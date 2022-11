NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg D.McBride, UAB 9 204 1404 17 156.0 C.Brown, Illinois 10 280 1442…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg D.McBride, UAB 9 204 1404 17 156.0 C.Brown, Illinois 10 280 1442 7 144.2 Z.Charbonnet, UCLA 8 152 1145 13 143.1 M.Ibrahim, Minnesota 9 238 1261 18 140.1 B.Corum, Michigan 10 227 1349 17 134.9 I.Abanikanda, Pittsburgh 9 207 1207 17 134.1 C.Steele, Ball St. 10 249 1280 12 128.0 K.Laborn, Marshall 10 253 1253 14 125.3 B.Roberts, Air Force 10 236 1241 13 124.1 C.Rodriguez, Kentucky 6 134 733 6 122.2 Q.Judkins, Mississippi 10 205 1171 15 117.1 B.Robinson, Texas 10 204 1158 12 115.8 K.Miller, TCU 10 174 1147 13 114.7 R.Sanders, Arkansas 10 185 1147 7 114.7 E.Gray, Oklahoma 10 165 1113 10 111.3 M.Cooper, Kent St. 10 235 1106 9 110.6 K.Mitchell, East Carolina 9 138 975 10 108.3 D.Vaughn, Kansas St. 10 198 1081 5 108.1 B.Allen, Wisconsin 10 189 1029 10 102.9 X.Valladay, Arizona St. 10 178 986 13 98.6 D.Achane, Texas A&M 9 158 887 6 98.6 H.Waylee, N. Illinois 9 151 863 5 95.9 D.Neal, Kansas 10 142 951 7 95.1 S.Evans, E. Michigan 9 168 855 11 95.0 D.Hunter, Liberty 9 130 854 8 94.9 A.Robbins, UNLV 9 172 850 9 94.4 L.Webb, South Alabama 10 180 943 13 94.3 G.Holani, Boise St. 9 165 845 10 93.9 P.Agyei-Obese, James Madison 8 132 740 6 92.5 W.Shipley, Clemson 10 154 899 12 89.9 T.Dye, Southern Cal 10 145 884 9 88.4 A.Grant, Nebraska 10 188 880 6 88.0 T.Spears, Tulane 10 142 875 10 87.5 B.Battie, South Florida 10 138 873 6 87.3 J.Mims, Fresno St. 10 183 870 10 87.0 M.Williams, Ohio St. 9 117 783 13 87.0 R.Davis, Vanderbilt 10 181 860 5 86.0 C.Tyler, Utah St. 10 189 853 3 85.3 R.Reese, Baylor 10 165 852 13 85.2 L.McCammon, FAU 10 163 836 4 83.6 M.Irving, Oregon 10 119 831 2 83.1 S.Tucker, Syracuse 10 169 829 7 82.9 B.Watson, Old Dominion 9 130 737 5 81.9 R.Hemby, Maryland 10 134 815 7 81.5 D.Mockobee, Purdue 9 145 732 7 81.3 L.Nichols, Cent. Michigan 7 160 561 6 80.1 N.Singleton, Penn St. 10 123 801 10 80.1 S.Bangura, Ohio 8 127 640 8 80.0 T.Bigsby, Auburn 10 146 797 8 79.7 F.Gore, Southern Miss. 10 163 788 5 78.8 J.Plumlee, UCF 9 126 708 9 78.7 T.Benson, Florida St. 10 105 774 5 77.4 J.Gibbs, Alabama 10 119 774 6 77.4 J.White, Georgia Southern 10 149 771 10 77.1 Z.Evans, Mississippi 9 114 692 7 76.9 C.McClelland, Cincinnati 10 124 766 6 76.6 N.Watson, Washington St. 8 100 607 6 75.9 E.Hull, Northwestern 10 179 755 4 75.5 T.Swen, Wyoming 10 164 752 7 75.2 J.Ott, California 10 139 745 7 74.5 M.Crosby, Louisiana Tech 10 144 741 5 74.1 A.Morrow, Colorado St. 10 143 730 4 73.0 D.Martinez, Oregon St. 10 121 729 5 72.9 S.Tyler, W. Michigan 10 165 719 5 71.9 A.Estime, Notre Dame 10 125 711 9 71.1 