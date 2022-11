NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 10 598 3,348 30 334.8 Army 9 486 2,699 27…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Air Force 10 598 3,348 30 334.8 Army 9 486 2,699 27 299.9 Mississippi 10 479 2,598 29 259.8 Michigan 10 447 2,514 31 251.4 UCF 10 460 2,495 28 249.5 UAB 10 425 2,464 26 246.4 Georgia St. 10 500 2,419 22 241.9 UCLA 10 385 2,401 29 240.1 Oregon 10 409 2,393 29 239.3 Navy 10 588 2,387 19 238.7 Florida 10 372 2,257 27 225.7 Arkansas 10 472 2,233 18 223.3 Oklahoma 10 442 2,214 23 221.4 Minnesota 10 461 2,209 31 220.9 Kansas St. 10 402 2,147 21 214.7 Florida St. 10 386 2,136 21 213.6 TCU 10 395 2,136 26 213.6 Kent St. 10 439 2,103 18 210.3 Utah 10 403 2,101 28 210.1 Kansas 10 352 2,096 23 209.6 North Texas 11 431 2,291 19 208.3 Ohio St. 10 362 2,079 26 207.9 Duke 10 387 2,038 27 203.8 FAU 10 423 2,005 15 200.5 Baylor 10 424 1,996 31 199.6 N. Illinois 10 408 1,996 18 199.6 Louisville 10 394 1,970 21 197.0 Tennessee 10 426 1,955 32 195.5 Marshall 10 457 1,934 16 193.4 Alabama 10 346 1,931 19 193.1 Georgia 10 356 1,925 32 192.5 Liberty 10 409 1,919 21 191.9 Oregon St. 10 400 1,900 25 190.0 Auburn 10 403 1,899 20 189.9 Uconn 11 450 2,084 16 189.5 Wyoming 10 385 1,888 12 188.8 James Madison 9 400 1,688 20 187.6 Appalachian St. 10 384 1,870 21 187.0 LSU 10 393 1,849 26 184.9 Illinois 10 445 1,835 12 183.5 Toledo 10 402 1,826 17 182.6 Southern Cal 10 337 1,825 21 182.5 Notre Dame 10 422 1,822 17 182.2 Clemson 10 396 1,821 22 182.1 South Florida 10 357 1,818 19 181.8 Boise St. 10 392 1,808 22 180.8 Pittsburgh 10 407 1,807 24 180.7 Penn St. 10 376 1,788 22 178.8 Tulane 10 402 1,777 21 177.7 Texas 10 347 1,760 17 176.0 UTSA 10 399 1,742 22 174.2 Coastal Carolina 10 406 1,741 18 174.1 East Carolina 10 337 1,708 20 170.8 Wisconsin 10 369 1,701 17 170.1 West Virginia 10 370 1,655 20 165.5 North Carolina 10 365 1,639 19 163.9 San Diego St. 10 386 1,634 9 163.4 South Alabama 10 396 1,630 19 163.0 Cent. Michigan 10 371 1,605 18 160.5 SMU 10 361 1,605 22 160.5 Utah St. 10 421 1,597 9 159.7 Vanderbilt 10 352 1,597 13 159.7 Umass 10 448 1,583 9 158.3 Texas Tech 10 395 1,556 20 155.6 Maryland 10 354 1,543 19 154.3 Rice 10 352 1,524 16 152.4 Buffalo 10 415 1,515 18 151.5 Houston 10 317 1,512 15 151.2 Ball St. 10 362 1,509 12 150.9 BYU 10 305 1,504 12 150.4 Missouri 10 381 1,489 15 148.9 W. Kentucky 11 326 1,630 14 148.2 Rutgers 10 369 1,443 11 144.3 UNLV 10 339 1,439 18 143.9 Syracuse 10 342 1,436 14 143.6 Hawaii 11 344 1,574 15 143.1 Miami (Ohio) 10 362 1,420 10 142.0 Louisiana-Lafayette 10 352 1,418 7 141.8 UTEP 10 361 1,418 9 141.8 New Mexico St. 9 302 1,271 14 141.2 Georgia Southern 10 301 1,412 19 141.2 Miami 10 363 1,401 12 140.1 E. Michigan 10 376 1,397 19 139.7 Georgia Tech 10 349 1,379 9 137.9 Arizona 10 302 1,364 13 136.4 Nebraska 10 356 1,364 17 136.4 NC State 10 368 1,316 7 131.6 Arizona St. 10 322 1,308 18 130.8 Memphis 10 370 1,307 20 130.7 Oklahoma St. 10 373 1,298 18 129.8 New Mexico 10 378 1,295 11 129.5 Ohio 10 326 1,295 15 129.5 Fresno St. 10 332 1,290 18 129.0 Wake Forest 10 386 1,280 14 128.0 Tulsa 10 351 1,278 12 127.8 Cincinnati 10 302 1,276 15 127.6 Purdue 10 329 1,272 15 127.2 South Carolina 10 320 1,272 22 127.2 Louisiana-Monroe 10 352 1,255 14 125.5 W. Michigan 10 371 1,246 12 124.6 Washington 10 305 1,242 23 124.2 Virginia 10 329 1,230 13 123.0 Texas A&M 10 278 1,220 9 122.0 Kentucky 10 364 1,196 9 119.6 Northwestern 10 375 1,185 10 118.5 FIU 10 315 1,162 11 116.2 Colorado 10 329 1,159 9 115.9 Middle Tennessee 10 346 1,145 15 114.5 Louisiana Tech 10 330 1,140 9 114.0 Charlotte 11 339 1,247 10 113.4 Southern Miss. 10 362 1,113 11 111.3 Washington St. 10 266 1,108 12 110.8 Stanford 10 325 1,106 11 110.6 Bowling Green 10 346 1,101 7 110.1 Nevada 10 356 1,101 18 110.1 Michigan St. 10 288 1,089 13 108.9 Virginia Tech 10 329 1,043 12 104.3 Iowa St. 10 319 1,009 9 100.9 California 10 279 979 9 97.9 Iowa 10 339 979 10 97.9 Arkansas St. 10 333 966 15 96.6 Troy 10 325 956 9 95.6 Colorado St. 10 329 928 4 92.8 Old Dominion 10 258 928 8 92.8 Temple 10 284 906 10 90.6 Texas State 10 308 882 7 88.2 Indiana 10 308 858 10 85.8 San Jose St. 9 250 742 17 82.4 Akron 10 311 823 14 82.3 Mississippi St. 10 220 773 10 77.3 Boston College 10 291 614 5 61.4

