PGA Tour Champions Shaw Charity Classic Par Scores

Sunday At Canyon Meadows Golf & Country Club Calgary, Alberta Purse: $2.35 million Yardage: 7,061; Par: 70 Final Round

Jerry Kelly, $352,500 68-66-67_201 -9

John Huston, $206,800 67-69-65_201 -9

Joe Durant, $120,320 70-70-62_202 -8

Padraig Harrington, $120,320 64-72-66_202 -8

Dean Wilson, $120,320 69-67-66_202 -8

Alex Cejka, $120,320 68-68-66_202 -8

Kirk Triplett, $120,320 65-68-69_202 -8

Marco Dawson, $70,500 70-70-63_203 -7

Shane Bertsch, $70,500 68-69-66_203 -7

Tim Herron, $58,750 68-70-66_204 -6

Paul Goydos, $58,750 66-68-70_204 -6

Miguel Angel Jiménez, $46,413 70-71-64_205 -5

Charlie Wi, $46,413 69-71-65_205 -5

K.J. Choi, $46,413 71-69-65_205 -5

Doug Barron, $46,413 70-68-67_205 -5

Mark Hensby, $37,600 68-71-67_206 -4

Thongchai Jaidee, $37,600 68-71-67_206 -4

Mario Tiziani, $37,600 72-66-68_206 -4

Mark O’Meara, $30,139 73-67-67_207 -3

Harrison Frazar, $30,139 69-71-67_207 -3

Colin Montgomerie, $30,139 71-69-67_207 -3

Brett Quigley, $30,139 71-68-68_207 -3

Steve Flesch, $20,637 71-70-67_208 -2

Mark Walker, $20,637 72-68-68_208 -2

John Daly, $20,637 73-68-67_208 -2

Mike Goodes, $20,637 71-71-66_208 -2

Stephen Ames, $20,637 69-73-66_208 -2

Matt Gogel, $20,637 67-72-69_208 -2

Paul Broadhurst, $20,637 70-73-65_208 -2

Robert Karlsson, $20,637 66-73-69_208 -2

Shaun Micheel, $20,637 71-68-69_208 -2

Alan McLean, $20,637 68-70-70_208 -2

Kevin Sutherland, $20,637 72-65-71_208 -2

Ken Tanigawa, $12,831 73-67-69_209 -1

David McKenzie, $12,831 68-72-69_209 -1

Len Mattiace, $12,831 69-71-69_209 -1

Fred Couples, $12,831 72-69-68_209 -1

Russ Cochran, $12,831 70-70-69_209 -1

Willie Wood, $12,831 70-70-69_209 -1

Billy Andrade, $12,831 68-71-70_209 -1

Jay Williamson, $12,831 68-71-70_209 -1

Y.E. Yang, $12,831 68-70-71_209 -1

Vijay Singh, $12,831 68-67-74_209 -1

David Branshaw, $9,870 69-72-69_210 E

David Frost, $9,870 77-68-65_210 E

Jeff Sluman, $8,695 74-68-69_211 +1

Scott Parel, $8,695 70-69-72_211 +1

Mike Weir, $8,695 70-69-72_211 +1

Paul Stankowski, $6,815 72-69-71_212 +2

Todd Fischer, $6,815 73-68-71_212 +2

Chris DiMarco, $6,815 73-69-70_212 +2

Olin Browne, $6,815 71-69-72_212 +2

David Morland IV, $6,815 75-68-69_212 +2

Dicky Pride, $5,640 72-74-67_213 +3

Tom Byrum, $5,288 69-73-72_214 +4

Neal Lancaster, $5,288 70-74-70_214 +4

Corey Pavin, $4,700 74-69-72_215 +5

Jay Don Blake, $4,700 74-71-70_215 +5

Cameron Beckman, $4,700 75-73-67_215 +5

Stephen Leaney, $3,878 70-74-72_216 +6

Scott Dunlap, $3,878 72-72-72_216 +6

Steve Pate, $3,878 73-73-70_216 +6

Rob Labritz, $3,878 74-72-70_216 +6

Carlos Franco, $3,173 72-71-74_217 +7

Jeff Maggert, $3,173 71-76-70_217 +7

Dick Mast, $2,327 71-73-74_218 +8

Joey Sindelar, $2,327 72-75-71_218 +8

Guy Boros, $2,327 75-72-71_218 +8

Spike McRoy, $2,327 75-74-69_218 +8

Jonathan Kaye, $2,327 72-78-68_218 +8

Skip Kendall, $2,327 77-75-66_218 +8

Scott Petersen, $1,786 74-75-73_222 +12

Dennis Hendershott, $1,645 70-81-72_223 +13

