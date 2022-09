NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg C.Washington, New Mexico 2 2 131 65.50 K.Smith, Miami 2 3 184 61.33 B.Brown,…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg C.Washington, New Mexico 2 2 131 65.50 K.Smith, Miami 2 3 184 61.33 B.Brown, Kentucky 2 2 121 60.50 J.Horn, South Florida 2 2 121 60.50 D.Achane, Texas A&M 2 3 144 48.00 B.Smith, Miami 2 1 42 42.00 O.Smith, Maryland 2 1 41 41.00 J.Lucas, Indiana 1 1 38 38.00 N.Reed, Colorado 1 2 74 37.00 K.Jackson, Georgia 2 1 36 36.00 N.Williams, UNLV 2 1 36 36.00 X.White, Texas Tech 2 2 71 35.50 V.Terrell, Navy 2 1 35 35.00 T.Vaughn, Utah St. 3 4 140 35.00 R.Bell, Washington St. 2 3 102 34.00 B.Pool, Arkansas 2 1 34 34.00 L.Griffin, Mississippi St. 2 2 67 33.50 G.Garcia, Kent St. 2 2 66 33.00 M.Dukes, South Florida 2 1 31 31.00 B. Galloway, Louisiana-Monroe 2 1 31 31.00 S.Lewis, Louisiana Tech 1 2 62 31.00 T.Pena, Syracuse 2 1 31 31.00 J.Williams, UNLV 2 1 30 30.00 L.Joseph, FIU 2 7 207 29.57 J.Houston, NC State 2 1 29 29.00 M.McDoom, Coastal Carolina 2 5 145 29.00 C.Hines, Hawaii 3 1 28 28.00 K.Williams, Wake Forest 2 4 111 27.75 X.Legette, South Carolina 2 2 55 27.50 D.Moorer, Texas State 2 2 54 27.00 P.Sawyer, Houston 2 1 27 27.00 L.Styles, Notre Dame 2 1 27 27.00 M.Tucker, Appalachian St. 2 4 108 27.00 E.Wilson, FIU 2 2 53 26.50 M.Bernard, Utah 2 3 79 26.33 J.Nixon, Oklahoma St. 2 3 79 26.33 I.Guerendo, Wisconsin 2 2 52 26.00 S.Louis, Liberty 2 4 104 26.00 J.Bell, Nevada 3 7 180 25.71 H.Beydoun, E. Michigan 2 3 75 25.00 J.Byrd, San Diego St. 2 4 100 25.00 E.Egbuka, Ohio St. 2 1 25 25.00 D.Jones, Navy 2 2 50 25.00 J.Walker, Miami (Ohio) 2 1 25 25.00 J.Lang, Arkansas St. 2 6 149 24.83 C.Black, Virginia Tech 2 3 74 24.67 M.Hollins, Virginia 2 3 74 24.67 J.Barnett, Memphis 2 3 73 24.33 A.Vivens, Colorado St. 2 3 73 24.33 J.Williams, Boston College 2 3 73 24.33 N.Remigio, Fresno St. 2 5 121 24.20 C.Edmonds, Arizona St. 2 1 24 24.00 M.McClain, Florida St. 2 1 24 24.00 J.Record, SMU 2 2 48 24.00 J.Taylor, Michigan 2 1 24 24.00 J.Youngblood, Rutgers 2 3 72 24.00 R.Cook, Buffalo 2 4 94 23.50 B.Farrell, Stanford 2 2 47 23.50 G.Rogers, Memphis 2 5 117 23.40 C.Stone, Wyoming 3 3 70 23.33 R.Moss, Iowa 2 4 93 23.25 K.Allen, UCLA 2 2 46 23.00 G.Jackson, Washington 2 4 92 23.00 M.Kendricks, Virginia Tech 1 1 23 23.00 C.Lutz, Vanderbilt 2 1 23 23.00 M.Mathison, W. Kentucky 2 1 23 23.00 J.Platt, FAU 3 4 92 23.00 B.Presley, Oklahoma