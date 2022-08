NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg N.Williams, UNLV 1 1 36 36.00 J.Williams, UNLV 1 1 30 30.00 P.Vining, Illinois…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg N.Williams, UNLV 1 1 36 36.00 J.Williams, UNLV 1 1 30 30.00 P.Vining, Illinois 1 2 53 26.50 O.Hampton, North Carolina 1 2 51 25.50 T.Palmer, Nebraska 1 1 25 25.00 H.Rutledge, Charlotte 1 2 49 24.50 D.Houston, Uconn 1 2 48 24.00 J.Platt, FAU 1 1 24 24.00 J.Bell, Nevada 1 2 46 23.00 S.Byrd, Charlotte 1 2 45 22.50 W.Dawn, UTEP 1 1 22 22.00 B.Brewton, Uconn 1 2 40 20.00 D.Crawford, Nebraska 1 1 20 20.00 C.Stone, Wyoming 1 2 40 20.00 D.Moore, Nebraska 1 1 19 19.00 E.Hull, Northwestern 1 1 18 18.00 C.Tannor, Nebraska 1 1 17 17.00 J.Perdue, Hawaii 1 5 84 16.80 R.Griffin, Vanderbilt 1 1 16 16.00 J.Parker, New Mexico St. 1 2 30 15.00 S.McCall, Florida St. 1 2 26 13.00 B.Jackson, North Texas 1 1 12 12.00 O.Adaway, North Texas 1 0 0 .00 E. Aime, Florida St. 0 0 0 .00 M.Alford, Utah St. 1 0 0 .00 M. Allen-Patmon, Nevada 0 0 0 .00 B.Anderson, Vanderbilt 1 0 0 .00 D. Anderson, Florida St. 0 0 0 .00 K.Anthony, Uconn 1 0 0 .00 J. Armella, Florida St. 0 0 0 .00 R. Armes, FAU 0 0 0 .00 J. Arthurs, Northwestern 0 0 0 .00 S. Atkinson, Hawaii 0 0 0 .00 S. Baker, Charlotte 0 0 0 .00 J.Baldwin, UNLV 1 0 0 .00 B. Banks, Nebraska 0 0 0 .00 J. Barlage, Nevada 0 0 0 .00 T. Barnett, Utah St. 0 0 0 .00 E.Barr, Vanderbilt 1 0 0 .00 H.Beatty, Illinois 1 0 0 .00 J. Bechtle, Uconn 0 0 0 .00 G. Beerup, Wyoming 0 0 0 .00 C.Bellamy, New Mexico St. 1 0 0 .00 A. Berry, UNLV 0 0 0 .00 T.Bethune, Florida St. 1 0 0 .00 G. Bishop, New Mexico St. 0 0 0 .00 G.Blackwell, North Carolina 1 0 0 .00 G. Blair, North Texas 0 0 0 .00 T.Bleekrode, Nebraska 1 0 0 .00 N. Boerkircher, Nebraska 1 0 0 .00 M. Boone, FAU 0 0 0 .00 W. Bowles, Utah St. 0 0 0 .00 A. Boyd-Matthews, UTEP 0 0 0 .00 D.Boykins, North Carolina 1 0 0 .00 G. Brewer, North Texas 0 0 0 .00 D. Briski, Hawaii 0 0 0 .00 T. Brooks, New Mexico St. 0 0 0 .00 H. Brooks, New Mexico St. 0 0 0 .00 D. Brown, North Texas 0 0 0 .00 C. Brown, North Texas 0 0 0 .00 N. Brown, North Carolina 0 0 0 .00 C.Brown, Illinois 1 0 0 .00 C. Bryant, UNLV 0 0 0 .00 P.Buchanan, Utah St. 1 0 0 .00 I. Bullerdick, Charlotte 0 0 0 .00 B.Buschini, Nebraska 1 0 0 .00 D. Bush, Uconn 0 