2022 Gold Glove Finalists

American League

P Jose Berrios Toronto Blue Jays; Shane Bieber Cleveland Guardians; Jameson Taillon New York Yankees.

C Jose Trevino New York Yankees; Cal Raleigh Seattle Mariners; Sean Murphy Oakland Athletics.

1B Anthony Rizzo New York Yankees; Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays; Luis Arraez Minnesota Twins.

2B Jonathan Schoop Detroit Tigers; Marcus Semien Texas Rangers; Andres Gimenez Cleveland Guardians.

3B Matt Chapman Toronto Blue Jays; Ramon Urias Baltimore Orioles; Jose Ramirez Cleveland Guardians.

SS Xander Bogaerts Boston Red Sox; Jeremy Pena Houston Astros; Carlos Correa Minnesota Twins.

LF Brandon Marsh Los Angeles Angels/Philadelphia Phillies; Andrew Benintendi Kansas City Royals/New York Yankees; Steven Kwan Cleveland Guardians.

CF Myles Straw Cleveland Guardians; Cedric Mullins Baltimore Orioles; Michael A. Taylor Kansas City Royals.

RF Max Kepler Minnesota Twins, Jackie Bradley Jr. Boston Red Sox/Toronto Blue Jays; Kyle Tucker Houston Astros.

UT Whit Merrifield Kansas City Royals/Toronto Blue Jays; DJ LeMahieu New York Yankees; Luis Rengifo Los Angeles Angels.

National League

P Max Fried Atlanta Braves; Tyler Anderson Los Angeles Dodgers; Corbin Burnes Milwaukee Brewers.

C Tomas Nido New York Mets; Travis d’Arnaud Atlanta Braves; J.T. Realmuto Philadelphia Phillies.

1B Matt Olson Atlanta Braves, Paul Goldschmidt St. Louis Cardinals; Christian Walker Arizona Diamondbacks.

2B Tommy Edman St. Louis Cardinals; Brendan Rodgers Colorado Rockies; Jake Cronenworth San Diego Padres.

3B Nolan Arenado St. Louis Cardinals; Ryan McMahon Colorado Rockies; Ke’Bryan Hayes Pittsburgh Pirates.

SS Ha-Seong Kim San Diego Padres; Dansby Swanson Atlanta Braves; Miguel Rojas Miami Marlins.

LF Ian Happ Chicago Cubs; David Peralta Arizona Diamondbacks/Tampa Bay Rays, Christian Yelich Milwaukee Brewers.

CF Victor Robles Washington Nationals; Trent Grisham San Diego Padres; Alek Thomas Arizona Diamondbacks.

RF Mookie Betts Los Angeles Dodgers; Juan Soto Washington Nationals/San Diego Padres; Daulton Varsho Arizona Diamondbacks.

UT Brendan Donovan St. Louis Cardinals; Tommy Edman St. Louis Cardinals; Daulton Varsho Arizona Diamondbacks.

Winners announced Nov. 1.

