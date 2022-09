Dana Open presented by Marathon Par Scores

Saturday At Highland Meadows Golf Club Sylvania, Ohio Purse: $1.8 million Yardage: 6,598; Par: 71 Third Round Lucy Li 68-64-67—199…

Saturday

At Highland Meadows Golf Club

Sylvania, Ohio

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,598; Par: 71

Third Round

Lucy Li 68-64-67—199 -14 Caroline Masson 68-67-65—200 -13 Lexi Thompson 66-69-65—200 -13 Hannah Green 74-62-66—202 -11 Nasa Hataoka 69-66-67—202 -11 Sei Young Kim 70-67-65—202 -11 Lydia Ko 66-72-64—202 -11 Xiyu Lin 67-69-66—202 -11 Leona Maguire 66-70-66—202 -11 Ruoning Yin 65-69-68—202 -11 Carlota Ciganda 65-69-69—203 -10 Brooke Henderson 72-66-65—203 -10 Megan Khang 71-65-67—203 -10 Gaby Lopez 67-70-66—203 -10 Sarah Schmelzel 67-71-65—203 -10 Frida Kinhult 69-68-67—204 -9 Madelene Sagstrom 68-70-66—204 -9 Marina Alex 70-69-66—205 -8 Brittany Altomare 68-69-68—205 -8 Ayaka Furue 68-69-68—205 -8 Mina Harigae 70-67-68—205 -8 Wei-Ling Hsu 69-66-70—205 -8 Ariya Jutanugarn 69-68-68—205 -8 Moriya Jutanugarn 70-67-68—205 -8 Aline Krauter 66-71-68—205 -8 Mi Hyang Lee 72-65-68—205 -8 Jennifer Chang 70-70-66—206 -7 Peiyun Chien 70-66-70—206 -7 Hye Jin Choi 65-70-71—206 -7 Celine Herbin 68-73-65—206 -7 Emma Talley 71-69-66—206 -7 Lilia Vu 68-69-69—206 -7 Ashleigh Buhai 71-67-69—207 -6 Chella Choi 70-69-68—207 -6 Amanda Doherty 70-68-69—207 -6 Jodi Ewart Shadoff 71-70-66—207 -6 A Lim Kim 67-71-69—207 -6 Hyo Joo Kim 66-71-70—207 -6 Stephanie Kyriacou 71-69-67—207 -6 Jeong Eun Lee5 70-67-70—207 -6 Morgane Metraux 70-69-68—207 -6 So Yeon Ryu 67-70-70—207 -6 Lauren Stephenson 66-70-71—207 -6 Pajaree Anannarukarn 71-66-71—208 -5 Amy Yang 70-68-70—208 -5 Yu-Sang Hou 71-70-68—209 -4 Haeji Kang 71-70-68—209 -4 Minjee Lee 67-72-70—209 -4 Wichanee Meechai 68-68-73—209 -4 Azahara Munoz 72-69-68—209 -4 Natasha Andrea Oon 70-70-69—209 -4 Yuka Saso 68-69-72—209 -4 Mariah Stackhouse 68-70-71—209 -4 Atthaya Thitikul 70-70-69—209 -4 Cydney Clanton 71-68-71—210 -3 Lauren Coughlin 70-70-70—210 -3 Bronte Law 71-69-70—210 -3 Andrea Lee 70-71-69—210 -3 Yu Liu 70-71-69—210 -3 Amy Olson 66-71-73—210 -3 Elizabeth Szokol 72-68-70—210 -3 Albane Valenzuela 72-67-71—210 -3 Ana Belac 72-68-71—211 -2 Danielle Kang 72-67-72—211 -2 Jeongeun Lee6 70-71-70—211 -2 Gerina Mendoza-Piller 70-71-70—211 -2 Emily Pedersen 66-73-72—211 -2 Maria Fassi 68-72-72—212 -1 Pornanong Phatlum 70-70-72—212 -1 Christina Kim 70-69-74—213 E Maude-Aimee Leblanc 70-71-72—213 E Jennifer Song 72-67-74—213 E Angel Yin 71-70-73—214 +1 Maddie Szeryk 72-69-74—215 +2 In-Kyung Kim 69-71-78—218 +5 Audrey Ryu 80-82-DQ