St. 2 2 46 23.00 M.Haywood, Navy 2 3 68 22.67 K.Logan, Kansas 2 3 68 22.67 J.Holiday, Tennessee 2 2 45 22.50 B.Nesbit, North Carolina 3 2 45 22.50 T.Palmer, Nebraska 3 2 45 22.50 Q.Redding, Minnesota 2 2 45 22.50 H.Hall, Georgia Tech 2 3 67 22.33 N.Bryant-Lelei, Hawaii 3 1 22 22.00 A.Cruickshank, Rutgers 2 1 22 22.00 R.Ealy, Arkansas St. 2 1 22 22.00 C.Filkins, Stanford 2 3 66 22.00 M.Golden, Houston 2 1 22 22.00 A.Jeanty, Boise St. 2 1 22 22.00 S.Thomas, UAB 2 1 22 22.00 C.Williams, Baylor 2 4 88 22.00 L.Wysong, New Mexico 2 1 22 22.00 A.Uzodinma, Ball St. 2 6 131 21.83 S.Bolden, Oregon St. 2 3 65 21.67 J.Otoviano, Rice 2 3 65 21.67 D.Wade, Mississippi 2 2 43 21.50 D.Houston, Uconn 3 3 64 21.33 T.Tucker, Cincinnati 2 3 64 21.33 M.Bailey, Cent. Michigan 2 1 21 21.00 K.Benjamin, Tulsa 1 1 21 21.00 K.Christon, San Diego St. 2 1 21 21.00 O.Cooper, Indiana 1 1 21 21.00 J.Delgado, Oregon 2 1 21 21.00 J.Jordan, Louisville 2 6 126 21.00 D.McCulley, Ball St. 1 2 42 21.00 T.Morin, Wake Forest 2 1 21 21.00 J.Patterson, Bowling Green 2 1 21 21.00 T.Robinson, Army 2 1 21 21.00 D.Starling, Virginia 1 1 21 21.00 M.Wax, Syracuse 2 1 21 21.00 N.Singleton, Penn St. 2 5 104 20.80 K.Horton, North Texas 2 6 124 20.67 J.McGowan, Vanderbilt 3 2 41 20.50 B.McReynolds, South Alabama 2 2 41 20.50 D.Taylor, Arizona St. 2 4 82 20.50 M.Cooper, Kent St. 2 4 81 20.25 H.Rutledge, Charlotte 2 6 121 20.17 J. Cameron, Southern Miss. 1 1 20 20.00 C.Cooley, Wyoming 2 1 20 20.00 J.Gill, Boston College 2 1 20 20.00 B.Golden, Akron 2 1 20 20.00 S.Hagans, Duke 2 2 40 20.00 L.Keys, Tulane 2 3 60 20.00 M.Knowles, Kansas St. 2 1 20 20.00 R.O’Keefe, UCF 2 3 60 20.00 J.Reed, Michigan St. 2 1 20 20.00 V.Rosa, Uconn 2 1 20 20.00 E.Sanders, Iowa St. 2 2 40 20.00 W.Wieland, Wyoming 3 1 20 20.00 I.Abanikanda, Pittsburgh 2 3 59 19.67 R.Johnson, Texas 2 2 39 19.50 C.Smith, Louisiana-Lafayette 2 2 39 19.50 G.Desrosiers, Umass 2 8 153 19.12 D.Banks, Maryland 2 1 19 19.00 S.Byrd, Charlotte 3 6 114 19.00 T.Coles, UCF 1 1 19 19.00 T.Gunther, BYU 2 1 19 19.00 D.Hellams, Alabama 2 1 19 19.00 S.James, West Virginia 2 1 19 19.00 S.Malignaggi, James Madison 2 1 19 19.00 N.Martinez, Texas Tech 2 1 19 19.00 K.Mitchell, East Carolina 2 4 76 19.00 N.Montgomery, Rutgers 1 1 19 19.00 D.Moore, Nebraska 1 1 19 19.00 B.Battie, South Florida 2 9 170 18.89 J.Jackson, E. Michigan 2 5 94 18.80 P.Vining, Illinois 3 5 94 18.80 B.Brewton, Uconn 3 5 93 18.60 S.Jacques-Louis, Akron 2 5 93 18.60 S.Tyler, W. Michigan 2 6 111 18.50 L.James, Old Dominion 