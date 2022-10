MLS Leaders

Goals Hany Mukhtar, NSH ~ 23 Sebastian Driussi, ATX ~ 21 Daniel Gazdag, PHI ~ 19 Jesus Ferreira, DAL ~…

Goals

Hany Mukhtar, NSH ~ 23

Sebastian Driussi, ATX ~ 21

Daniel Gazdag, PHI ~ 19

Jesus Ferreira, DAL ~ 18

Javier Hernandez, LA ~ 17

Brandon Vazquez, CIN ~ 17

Cristian Arango, LFC ~ 16

Jeremy Ebobisse, SJ ~ 16

Brenner, CIN ~ 15

Romell Quioto, MTL ~ 15

Diego Rubio, COL ~ 15

Assists

Luciano Acosta, CIN ~ 18

Diego Fagundez, ATX ~ 15

Kai Wagner, PHI ~ 15

Cristian Espinoza, SJ ~ 14

Carles Gil, NE ~ 14

Santiago Rodriguez, NYC ~ 13

Carlos Vela, LFC ~ 12

Thiago Almada, ATL ~ 11

Nicolas Lodeiro, SEA ~ 11

Hany Mukhtar, NSH ~ 11

Alejandro Pozuelo, MCF ~ 11

Xherdan Shaqiri, CHI ~ 11

Lucas Zelarayan, CLB ~ 11

Shots

Hany Mukhtar, NSH ~120

Jeremy Ebobisse, SJ ~102

Cristian Arango, LFC ~100

Sebastian Driussi, ATX ~ 95

Luiz Araujo, ATL ~ 94

Diego Rubio, COL ~ 91

Julian Carranza, PHI ~ 86

Javier Hernandez, LA ~ 82

Valentin Castellanos, NYC ~ 81

Lewis Morgan, NYR ~ 81

Shots on Goal

Hany Mukhtar, NSH ~ 64

Jeremy Ebobisse, SJ ~ 45

Cristian Arango, LFC ~ 43

Jesus Ferreira, DAL ~ 39

Sebastian Driussi, ATX ~ 38

Diego Rubio, COL ~ 38

Brandon Vazquez, CIN ~ 38

Javier Hernandez, LA ~ 37

Daniel Gazdag, PHI ~ 36

Luiz Araujo, ATL ~ 34

Julian Carranza, PHI ~ 34

Romell Quioto, MTL ~ 34

Cautions

Gregore, MCF ~12

Roger Espinoza, KC ~11

Santiago Rodriguez, NYC ~11

Joel Waterman, MTL ~11

Bryan Acosta, COL ~10

Cristian Casseres Jr., NYR ~10

Jose Martinez, PHI ~10

Obinna Nwobodo, CIN ~10

Emanuel Reynoso, MIN ~10

Wil Trapp, MIN ~10

Cards

~ Y R TOTAL

Roger Espinoza, KC ~11 1 12

Gregore, MCF ~12 0 12

Bryan Acosta, COL ~10 1 11

Jose Martinez, PHI ~10 1 11

Santiago Rodriguez, NYC ~11 0 11

Joel Waterman, MTL ~11 0 11

8 players tied with 10

Goals-Allowed Avg.

Andre Blake, PHI ~ 0.79

Maarten Paes, DAL ~ 1.06

Maxime Crepeau, LFC ~ 1.10

Eloy Room, CLB ~ 1.16

Joe Willis, NSH ~ 1.20

Carlos Miguel Coronel, NYR ~ 1.22

Sean Johnson, NYC ~ 1.22

Djordje Petrovic, NE ~ 1.30

Zac MacMath, RSL ~ 1.33

Pedro Gallese, ORL ~ 1.38

Shutouts

Andre Blake, PHI ~14

Sean Johnson, NYC ~14

Gabriel Slonina, CHI ~12

Zac MacMath, RSL ~10

Maxime Crepeau, LFC ~ 9

Pedro Gallese, ORL ~ 9

Eloy Room, CLB ~ 9

William Yarbrough, COL ~ 9

Maarten Paes, DAL ~ 8

Brad Stuver, ATX ~ 8

Joe Willis, NSH ~ 8

Saves

JT Marcinkowski, SJ ~107

Aljaz Ivacic, POR ~106

Dayne St. Clair, MIN ~102

Andre Blake, PHI ~100

Zac MacMath, RSL ~100

Steve Clark, HOU ~ 98

Eloy Room, CLB ~ 96

William Yarbrough, COL ~ 96

Brad Stuver, ATX ~ 94

Kristijan Kahlina, CLT ~ 91

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.