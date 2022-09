U.S. Open Women’s Finals Results

2022 — Iga Swiatek def. Ons Jabeur, 6-2, 7-6 (5). 2021 — Emma Raducanu def. Leylah Fernandez, 6-4, 6-3. 2020…

2022 — Iga Swiatek def. Ons Jabeur, 6-2, 7-6 (5).

2021 — Emma Raducanu def. Leylah Fernandez, 6-4, 6-3.

2020 — Naomi Osaka def. Victoria Azarenka, 1-6, 6-3, 6-3.

2019 — Bianca Andreescu def. Serena Williams, 6-3, 7-5.

2018 — Naomi Osaka def. Serena Williams, 6-2, 6-4.

2017 — Sloane Stephens def. Madison Keys, 6-3, 6-0.

2016 — Angelique Kerber def. Karolina Pliskova, 6-3, 4-6, 6-4.

2015 — Flavia Pennetta def. Roberta Vinci, 7-6 (4), 6-2.

2014 — Serena Williams def. Caroline Wozniacki, 6-3, 6-3.

2013 — Serena Williams def. Victoria Azarenka, 7-5, 6-7 (6), 6-1.

2012 — Serena Williams def. Victoria Azarenka, 6-2, 2-6, 7-5.

2011 — Sam Stosur def. Serena Williams, 6-2, 6-3.

2010 — Kim Clijsters def. Vera Zvonareva, 6-2, 6-1.

2009 — Kim Clijsters def. Caroline Wozniacki, 7-5, 6-3.

2008 — Serena Williams def. Jelena Jankovic, 6-4, 7-5.

2007 — Justine Henin def. Svetlana Kuznetsova, 6-1, 6-3.

2006 — Maria Sharapova def. Justine Henin-Hardenne, 6-4, 6-4.

2005 — Kim Clijsters def. Mary Pierce, 6-3, 6-1.

2004 — Svetlana Kuznetsova def. Elena Dementieva, 6-3, 7-5.

2003 — Justine Henin-Hardenne def. Kim Clijsters, 7-5, 6-1.

2002 — Serena Williams def. Venus Williams, 6-4, 6-3.

2001 — Venus Williams def. Serena Williams, 6-2, 6-4.

2000 — Venus Williams def. Lindsay Davenport, 6-4, 7-5.

1999 — Serena Williams def. Martina Hingis, 6-3, 7-6 (4).

1998 — Lindsay Davenport def. Martina Hingis, 6-3, 7-5.

1997 — Martina Hingis def. Venus Williams, 6-0, 6-4.

1996 — Steffi Graf def. Monica Seles, 7-5, 6-4.

1995 — Steffi Graf def. Monica Seles, 7-6 (6), 0-6, 6-3.

1994 — Arantxa Sanchez Vicario def. Steffi Graf, 1-6, 7-6 (3), 6-4.

1993 — Steffi Graf def. Helena Sukova, 6-3, 6-3.

1992 — Monica Seles def. Arantxa Sanchez Vicario, 6-3, 6-3.

1991 — Monica Seles def. Martina Navratilova, 7-6 (1), 6-1.

1990 — Gabriela Sabatini def. Steffi Graf, 6-2, 7-6 (4).

1989 — Steffi Graf def. Martina Navratilova, 3-6, 7-5, 6-1.

1988 — Steffi Graf def. Gabriela Sabatini, 6-3, 3-6, 6-1.

1987 — Martina Navratilova def. Steffi Graf, 7-6 (4), 6-1.

1986 — Martina Navratilova def. Helena Sukova, 6-3, 6-2.

1985 — Hana Mandlikova def. Martina Navratilova, 7-6 (3), 1-6, 7-6 (2).

1984 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 4-6, 6-4, 6-4.

1983 — Martina Navratilova def. Chris Evert Lloyd, 6-1, 6-3.

1982 — Chris Evert Lloyd def. Hana Mandlikova, 6-3, 6-1.

1981 — Tracy Austin def. Martina Navratilova, 1-6, 7-6 (4), 7-6 (1).

1980 — Chris Evert Lloyd def. Hana Mandlikova, 5-7, 6-1, 6-1.

1979 — Tracy Austin def. Chris Evert Lloyd, 6-4, 6-3.