2 6 110 18.33 O.Hampton, North Carolina 3 4 73 18.25 J.Aaron, West Virginia 1 1 18 18.00 M.Bell, Colorado 2 1 18 18.00 J.Brooks, Alabama 2 1 18 18.00 J.Brown, UAB 2 3 54 18.00 P.Cole, Ohio 1 1 18 18.00 T.Davis, Georgia Tech 1 1 18 18.00 L.Diamont, Duke 1 1 18 18.00 I.Esdale, Rice 2 1 18 18.00 J.Gibbs, Alabama 2 2 36 18.00 E.Hull, Northwestern 2 1 18 18.00 J.Nicholas, LSU 1 1 18 18.00 A.Simpson, Arizona 2 1 18 18.00 C.Tyree, Notre Dame 2 3 54 18.00 J.Weston, Florida 2 3 54 18.00 J.Whittington, Texas 2 1 18 18.00 S.McCall, Florida St. 2 4 71 17.75 K.Abrams-Draine, Missouri 2 3 53 17.67 W.Dawn, UTEP 2 3 53 17.67 J.Broussard, Michigan St. 2 2 35 17.50 T.Keaton, Marshall 2 2 34 17.00 J.Richardson, UCF 2 1 17 17.00 J.Ross, Ohio 2 2 34 17.00 J.Stinson, Duke 2 2 34 17.00 C.Tannor, Nebraska 3 1 17 17.00 J.Perdue, Hawaii 3 9 152 16.89 B.Bowman, Oklahoma 2 5 84 16.80 X.Henderson, Florida 2 4 67 16.75 B.Jackson, North Texas 3 2 33 16.50 D.Lewis, Georgia Southern 2 2 33 16.50 J.Stuart, Toledo 2 2 33 16.50 Z.Weinmaster, Nebraska 2 2 33 16.50 C.Harrell, Southern Miss. 2 4 65 16.25 O.Evans, Penn St. 1 1 16 16.00 A.Green, Arkansas 2 1 16 16.00 R.Griffin, Vanderbilt 1 1 16 16.00 C.Jones, Utah St. 3 1 16 16.00 K.Paul, Temple 1 1 16 16.00 B.Rice, Southern Cal 2 1 16 16.00 M.Blakemore, N. Illinois 2 7 111 15.86 J.Gray, NC State 2 2 31 15.50 M.Nabers, LSU 2 2 31 15.50 K.Wilburn, Ohio 2 5 77 15.40 S.Cobbs, Boise St. 2 3 46 15.33 T.Etienne, Florida 2 2 30 15.00 M.Fleming, East Carolina 2 1 15 15.00 J.Parker, New Mexico St. 3 2 30 15.00 T.Ross, Middle Tennessee 2 1 15 15.00 I.Jackson, Cent. Michigan 2 4 59 14.75 A.Anderson, Temple 2 3 43 14.33 C.Jones, Purdue 2 3 43 14.33 R.Ajayi, West Virginia 2 1 14 14.00 C.Bone, Akron 1 1 14 14.00 C.Cabbiness, Oklahoma St. 1 1 14 14.00 V.Davis, Pittsburgh 1 1 14 14.00 J.Hunter, Auburn 2 1 14 14.00 R.Johnson, Troy 2 1 14 14.00 C.Sullivan-Brown, Umass 2 1 14 14.00 D.Crawford, Nebraska 2 2 27 13.50 A.Grant, Nebraska 3 2 27 13.50 M.Cooper, Temple 2 3 40 13.33 M.Byrnes, Houston 2 1 13 13.00 G.Johnson, Umass 2 1 13 13.00 J.Johnson, East Carolina 2 1 13 13.00 D.Matthews, Indiana 2 1 13 13.00 C.McMillan, Marshall 2 1 13 13.00 E.Smith, Stanford 2 1 13 13.00 K.Thornton, James Madison 2 3 39 13.00 M.Anderson, California 2 3 38 12.67 I.Gash, Michigan 2 1 12 12.00 G.Helm, Texas 1 1 12 12.00 K.King, Virginia Tech 2 3 36 12.00 O.Lacey, Troy 1 1 12 12.00 T.Lowe, Oregon St. 1 1 12 12.00 R.Smith, West Virginia 2 1 12 12.00 W.Taulapapa, Washington 2 1 12 12.00 S.McGee, Oregon 2 2 23 11.50 