0 0 .00 J. Butler, Nebraska 0 0 0 .00 J. Byers, UTEP 0 0 0 .00 J. Camacho, UTEP 0 0 0 .00 J. Cameron, Northwestern 0 0 0 .00 C.Camp, Charlotte 1 0 0 .00 J. Carnie, Nebraska 0 0 0 .00 T. Carrington, Northwestern 0 0 0 .00 B.Casteel, Nevada 1 0 0 .00 P.Christensen, Wyoming 1 0 0 .00 M. Cisco, Northwestern 0 0 0 .00 T. Coad, FAU 0 0 0 .00 A. Cobb, FAU 0 0 0 .00 T. Coleman, Utah St. 0 0 0 .00 A. Cottrill, Florida St. 0 0 0 .00 J. Cross, FAU 0 0 0 .00 C. Dallape, Vanderbilt 0 0 0 .00 P. Daniel, Florida St. 0 0 0 .00 B. Davenport, Utah St. 0 0 0 .00 J. Davis, Utah St. 0 0 0 .00 J. DeCoursey, Vanderbilt 0 0 0 .00 K.Dean, FAU 1 0 0 .00 V. Diaz, UTEP 0 0 0 .00 D. Dickey, Vanderbilt 0 0 0 .00 R.Dixon, Uconn 1 0 0 .00 J.Downs, North Carolina 1 0 0 .00 T.Eckels, Vanderbilt 1 0 0 .00 A.Edwards, Utah St. 1 0 0 .00 C. Edwards, Uconn 0 0 0 .00 V.Edwards, Hawaii 1 0 0 .00 R. Elkington, Hawaii 0 0 0 .00 A. Ellis, Utah St. 0 0 0 .00 I. Escobar, UTEP 0 0 0 .00 A.Evans, FAU 1 0 0 .00 S. Ezekiel, North Texas 0 0 0 .00 Q. Farrar, North Texas 0 0 0 .00 J. Farrell, Hawaii 0 0 0 .00 L. Felix-Fualalo, Hawaii 0 0 0 .00 T. Fidone, Nebraska 0 0 0 .00 S. Fiso, Hawaii 0 0 0 .00 P. Fitzgerald, Utah St. 0 0 0 .00 J. Fixel, Nevada 0 0 0 .00 L. Fonoti-Maikui, Utah St. 0 0 0 .00 A.Ford, W. Kentucky 1 0 0 .00 C. Fortin, Uconn 0 0 0 .00 B.Franke, Nebraska 1 0 0 .00 J. Franklin, New Mexico St. 0 0 0 .00 C. Freeman, Northwestern 0 0 0 .00 N. Gallo, North Texas 0 0 0 .00 E.Gibbs, Wyoming 1 0 0 .00 D. Giles, FAU 0 0 0 .00 J.Gill, Northwestern 1 0 0 .00 R. Givhan, Charlotte 0 0 0 .00 J. Gjinaj, Uconn 0 0 0 .00 T.Gordon, Northwestern 1 0 0 .00 A.Grayson, Utah St. 1 0 0 .00 T. Green, North Carolina 0 0 0 .00 E. Greene, North Texas 0 0 0 .00 C.Griffin, Illinois 1 0 0 .00 N. Griffin, W. Kentucky 0 0 0 .00 X. Guyton, New Mexico St. 0 0 0 .00 J.Hagopian, UTEP 1 0 0 .00 K.Halvorsen, Hawaii 1 0 0 .00 I. Hamideh, FAU 0 0 0 .00 J. Hancock, UTEP 0 0 0 .00 L. Harber, Vanderbilt 0 0 0 .00 W. Hardan, UNLV 0 0 0 .00 D.Harrison, Uconn 1 0 0 .00 M. Hartzog, Nebraska 0 0 0 .00 N. Harvey, North Carolina 0 0 0 .00 T. Haskins, Northwestern 0 0 0 .00 S. Helu, New Mexico St. 0 0 0 .00 N. Herzog, Northwestern 0 0 0 .00 A. Hester, Florida St. 0 0 0 .00 D. Holly, UNLV 0 0 0 .00 M. Hood, Illinois 0 0 0 .00 W.Ignont, W. Kentucky 1 0 0 .00 N. Iuferov, Utah St. 0 0 0 .00 J.Jackson, W. Kentucky 1 0 0 .00 Z. Jackson, Wyoming 