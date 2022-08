Omega European Masters Par Scores

Sunday At Crans-Sur-Sierre Golf Club Crans-Montana, Switzerland Purse: $2 million Yardage: 6,824; Par: 70 Final Round (x-won on first playoff…

Sunday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $2 million

Yardage: 6,824; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Thriston Lawrence, South Africa (460), $340,238 62-64-67-69—262 -18 Matt Wallace, England (305), $220,154 64-64-68-66—262 -18 Richard Mansell, England (172), $126,088 67-64-66-67—264 -16 Jorge Campillo, Spain (116), $84,992 66-65-68-66—265 -15 Scott Jamieson, Scotland (116), $84,992 64-67-66-68—265 -15 Antoine Rozner, France (116), $84,992 70-65-64-66—265 -15 Alejandro Canizares, Spain (75), $55,039 62-63-73-68—266 -14 Marcel Schneider, Germany (75), $55,039 67-66-67-66—266 -14 Adri Arnaus, Spain (51), $37,666 69-63-66-69—267 -13 Louis De Jager, South Africa (51), $37,666 64-64-72-67—267 -13 Nacho Elvira, Spain (51), $37,666 65-65-69-68—267 -13 Masahiro Kawamura, Japan (51), $37,666 68-65-65-69—267 -13 Danny Willett, England (51), $37,666 70-67-64-66—267 -13 Joachim B. Hansen, Denmark (41), $30,021 71-65-68-64—268 -12 Sebastian Soderberg, Sweden (41), $30,021 67-67-70-64—268 -12 Alexander Bjork, Sweden (34), $25,104 68-67-67-67—269 -11 Julien Brun, France (34), $25,104 70-64-69-66—269 -11 George Coetzee, South Africa (34), $25,104 65-66-70-68—269 -11 Hennie Du Plessis, South Africa (34), $25,104 70-66-64-69—269 -11 Francesco Laporta, Italy (34), $25,104 71-66-68-64—269 -11 Marcel Siem, Germany (34), $25,104 65-65-70-69—269 -11 Fabrizio Zanotti, Paraguay (34), $25,104 68-68-65-68—269 -11 Daan Huizing, Netherlands (28), $20,514 68-66-71-65—270 -10 Marcus Kinhult, Sweden (28), $20,514 68-68-66-68—270 -10 Joost Luiten, Netherlands (28), $20,514 65-70-65-70—270 -10 Benjamin Rusch, Switzerland (28), $20,514 69-67-64-70—270 -10 Matthew Southgate, England (28), $20,514 65-70-69-66—270 -10 Darius Van Driel, Netherlands (28), $20,514 66-66-68-70—270 -10 David Drysdale, Scotland (22), $16,033 67-68-68-68—271 -9 Marcus Helligkilde, Denmark (22), $16,033 71-65-66-69—271 -9 Nicolai Hojgaard, Denmark (22), $16,033 68-68-64-71—271 -9 Mikko Korhonen, Finland (22), $16,033 71-66-66-68—271 -9 Edoardo Molinari, Italy (22), $16,033 69-67-67-68—271 -9 Niklas Norgaard Moller, Denmark (22), $16,033 75-61-69-66—271 -9 Renato Paratore, Italy (22), $16,033 67-70-66-68—271 -9 Daniel Van Tonder, South Africa (22), $16,033 69-68-64-70—271 -9 Jeff Winther, Denmark (22), $16,033 67-69-66-69—271 -9 Eduardo De La Riva, Spain (18), $12,409 64-64-71-73—272 -8 Gavin Green, Malaysia (18), $12,409 71-66-71-64—272 -8 Adrian Meronk, Poland (18), $12,409 68-69-68-67—272 -8 Guido Migliozzi, Italy (18), $12,409 68-66-72-66—272 -8 Carlos Pigem, Spain (18), $12,409 68-65-72-67—272 -8 Santiago Tarrio, Spain (18), $12,409 65-70-68-69—272 -8 Darren Fichardt, South Africa (14), $9,807 65-69-71-68—273 -7 Matthew Jordan, England (14), $9,807 70-67-70-66—273 -7 James Morrison, England (14), $9,807 70-64-69-70—273 -7 Wilco Nienaber, South Africa (14), $9,807 69-68-65-71—273 -7 Richie Ramsay, Scotland (14), $9,807 67-68-68-70—273 -7 Lee Slattery, England (14), $9,807 69-67-65-72—273 -7 Oliver Wilson, England (14), $9,807 71-64-70-68—273 -7 Aaron Cockerill, Canada (11), $7,605 70-65-68-71—274 -6 Calum Fyfe, Scotland (11), $7,605 70-65-67-72—274 -6 Scott Hend, Australia (11), $7,605 69-66-68-71—274 -6 Joel Sjoholm, Sweden (11), $7,605 69-68-71-66—274 -6 Marcus Armitage, England (9), $6,204 70-66-67-72—275 -5 Bobby Bai, China (9), $6,204 70-65-69-71—275 -5 Wil Besseling, Netherlands (9), $6,204 67-69-70-69—275 -5 Alvaro Quiros, Spain (9), $6,204 68-66-74-67—275 -5 Dimi Papadatos, Australia 68-69-68-70—275 -5 Matthieu Pavon, France 67-69-71-68—275 -5 Robin Roussel, France 69-66-67-73—275 -5 Oliver Bekker, South Africa 66-70-67-73—276 -4 Jean-Baptiste Gonnet, France 69-68-69-70—276 -4 Lukas Nemecz, Austria 67-65-72-72—276 -4 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-67-66-74—277 -3 Mike Lorenzo-Vera, France 71-66-69-71—277 -3 Andy Sullivan, England 69-67-70-71—277 -3 Joel Girrbach, Switzerland 67-69-67-75—278 -2 Benjamin Hebert, France 71-66-70-71—278 -2 Ricardo Santos, Portugal 70-66-70-72—278 -2 Thomas Aiken, South Africa 71-65-71-72—279 -1 Tom Lewis, England 70-67-71-71—279 -1 Ashley Chesters, England 70-67-70-75—282 +2 Hugo Leon, Chile 71-66-71-74—282 +2 Maximilien Sturdza, Switzerland 69-67-70-76—282 +2 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 67-67-74-75—283 +3