S.Garrett, San Jose St. 2 2 22 11.00 D.Hopkins, Tulsa 1 1 11 11.00 D.Smith, Colorado 2 1 11 11.00 C.Allen, Louisiana Tech 2 2 21 10.50 T.Jackson, Coastal Carolina 2 2 21 10.50 T.Barber, TCU 2 3 31 10.33 S.Wiglusz, Ohio 2 3 31 10.33 B.Knight, Louisiana-Monroe 2 1 10 10.00 J.Irish, Oregon St. 2 2 19 9.50 R.Ellis, UAB 2 1 9 9.00 N.Jones, Ball St. 1 1 9 9.00 D.Taylor, UTSA 2 3 25 8.33 B.Bradford, Kent St. 2 1 8 8.00 I.Epps, Tulsa 2 1 8 8.00 D.Ferguson, Bowling Green 2 1 8 8.00 K.Johnson, Baylor 2 2 16 8.00 C.Kelly, Mississippi 1 1 8 8.00 J.Robinson, Mississippi 2 1 8 8.00 J.Shenker, Auburn 2 1 8 8.00 M.Shoulders, Tulsa 1 1 8 8.00 J.Westover, Washington 2 2 15 7.50 M.Carr, Michigan St. 2 1 7 7.00 D.Fox, Temple 1 1 7 7.00 I.Jernagin, San Jose St. 1 1 7 7.00 D.Hardy, Penn St. 2 1 6 6.00 N.Johnson, Louisiana-Lafayette 2 1 5 5.00 A.Sybrandt, Tulane 1 1 5 5.00 C.Lee, North Texas 1 1 4 4.00 C.Stufflebean, Kansas St. 1 1 4 4.00 T.Fromm, Auburn 2 1 3 3.00 A.Howze, Akron 2 2 6 3.00 J.Newton, Toledo 2 1 3 3.00 S.Harris, Louisiana Tech 2 1 2 2.00 C.Holliday, North Carolina 1 1 2 2.00 L.Pare, Texas State 2 1 2 2.00 A.Walker, Louisiana Tech 2 1 2 2.00 D.Alston, Auburn 2 2 1 .50 K.Adams, Umass 1 0 0 .00 B. Baldwin, Michigan St. 0 0 0 .00 A.Barry, Oregon 2 0 0 .00 D. Brown, LSU 0 0 0 .00 M. Carrick, Michigan St. 0 0 0 .00 N. Castor, N. Illinois 0 0 0 .00 J.Colletto, Oregon St. 2 0 0 .00 A. Cottrill, Florida St. 0 0 0 .00 W. Davis, Mississippi St. 0 0 0 .00 L.Floriea, Kent St. 2 0 0 .00 A. Gilman, Stanford 0 0 0 .00 B. Guberinich, Cent. Michigan 0 0 0 .00 J. Hawkinson, Minnesota 0 0 0 .00 L.Hudgens, Buffalo 2 0 0 .00 O.Isibor, California 2 0 0 .00 B. Jackson, Miami (Ohio) 0 0 0 .00 Z. Jackson, Army 0 0 0 .00 R.Johnson, Northwestern 1 0 0 .00 J.Lane, Middle Tennessee 2 0 0 .00 C.Lanz, Baylor 1 0 0 .00 T. Leeuwen, Utah St. 0 0 0 .00 C. Link, SMU 0 0 0 .00 J.McKithen, FAU 1 0 0 .00 A. McPherson, Auburn 0 0 0 .00 D. Miller, Army 0 0 0 .00 J. Morant, Mississippi St. 0 0 0 .00 T.Murray, Memphis 2 0 0 .00 I.Paige, Old Dominion 2 0 0 .00 N. Ragaini, Iowa 0 0 0 .00 N.Ragano, Wake Forest 1 0 0 .00 E. Russell, Wake Forest 0 0 0 .00 E. Scheidler, Notre Dame 0 0 0 .00 A. Steinfeldt, Indiana 0 0 0 .00 M. Tanuvasa, Utah 0 0 0 .00 D. Thompson, NC State 0 0 0 .00 A.Turner, Washington 2 0 0 .00 J.Van Dyke, Wisconsin 2 0 0 .00 R. Vann, New Mexico St. 0 0 0 .00 I. Ward, Arizona 0 0 0 .00 M. Washington, Georgia 0 0 0 .00 A. Watkins, Tulsa 0 0 0 .00 L.Williams, New Mexico St. 3 0 0 .00 H.Willis, South Florida 1 0 0 .00