0 0 0 .00 R. Johnsen, Wyoming 0 0 0 .00 D. Johnson, FAU 0 0 0 .00 K.Johnson, North Texas 1 0 0 .00 D.Johnson, UNLV 1 0 0 .00 R. Johnson, Nebraska 0 0 0 .00 J. Jones, New Mexico St. 0 0 0 .00 J. Jones, Uconn 0 0 0 .00 D.Jones, North Carolina 1 0 0 .00 V. Jones, Nebraska 0 0 0 .00 M.Joseph, FAU 1 0 0 .00 P.Joyner, Utah St. 1 0 0 .00 K. Kalawao-Cummings, Nevada 0 0 0 .00 M. Keels, Utah St. 0 0 0 .00 C.Kelly, North Carolina 1 0 0 .00 N. Kema, Hawaii 0 0 0 .00 J. Ketschek, Vanderbilt 0 0 0 .00 J.Kim, North Carolina 1 0 0 .00 K. Knudson, North Texas 0 0 0 .00 C. Kropp, North Texas 0 0 0 .00 B. Lane, Utah St. 0 0 0 .00 K. Law, W. Kentucky 0 0 0 .00 D. Lee, Vanderbilt 0 0 0 .00 Z. Lewis, Nevada 0 0 0 .00 W.Liewer, Nebraska 1 0 0 .00 L. Lindenmeyer, Nebraska 0 0 0 .00 C. Lorenzo, Illinois 0 0 0 .00 D.Lyons, Florida St. 1 0 0 .00 D. MacDonald, Vanderbilt 0 0 0 .00 M. Machado, Wyoming 0 0 0 .00 K.Makaula, Hawaii 1 0 0 .00 M. Malewitz, UTEP 0 0 0 .00 B. Mann, Vanderbilt 0 0 0 .00 M. Manning, Illinois 0 0 0 .00 J. Marsh, Wyoming 0 0 0 .00 D. Martin, Vanderbilt 0 0 0 .00 J. Martin, Nebraska 0 0 0 .00 T. Martinson, UNLV 0 0 0 .00 E. Mc-Cantos, Illinois 0 0 0 .00 L.McCammon, FAU 1 0 0 .00 D. McCray, W. Kentucky 0 0 0 .00 B. McDonald, New Mexico St. 0 0 0 .00 S.McDuffie, Uconn 1 0 0 .00 M.McDuffie, UNLV 1 0 0 .00 J.McGriff, Utah St. 1 0 0 .00 M. McLean, New Mexico St. 0 0 0 .00 D.McLendon, Florida St. 1 0 0 .00 K. Meier, Nevada 0 0 0 .00 C. Merritt, Wyoming 0 0 0 .00 G.Metz, Northwestern 1 0 0 .00 K. Michaux, Illinois 0 0 0 .00 S. Mikaele, UTEP 0 0 0 .00 S. Miller, Illinois 0 0 0 .00 N. Miller, Charlotte 0 0 0 .00 B. Mitchell, Hawaii 0 0 0 .00 C.Mitchell, Northwestern 1 0 0 .00 J.Mitchell, Uconn 1 0 0 .00 S. Moa, Utah St. 0 0 0 .00 B. Money, New Mexico St. 0 0 0 .00 J. Morton, Nebraska 0 0 0 .00 M.Mose, North Texas 1 0 0 .00 H. Moses, Vanderbilt 0 0 0 .00 X.Mueller, Northwestern 1 0 0 .00 C. Mueller, Nebraska 0 0 0 .00 T. Mustapha, W. Kentucky 0 0 0 .00 D.Newsom, Charlotte 1 0 0 .00 R.Niro, Northwestern 1 0 0 .00 R. O’Hara, UNLV 0 0 0 .00 O. Okeke, Utah St. 0 0 0 .00 A. Overton, Nevada 0 0 0 .00 M.Owusu, Vanderbilt 1 0 0 .00 R. Paikai, Hawaii 0 0 0 .00 J. Palu, UTEP 0 0 0 .00 D. Parrott, Nebraska 0 0 0 .00 D.Parson, Hawaii 1 0 0 .00 M. Patterson, W. Kentucky 0 0 0 .00 C.Patton, Nevada 1 0 0 .00 M.Pei, Hawaii 1 0 0 .00 B. Peleti, New Mexico St. 0 0 0 .00 