M.Johnson, Florida 10 116 710 9 71.0 H.Parrish, Miami 8 119 568 4 71.0 T.Thomas, Utah 9 123 632 7 70.2 M.Lloyd, South Carolina 8 100 556 9 69.5 D.Grainger, Georgia St. 10 135 693 5 69.3 J.Brown, UAB 10 114 689 4 68.9 A.Martinez, Kansas St. 9 109 615 10 68.3 C.Filkins, Stanford 7 122 478 4 68.3 T.Mathis, West Virginia 8 122 545 5 68.1 T.Taua, Nevada 10 171 674 10 67.4 T.Gregg, Georgia St. 10 150 669 11 66.9 C.Peoples, Appalachian St. 9 101 593 5 65.9 A.Brown, N. Illinois 9 105 592 6 65.8 C.Beasley, Coastal Carolina 10 123 655 4 65.5 O.Adaway, North Texas 9 118 583 5 64.8 L.Diggs, Notre Dame 9 125 576 1 64.0 D.Fofana, Navy 10 155 635 6 63.5 F.Peasant, Middle Tennessee 10 143 633 8 63.3 K.Allen, Penn St. 10 124 631 8 63.1 J.Daniels, LSU 10 150 629 10 62.9 R.Leonard, Duke 10 100 625 10 62.5 D.Parson, Hawaii 11 156 687 10 62.5 M.Cunningham, Louisville 9 109 561 11 62.3 B.Brady, UTSA 10 146 623 9 62.3 N.Whittington, Oregon 10 102 620 4 62.0 K.Johnson, Iowa 10 119 605 5 60.5 D.Richardson, Oklahoma St. 9 149 543 8 60.3 R.Cook, Buffalo 10 139 600 4 60.0 E.Merriweather, Umass 8 130 479 3 59.9 J.Wright, Tennessee 10 124 598 8 59.8 D.Hankins, UTEP 10 119 589 3 58.9 D.Maye, North Carolina 10 133 584 5 58.4 E.Saydee, Temple 10 126 575 5 57.5 R.Awatt, UTEP 10 133 571 2 57.1 H.Daniels, Air Force 10 103 560 7 56.0 I.Bowser, UCF 10 148 557 13 55.7 M.Carroll, Georgia St. 10 102 556 4 55.6 K.Vidal, Troy 10 127 556 3 55.6 R.Ashford, Auburn 10 127 551 5 55.1 J.Berger, Michigan St. 10 120 550 6 55.0 S.Thompson, Texas Tech 10 104 549 4 54.9 M.Washington, Buffalo 10 120 547 7 54.7 W.Taulapapa, Washington 10 102 546 7 54.6 T.Tyler, Army 8 91 430 7 53.8 J.Small, Tennessee 10 122 537 9 53.7 J.Ellison, Wake Forest 10 124 534 4 53.4 C.Schrader, Missouri 10 121 533 5 53.3 K.Robinson, San Jose St. 9 107 479 9 53.2 K.Jefferson, Arkansas 8 117 425 6 53.1 T.Brooks, Texas Tech 10 112 530 7 53.0 J.Waters, Duke 10 109 522 8 52.2 N.Jones, New Mexico 9 108 466 2 51.8 S.Byrd, Charlotte 11 134 568 4 51.6 J.Houston, NC State 9 111 459 0 51.0 D.Billingsley, Troy 10 106 509 4 50.9 J.Patterson, Bowling Green 10 107 494 1 49.4 L.Pare, Texas State 10 125 476 3 47.6 H.Hall, Georgia Tech 10 101 473 0 47.3 K.Mozee, Miami (Ohio) 10 106 455 2 45.5 M.Jackson, Louisiana-Monroe 10 122 452 6 45.2 V.Rosa, Uconn 10 112 449 8 44.9 C.Turner, Wake Forest 10 105 423 7 42.3 S.Shivers, Indiana 10 114 419 4 41.9 C.Tune, Houston 10 101 415 5 41.5 G.Shrader, Syracuse 9 111 371 6 41.2 D.Uiagalelei, Clemson 10 113 405 5 40.5 B.Armstrong, Virginia 10 123 371 6 37.1 J.Lang, Arkansas St. 10 101 363 3 36.3 T.Lavatai, Navy 9 115 309 5 34.3 B.Cook, Missouri 10 100 338 5 33.8 D.Irons, Akron 10 133 314 4 31.4 S.Henigan, Memphis 10 124 294 4 29.4 C.Rogers, Louisiana-Monroe 10 113 261 3 26.1 C.Cordeiro, San Jose St. 9 103 181 8 20.1

