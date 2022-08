NHRA Lucas Oil Nationals Pairings

Saturday At Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Sunday’s Pairings Top Fuel 1. Brittany Force, 3.661 seconds, 334.65 mph vs. Bye;…

Saturday At Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Sunday’s Pairings Top Fuel

1. Brittany Force, 3.661 seconds, 334.65 mph vs. Bye; 2. Josh Hart, 3.668, 332.34 vs. 15. Scott Farley, broke; 3. Justin Ashley, 3.679, 334.82 vs. 14. Krista Baldwin, 3.884, 313.07; 4. Steve Torrence, 3.694, 331.45 vs. 13. Mike Salinas, 3.765, 318.69; 5. Antron Brown, 3.701, 329.83 vs. 12. Clay Millican, 3.739, 323.27; 6. Leah Pruett, 3.702, 330.47 vs. 11. Shawn Langdon, 3.737, 323.58; 7. Tony Schumacher, 3.716, 325.92 vs. 10. Doug Kalitta, 3.732, 329.83; 8. Austin Prock, 3.720, 331.69 vs. 9. Billy Torrence, 3.726, 323.74.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.843, 331.36 vs. Bye; 2. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.861, 331.94 vs. 15. Steven Densham, Ford Mustang, 11.397, 79.09; 3. Bob Tasca III, Mustang, 3.862, 333.74 vs. 14. Dale Creasy Jr., Charger, 5.740, 121.99; 4. Ron Capps, Toyota Supra, 3.885, 328.46 vs. 13. John Force, Camaro, 4.121, 242.98; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.888, 326.16 vs. 12. Bobby Bode, Mustang, 4.119, 240.77; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.896, 331.61 vs. 11. Chad Green, Mustang, 3.988, 308.50; 7. J.R. Todd, Supra, 3.897, 332.43 vs. 10. Jim Campbell, Charger, 3.974, 317.27; 8. Alexis DeJoria, Supra, 3.916, 315.78 vs. 9. Blake Alexander, Mustang, 3.920, 319.37.

Pro Modified

1. Kris Thorne, Chevy Camaro, 5.725, 250.41 vs. 12. Doug Winters, Chevy Chevelle, 5.874, 241.97; 2. Steve Jackson, Camaro, 5.734, 253.33 vs. 11. Mike Thielen, Camaro, 5.844, 243.55; 3. Mike Castellana, Camaro, 5.752, 247.20 vs. 10. Sidnei Frigo, Chevelle, 5.835, 244.16; 4. Rickie Smith, Ford Mustang, 5.757, 250.97 vs. 9. Khalid alBalooshi, Camaro, 5.816, 246.71; 5. Jose Gonzalez, Camaro, 5.760, 250.60 vs. 8. Lyle Barnett, Camaro, 5.806, 254.04; 6. Justin Bond, Camaro, 5.762, 246.35 vs. 7. JR Gray, Camaro, 5.778, 248.39.

D-Wagon Pro Mod Shootout

1. Kris Thorne, Chevy Camaro, 10.000, no speed vs. 12. Mike Castellana, Camaro, 21.000, no speed; 2. Rickie Smith, Ford Mustang, 11.000, no speed vs. 11. Doug Winters, Chevy Chevelle, 20.000, no speed; 3. Justin Bond, Camaro, 12.000, no speed vs. 10. Sidnei Frigo, Chevelle, 19.000, no speed; 4. Steve Jackson, Camaro, 13.000, no speed vs. 9. Khalid alBalooshi, Camaro, 18.000, no speed; 5. Jose Gonzalez, Camaro, 14.000, no speed vs. 8. Mike Thielen, Camaro, 17.000, no speed; 6. Lyle Barnett, Camaro, 15.000, no speed vs. 7. JR Gray, Camaro, 16.000, no speed.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.