1978 — Chris Evert def. Pam Shriver, 7-5, 6-4.

1977 — Chris Evert def. Wendy Turnbull, 7-6 (5-3), 6-2.

1976 — Chris Evert def. Evonne Goolagong, 6-3, 6-0.

1975 — Chris Evert def. Evonne Goolagong, 5-7, 6-4, 6-2.

1974 — Billie Jean King def. Evonne Goolagong, 3-6, 6-3, 7-5.

1973 — Margaret Smith Court def. Evonne Goolagong, 7-6 (5-2), 5-7, 6-2.

1972 — Billie Jean King def. Kerry Melville, 6-3, 7-5.

1971 — Billie Jean King def. Rosie Casals, 6-4, 7-6 (5-2).

1970 — Margaret Smith Court def. Rosie Casals, 6-2, 2-6, 6-1.

1969 — Margaret Smith Court def. Nancy Richey, 6-3, 6-1.

1968 — Virginia Wade def. Billie Jean King, 6-4, 6-2.

1967 — Billie Jean King def. Ann Haydon Jones, 11-9, 6-4.

1966 — Maria Bueno def. Nancy Richey, 6-3, 6-1.

1965 — Margaret Smith def. Billie Jean Moffitt, 8-6, 7-5.

1964 — Maria Bueno def. Carole Caldwell Graebner, 6-1, 6-0.

1963 — Maria Bueno def. Margaret Smith, 7-5, 6-4.

1962 — Margaret Smith def. Darlene Hard, 9-7, 6-4.

1961 — Darlene Hard def. Ann Haydon, 6-3, 6-4.

1960 — Darlene Hard def. Maria Bueno, 6-4, 10-12, 6-4.

1959 — Maria Bueno def. Christine Truman, 6-1, 6-4.

1958 — Althea Gibson def. Darlene Hard, 3-6, 6-1, 6-2.

1957 — Althea Gibson def. Louise Brough, 6-3, 6-2.

1956 — Shirley Fry def. Althea Gibson, 6-3, 6-4.

1955 — Doris Hart def. Patricia Ward, 6-4, 6-2.

1954 — Doris Hart def. Louise Brough, 6-8, 6-1, 8-6.

1953 — Maureen Connolly def. Doris Hart, 6-2, 6-4.

1952 — Maureen Connolly def. Doris Hart, 6-3, 7-5.

1951 — Maureen Connolly def. Shirley Fry, 6-3, 1-6, 6-4.

1950 — Margaret Osbourne duPont def. Doris Hart, 6-4, 6-3.

1949 — Margaret Osbourne duPont def. Doris Hart, 6-4, 6-1.

1948 — Margaret Osbourne duPont def. Louise Brough, 4-6, 6-4, 15-13.

1947 — Louise Brough def. Margaret Osborne, 8-6, 4-6, 6-1.

1946 — Pauline Betz def. Pat Canning, 11-9, 6-3.

1945 — Sarah Palfrey Cooke def. Pauline Betz, 3-6, 8-6, 6-4.

1944 — Pauline Betz def. Margaret Osborne, 6-3, 8-6.

1943 — Pauline Betz def. Louise Brough, 6-3, 5-7, 6-3.

1942 — Pauline Betz def. Louise Brough, 4-6, 6-1, 6-4.

1941 — Sarah Palfrey Cooke def. Pauline Betz, 7-5, 6-2.

1940 — Alice Marble def. Helen Jacobs, 6-2, 6-3.

1939 — Alice Marble def. Helen Jacobs, 6-0, 8-10, 6-4.

1938 — Alice Marble def. Nancye Wynne, 6-0, 6-3.

1937 — Anita Lizana def. Jadwiga Jedrzejowska, 6-4, 6-2.

1936 — Alice Marble def. Helen Jacobs, 4-6, 6-3, 6-2.

1935 — Helen Jacobs def. Sarah Palfrey Fabyan, 6-2, 6-4.

1934 — Helen Jacobs def. Sarah Palfrey, 6-1, 6-4.

1933 — Helen Jacobs def. Helen Wills Moody, 8-6, 3-6, 3-0, retired.

1932 — Helen Jacobs def. Carolin Babcock, 6-2, 6-2.

1931 — Helen Wills Moody def. Eileen Bennett Whittingstall, 6-4, 6-1.