G.Pettaway, North Carolina 1 0 0 .00 C. Pharris, New Mexico St. 0 0 0 .00 T. Phommachanh, Uconn 0 0 0 .00 D. Pounds, North Carolina 0 0 0 .00 J.Powers, New Mexico St. 1 0 0 .00 G.Preciado, New Mexico St. 1 0 0 .00 K. Preusser, Hawaii 0 0 0 .00 K. Pupunu, Hawaii 0 0 0 .00 D. Ramseyer-Burdett, Utah St. 0 0 0 .00 K.Randolph, Illinois 1 0 0 .00 A.Reed, W. Kentucky 1 0 0 .00 I.Reed, New Mexico St. 1 0 0 .00 H. Renner, Northwestern 0 0 0 .00 C. Richardson, Northwestern 0 0 0 .00 C. Robertson, North Texas 0 0 0 .00 E. Robinson, UTEP 0 0 0 .00 T.Rodemaker, Florida St. 1 0 0 .00 B.Rodriguez, North Texas 1 0 0 .00 M.Rosso, Charlotte 1 0 0 .00 J. Royals, Utah St. 0 0 0 .00 J. Sandlin, FAU 0 0 0 .00 M. Schuster, Nebraska 0 0 0 .00 X. Scott, Illinois 0 0 0 .00 S. Scott, Wyoming 0 0 0 .00 T. Shaw, North Carolina 0 0 0 .00 G. Sherrill, North Carolina 0 0 0 .00 D. Short, Uconn 0 0 0 .00 X. Simmons, UTEP 0 0 0 .00 A. Smith, W. Kentucky 0 0 0 .00 J. Smith, Hawaii 0 0 0 .00 P.Spencer, Northwestern 1 0 0 .00 T. Springer, W. Kentucky 0 0 0 .00 J. Stinson, New Mexico St. 0 0 0 .00 U.Stout, W. Kentucky 1 0 0 .00 J. Synek, Nebraska 0 0 0 .00 B. Ta’ala, Hawaii 0 0 0 .00 J. Ta’ase, Hawaii 0 0 0 .00 G. Tagge, Nebraska 0 0 0 .00 W. Taylor, Vanderbilt 0 0 0 .00 A.Thomas, Florida St. 1 0 0 .00 M.Thompson, Hawaii 1 0 0 .00 R.Thompson, FAU 1 0 0 .00 T.Thompson, W. Kentucky 1 0 0 .00 A. Tifase, Florida St. 0 0 0 .00 Z. Tobe, FAU 0 0 0 .00 H. Todd, W. Kentucky 0 0 0 .00 A. Tolliver, FAU 0 0 0 .00 S. Triplett, North Carolina 0 0 0 .00 S.Tuiaki, Utah St. 1 0 0 .00 K. Umiamaka, Hawaii 0 0 0 .00 N. Upadhyayula, Uconn 0 0 0 .00 S. Vaipulu, Hawaii 0 0 0 .00 A. Vaipulu, New Mexico St. 0 0 0 .00 G.Vance, Florida St. 1 0 0 .00 M. Vanterpool, Hawaii 0 0 0 .00 A.Vongphachanh, Utah St. 1 0 0 .00 G. Walchli, Utah St. 0 0 0 .00 M.Walker, Nevada 1 0 0 .00 J. Ward, Utah St. 0 0 0 .00 B.Washington, W. Kentucky 1 0 0 .00 J. Weaver, Nebraska 0 0 0 .00 K. Wesley, Vanderbilt 0 0 0 .00 A.Weynand, Nevada 1 0 0 .00 I.White, Wyoming 1 0 0 .00 R. Wilkins, Illinois 0 0 0 .00 X. Williams, Utah St. 0 0 0 .00 K.Williams, UNLV 1 0 0 .00 L.Williams, New Mexico St. 1 0 0 .00 G. Wilson, Florida St. 0 0 0 .00 J.Wilson, Florida St. 1 0 0 .00 D.Witherspoon, Illinois 1 0 0 .00 S.Wynn, Nebraska 1 0 0 .00 A. Young, Nebraska 0 0 0 .00 J. Young, FAU 0 0 0 .00 A.Zita, Charlotte 1 0 0 .00 D. Zolezzi, New Mexico St. 0 0 0 .00

