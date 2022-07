NHL Draft Selections

At Bell Centre Montreal, Quebec Thursday First Round 1. Montreal, Juraj Slafkovsky, LW, TPS (Finland). 2. New Jersey, Simon Nemec,…

Listen now to WTOP News

At Bell Centre Montreal, Quebec Thursday First Round

1. Montreal, Juraj Slafkovsky, LW, TPS (Finland).

2. New Jersey, Simon Nemec, D, Nitra (Slovakia).

3. Arizona, Logan Cooley, C, USA U-18 (NTDP).

4. Seattle, Shane Wright, C, Kingston (OHL).

5. Philadelphia, Cutter Gauthier, LW, USA U-18 (NTDP).

6. Columbus (from Chicago), David Jiricek, D, Plzen (Czech Republic).

7. Chicago (from Ottawa), Kevin Korchinski, D, Seattle (WHL).

8. Detroit, Marco Kasper, C, Rogle, (Sweden).

9. Buffalo, Matthew Savoie, C, Winnipeg, (WHL).

10. Anaheim, Pavel Mintyukov, D, Saginaw, (OHL).

11. Arizona (from San Jose), Conor Geekie, C, Winnipeg (WHL).

12. Columbus, Denton Mateychuk, D, Moose Jaw (WHL).

13. Chicago (from N.Y. Islanders through Montreal), Frank Nazar, C, USA U-18 (NTDP).

14. Winnipeg, Rutger Mcgroarty, RW, USA U-18 (NTDP).

15. Vancouver, Jonathan Lekkerimaki, RW, Djurgarden (Sweden).

16. Buffalo (from Vegas), Noah Ostlund, C, Djurgarden (Sweden).

17. Nashville, Joakim Kemell, RW, JYP (Finland).

18. Dallas, Lian Bichsel, D, Leksand (Sweden).

19. Minnesota (from Los Angeles), Liam Ohgren, LW, Djurgarden (Sweden).

20. Washington, Ivan Miroshnichenko, LW, Omsk Krylia (Russia-2).

21. Pittsburgh, Owen Pickering, D, Swift Current (WHL).

22. Anaheim (from Boston), Nathan Gaucher, C, Quebec (QMJHL).

23. St. Louis, Jimmy Snuggerud, RW, USA U-18 (NTDP).

24. Minnesota, Danila Yurov, RW, Magnitogorsk (Russia).

25. Chicago (from Toronto), Sam Rinzel, D, Chaska High School (Minnesota).

26. Montreal (from Calgary), Filip Mesar, Rw, Poprad (Slovakia).

27. San Jose (from Carolina via Montreal and Ariz.), Filip Bystedt, C, Linkoping (Sweden).

28. Buffalo (from Florida), Jiri Kulich, C, Karlovy Vary (Czech Republic).

29. Arizona (from Edmonton), Maveric Lamoureux, D, Drummondville (QMJHL).

30. Winnipeg (from N.Y. Rangers), Brad Lambert, C, Pelicans (Finland).

31. Tampa Bay, Isaac Howard, LW, USA U-18 (NTDP).

32. Edmonton (from Colorado through Arizona), Reid Schaefer, LW, Seattle (WHL).

Friday Second Round

33. Montreal, Owen Beck, C, Mississauga (OHL)

34. San Jose (from Arizona), Cameron Lund, C, Green Bay (USHL)

35. Seattle, Jagger Firkus, RW, Moose Jaw (WHL)

36. Arizona (from Philadelphia), Artem Duda, D, CSKA-2 (Russia)

37. Washington (from New Jersey), Ryan Chesley, D, USA U-18 (NTDP)

38. Toronto (from Chicago), Fraser Minten, C, Kamloops (WHL)

39. Chicago, Paul Ludwinski, C, Kingston (OHL)

40. Detroit, Dylan James, LW, Sioux Ciity (USHL)

41. Buffalo, Topias Leinonen, G, JYP (Finland)

42. Anaheim, Noah Warren, D, Gatineau (Canada)

43. Arizona (from San Jose), Julian Lutz, LW, Munchen (Germany)

44. Columbus, Luca Del Bel Belluz, Mississauga (OHL)

45. San Jose (from N.Y. Islanders via Arizona), Mattias Havelid, Linkoping (Sweden)

46. New Jersey (from Winnipeg via Washington, Seamus Casey, D, U.S.NTDP (USHL)

47. Minnesota (from Vancouver via Arizona), Hunter Haight, C, Barrie (OHL)

48. Vegas, Matyas Sapovaliv, C, Saginaw (OHL)

49. Seattle, Jani Nyman, RW, Ives (Finland)

50. Dallas, Christian Kyrou, D, Erie (OHL)

51. L.A. Kings, Jack Hughes, C, Northeastern (United States)

52. Detroit (from Washington), Dmitri Buchelinikov, LW, St. Petersburg (Russia)

53. Anaheim (from Pittsburgh), Tristan Luneau, Gatineau (Canada)

54. Boston, Matthew Poitras, C, Guelph (OHL)

55. Winnipeg (from St. Louis via N.Y. Rangers), Elias Salomonsson, D, Skelleftea (Sweden)

56. Minnesota, Rieger Lorenz, LW, Okotoks (Canada)

57. Chicago (from Minnesota), Ryan Greene, C, Green Bay (USHL)

58. Seattle (from Toronto), Niklas Kokko, G, Karpat (Finland)

59. Calgary, Topi Ronni, C, Tappara (Finland)

60. Carolina, Gleb Trikozov, OMSK 2 (Russia)

61. Seattle (from Florida via Calgary), David Goyette, C, Sudbury (OHL)

62. Montreal (from Edmonton), Lane Huston, D, U.S NTDP (USHL)

63. New York Rangers, Adam Sykora, LW, NITRA, (Slovakia)

64. Ottawa (from Tampa Bay), Filip Nordberg, D, Sodertalje (Sweden)

65. N.Y. Islanders (from Colorado), Calle Odelius, D, Djurgardens (Sweden)

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.