1930 — Betty Nuthall def. Anna McCune Harper, 6-1, 6-4.

1929 — Helen Wills def. Phoebe Holcroft Watson, 6-4, 6-2.

1928 — Helen Wills def. Helen Jacobs, 6-2, 6-1.

1927 — Helen Wills def. Betty Nuthall, 6-1, 6-4.

1926 — Molla Bjurstedt Mallory def. Elizabeth Ryan, 4-6, 6-4, 9-7.

1925 — Helen Wills def. Kitty McKane, 3-6, 6-0, 6-2.

1924 — Helen Wills def. Molla Bjurstedt Mallory, 6-1, 6-3.

1923 — Helen Wills def. Molla Bjurstedt Mallory, 6-2, 6-1.

1922 — Molla Bjurstedt Mallory def. Helen Wills, 6-3, 6-1.

1921 — Molla Bjurstedt Mallory def. Mary K. Browne, 4-6, 6-4, 6-2.

1920 — Molla Bjurstedt Mallory def. Marion Zinderstein, 6-3, 6-1.

1919 — Hazel Hotchkiss Wightman def. Marion Zinderstein, 6-1, 6-2.

1918 — Molla Bjurstedt def. Eleanor Goss, 6-4, 6-3.

1917 — Molla Bjurstedt def. Marion Vanderhoef, 4-6, 6-0, 6-2.

1916 — Molla Bjurstedt def. Louise Hammond Raymond, 6-0, 6-1.

1915 — Molla Bjurstedt def. Hazel Hotchkiss Wightman, 4-6, 6-2, 6-0.

1914 — Mary K. Browne def. Marie Wagner, 6-2, 1-6, 6-1.

1913 — Mary K. Browne def. Dorothy Green, 6-2, 7-5.

1912 — Mary K. Browne def. Eleonora Sears, 6-4, 6-2.

1911 — Hazel Hotchkiss def. Florence Sutton, 8-10, 6-1, 9-7.

1910 — Hazel Hotchkiss def. Louise Hammond, 6-4, 6-2.

1909 — Hazel Hotchkiss def. Maud Barger Wallach, 6-0, 6-1.

1908 — Maud Barger Wallach def. Evelyn Sears, 6-3, 1-6, 6-3.

1907 — Evelyn Sears def. Carrie Neely, 6-3, 6-2.

1906 — Helen Homans def. Maud Barger Wallach, 6-4, 6-3.

1905 — Elizabeth Moore def. Helen Homans, 6-4, 5-7, 6-1.

1904 — May Sutton def. Elizabeth Moore, 6-1, 6-2.

1903 — Elizabeth Moore def. Marion Jones, 7-5, 8-6.

1902 — Marion Jones def. Elizabeth Moore, 6-1, 1-0, retired.

1901 — Elizabeth Moore def. Myrtle McAteer, 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 6-2.

1900 — Myrtle McAteer def. Edith Parker, 6-2, 6-2, 6-0.

1899 — Marion Jones def. Maud Banks, 6-1, 6-1, 7-5.

1898 — Juliette Atkinson def. Marion Jones, 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 7-5.

1897 — Juliette Atkinson def. Elizabeth Moore, 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-3.

1896 — Elizabeth Moore def. Juliette Atkinson, 6-4, 4-6, 6-2, 6-2.

1895 — Juliette Atkinson def. Helen Hellwig, 6-4, 6-2, 6-1.

1894 — Helen Hellwig def. Aline Terry, 7-5, 3-6, 6-0, 3-6, 6-3.

1893 — Aline Terry def. Augusta Schultz Hobart, 6-1, 6-3.

1892 — Mabel Cahill def. Elizabeth Moore, 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-2.

1891 — Mabel Cahill def. Ellen Roosevelt, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3.

1890 — Ellen Roosevelt def. Bertha Townsend, 6-2, 6-2.

1889 — Bertha Townsend def. Louise Voorhees, 7-5, 6-2.

1888 — Bertha Townsend def. Ellen Hansell, 6-3, 6-5.

1887 — Ellen Hansell def. Laura Knight, 6-1, 6-0.

Prior to 1968, the United States National Championships was an amateur event. It became the U.S. Open in 1968 when the tournament was open to professionals.

