NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 8 598 4424 553.0 Georgia 8 587 4241 530.1 Oregon 8 588 4206 525.8 TCU 8 548 4149 518.6 UCF 8 611 4082 510.2 Ohio St. 8 526 4074 509.2 Washington 8 611 4062 507.8 North Carolina 8 570 4016 502.0 UCLA 8 566 4005 500.6 Mississippi 9 669 4454 494.9 Georgia Southern 8 633 3956 494.5 Southern Cal 8 551 3948 493.5 Arkansas 8 603 3939 492.4 North Texas 9 630 4415 490.6 UTSA 8 630 3918 489.8 Florida St. 8 556 3897 487.1 Alabama 8 552 3883 485.4 James Madison 7 545 3365 480.7 Texas Tech 8 699 3807 475.9 Arizona 8 572 3805 475.6 W. Kentucky 9 668 4240 471.1 Michigan 8 557 3758 469.8 East Carolina 9 631 4205 467.2 Appalachian St. 8 566 3677 459.6 SMU 8 596 3669 458.6 Utah 8 563 3653 456.6 Baylor 8 595 3650 456.2 Maryland 8 556 3635 454.4 Oklahoma 8 596 3635 454.4 LSU 8 584 3601 450.1 Texas 8 535 3558 444.8 Purdue 8 622 3557 444.6 UAB 8 517 3493 436.6 West Virginia 8 608 3486 435.8 Oklahoma St. 8 622 3485 435.6 Coastal Carolina 8 546 3480 435.0 Tulsa 8 576 3474 434.2 Wake Forest 8 593 3473 434.1 Kent St. 8 561 3471 433.9 Army 7 452 3022 431.7 Penn St. 8 558 3447 430.9 Ohio 8 538 3412 426.5 Oregon St. 8 528 3400 425.0 Miami 8 605 3392 424.0 Florida 8 489 3382 422.8 South Alabama 8 577 3381 422.6 Duke 8 535 3377 422.1 Clemson 8 581 3372 421.5 Liberty 8 567 3370 421.2 Minnesota 8 546 3368 421.0 Kansas 8 471 3358 419.8 Memphis 8 574 3356 419.5 Air Force 8 535 3353 419.1 Houston 8 562 3349 418.6 Louisville 8 555 3345 418.1 Georgia St. 8 577 3327 415.9 Cincinnati 8 529 3325 415.6 FAU 9 641 3737 415.2 Kansas St. 8 526 3305 413.1 Mississippi St. 8 573 3286 410.8 Tulane 8 556 3286 410.8 Illinois 8 609 3277 409.6 Pittsburgh 8 551 3276 409.5 Toledo 9 617 3632 403.6 BYU 9 564 3622 402.4 Nebraska 8 537 3217 402.1 Buffalo 8 602 3189 398.6 Louisiana Tech 8 556 3182 397.8 N. Illinois 8 547 3182 397.8 Syracuse 8 506 3174 396.8 Marshall 8 597 3127 390.9 Wisconsin 8 488 3119 389.9 Fresno St. 8 540 3117 389.6 Auburn 8 532 3111 388.9 Ball St. 8 610 3111 388.9 Charlotte 9 578 3464 384.9 Cent. Michigan 8 596 3069 383.6 Notre Dame 8 556 3064 383.0 Troy 8 530 3062 382.8 Stanford 8 562 3054 381.8 Arizona St. 8 498 3032 379.0 California 8 545 2996 374.5 San Jose St. 7 462 2602 371.7 Rice 8 520 2967 370.9 Iowa St. 8 571 2961 370.1 Louisiana-Lafayette 8 551 2945 368.1 Missouri 8 540 2918 364.8 UTEP 9 634 3282 364.7 Akron 9 665 3267 363.0 Northwestern 8 611 2901 362.6 South Florida 8 492 2901 362.6 Middle Tennessee 8 568 2898 362.2 Texas A&M 8 502 2879 359.9 Virginia 8 540 2878 359.8 Old Dominion 8 489 2865 358.1 Boise St. 8 533 2862 357.8 Washington St. 8 501 2849 356.1 NC State 8 571 2841 355.1 South Carolina 8 502 2823 352.9 Kentucky 8 512 2821 352.6 UNLV 8 501 2806 350.8 Utah St. 8 577 2795 349.4 FIU 8 581 2782 347.8 Louisiana-Monroe 8 501 2772 346.5 Navy 8 591 2769 346.1 Indiana 8 614 2765 345.6 E. Michigan 9 597 3084 342.7 Vanderbilt 8 511 2728 341.0 Bowling Green 8 549 2715 339.4 Wyoming 9 562 3051 339.0 Michigan St. 8 486 2695 336.9 Southern Miss. 8 513 2678 334.8 Arkansas St. 9 610 2952 328.0 Texas State 8 548 2609 326.1 Hawaii 9 607 2911 323.4 Virginia Tech 8 535 2546 318.2 Boston College 8 527 2485 310.6 San Diego St. 8 489 2475 309.4 Georgia Tech 8 524 2457 307.1 W. Michigan 8 534 2444 305.5 Rutgers 8 518 2443 305.4 Miami (Ohio) 9 558 2695 299.4 Colorado 8 513 2362 295.2 Uconn 9 554 2600 288.9 Temple 8 518 2275 284.4 Nevada 9 602 2557 284.1 New Mexico St. 8 446 2152 269.0 Colorado St. 8 472 2040 255.0 Iowa 8 475 1984 248.0 Umass 8 517 1960 245.0 New Mexico 8 473 1950 243.8

