 Alabama 11 777 5190 471.8 Georgia Southern 11 838 5136 466.9 Arkansas 11 815 5120 465.5 Arizona 11 760 5069 460.8 Houston 11 767 5059 459.9 Oklahoma 11 817 4994 454.0 Michigan 11 780 4979 452.6 East Carolina 11 767 4974 452.2 Utah 11 787 4950 450.0 James Madison 10 741 4475 447.5 Wake Forest 11 833 4920 447.3 Texas Tech 11 911 4915 446.8 Baylor 11 803 4870 442.7 Ohio 11 750 4869 442.6 Appalachian St. 11 759 4835 439.5 Florida 11 710 4834 439.5 BYU 11 714 4830 439.1 LSU 11 788 4817 437.9 UAB 11 726 4810 437.3 Kansas 11 664 4783 434.8 Penn St. 11 788 4779 434.5 Texas 11 746 4762 432.9 Coastal Carolina 10 675 4317 431.7 South Alabama 11 794 4686 426.0 Kent St. 11 787 4651 422.8 Georgia St. 11 806 4640 421.8 Oklahoma St. 11 859 4628 420.7 Memphis 11 794 4623 420.3 Kansas St. 11 745 4615 419.5 Tulane 11 750 4610 419.1 Fresno St. 11 745 4594 417.6 Louisville 11 751 4557 414.3 Toledo 11 783 4551 413.7 Duke 11 744 4547 413.4 Clemson 11 803 4539 412.6 Tulsa 11 768 4511 410.1 Air Force 11 746 4506 409.6 Liberty 11 773 4491 408.3 Purdue 11 836 4490 408.2 FAU 11 794 4478 407.1 Oregon St. 11 725 4467 406.1 West Virginia 11 806 4461 405.5 Minnesota 11 747 4433 403.0 Marshall 11 830 4384 398.5 Mississippi St. 11 785 4382 398.4 Cincinnati 11 719 4377 397.9 Maryland 11 748 4360 396.4 Illinois 11 822 4347 395.2 Pittsburgh 11 760 4320 392.7 Buffalo 10 768 3880 388.0 Charlotte 12 800 4645 387.1 South Florida 11 704 4252 386.5 Middle Tennessee 11 809 4239 385.4 Louisiana Tech 11 757 4237 385.2 Army 10 631 3844 384.4 N. Illinois 11 730 4216 383.3 Boise St. 11 737 4214 383.1 Ball St. 11 830 4209 382.6 Cent. Michigan 11 777 4193 381.2 Notre Dame 11 738 4184 380.4 South Carolina 11 691 4158 378.0 Auburn 11 730 4146 376.9 UTEP 11 777 4120 374.5 Arizona St. 11 702 4109 373.5 Iowa St. 11 803 4107 373.4 Washington St. 11 718 4073 370.3 Troy 11 714 4045 367.7 Miami 11 762 4031 366.5 Rice 11 726 4025 365.9 Wisconsin 11 688 4019 365.4 Akron 10 734 3653 365.3 California 11 733 4014 364.9 Louisiana-Lafayette 11 766 3986 362.4 Michigan St. 11 704 3982 362.0 Missouri 11 739 3982 362.0 Stanford 11 763 3968 360.7 Syracuse 11 663 3956 359.6 UNLV 11 708 3949 359.0 Vanderbilt 11 714 3913 355.7 Texas A&M 11 690 3911 355.5 E. Michigan 11 746 3888 353.5 Utah St. 11 805 3879 352.6 San Jose St. 10 637 3521 352.1 Hawaii 12 825 4183 348.6 Nebraska 11 696 3801 345.5 NC State 11 781 3792 344.7 Virginia 10 671 3440 344.0 Bowling Green 11 754 3773 343.0 Northwestern 11 806 3704 336.7 Old Dominion 11 671 3695 335.9 Kentucky 11 682 3690 335.5 Louisiana-Monroe 11 690 3680 334.5 San Diego St. 11 693 3674 334.0 Georgia Tech 11 743 3656 332.4 Navy 11 773 3640 330.9 Temple 11 724 3631 330.1 Wyoming 11 662 3595 326.8 Texas State 11 763 3546 322.4 Southern Miss. 11 707 3543 322.1 Arkansas St. 11 715 3518 319.8 Indiana 11 792 3518 319.8 Virginia Tech 11 734 3455 314.1 W. Michigan 11 732 3435 312.3 FIU 11 752 3388 308.0 Boston College 11 729 3383 307.5 Miami (Ohio) 11 676 3364 305.8 Uconn 12 733 3622 301.8 Rutgers 11 714 3250 295.5 Nevada 11 739 3196 290.5 Colorado 11 694 3190 290.0 New Mexico St. 10 573 2844 284.4 Colorado St. 11 647 3124 284.0 Umass 11 741 2954 268.5 Iowa 11 653 2786 253.3 New Mexico 11 632 2600 236.4

