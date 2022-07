NHRA Mile-High Nationals Qualifying

Friday At Bandimere Speedway Morrison, Colo. Top Fuel 1. Leah Pruett, 3.788 seconds, 326.79 mph; 2. Greg Carrillo, 3.824, 318.24;…

Friday At Bandimere Speedway Morrison, Colo. Top Fuel

1. Leah Pruett, 3.788 seconds, 326.79 mph; 2. Greg Carrillo, 3.824, 318.24; 3. Clay Millican, 3.826, 312.93; 4. Josh Hart, 3.843, 314.17; 5. Steve Torrence, 3.850, 320.97; 6. Shawn Langdon, 3.901, 312.93; 7. Austin Prock, 3.904, 312.86; 8. Mike Salinas, 3.910, 299.06; 9. Doug Kalitta, 3.915, 310.27; 10. Alex Laughlin, 3.923, 284.62; 11. Justin Ashley, 4.016, 294.95; 12. Tony Schumacher, 4.036, 249.21; 13. Cameron Ferre, 4.194, 289.82; 14. Brittany Force, 4.198, 201.52; 15. Terry Totten, 4.304, 227.31; 16. Rob Passey, 4.464, 240.38. Not Qualified: 17. Antron Brown, 5.415, 160.79.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.927, 319.07; 2. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.936, 324.51; 3. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.973, 321.50; 4. John Force, Camaro, 3.978, 325.06; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.987, 323.43; 6. Alexis DeJoria, Toyota Supra, 4.005, 315.64; 7. J.R. Todd, Supra, 4.051, 323.04; 8. Paul Lee, Charger, 4.059, 288.03; 9. Ron Capps, Supra, 4.075, 280.66; 10. Cruz Pedregon, Charger, 4.081, 308.14; 11. Chad Green, Mustang, 4.082, 301.60; 12. Jim Campbell, Charger, 4.149, 300.26; 13. Terry Haddock, Mustang, 4.383, 226.16; 14. Jack Wyatt, Charger, 4.850, 176.47.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.946, 196.73; 2. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.953, 196.47; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.957, 196.87; 4. Cristian Cuadra, Mustang, 6.957, 196.13; 5. Bo Butner, Camaro, 6.960, 195.34; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.962, 196.70; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.965, 194.58; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.973, 194.94; 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.976, 192.80; 10. Chris McGaha, Camaro, 6.982, 196.27; 11. Dallas Glenn, Camaro, 6.991, 195.31; 12. Kyle Koretsky, Camaro, 6.992, 194.77; 13. Fernando Cuadra, Mustang, 6.998, 196.27; 14. Erica Enders, Camaro, 7.008, 196.10; 15. Mason McGaha, Camaro, 7.026, 194.80.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 7.107, 189.31; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 7.171, 186.95; 3. Steve Johnson, Suzuki, 7.180, 183.54; 4. Angie Smith, EBR, 7.184, 187.50; 5. Eddie Krawiec, Suzuki, 7.203, 186.69; 6. Marc Ingwersen, EBR, 7.215, 184.95; 7. Karen Stoffer, Suzuki, 7.240, 184.52; 8. Joey Gladstone, Suzuki, 7.240, 183.69; 9. Ryan Oehler, EBR, 7.276, 184.90; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 7.334, 181.20; 11. Jerry Savoie, Suzuki, 7.336, 183.87; 12. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.462, 176.26; 13. Jim Underdahl, Suzuki, 8.877, 107.09.

