Genesis Scottish Open Par Scores

Friday

At The Renaissance Club

North Berwick, United Kingdom

Purse: $8 million

Yardage: 7,237; Par: 70

Second Round

Cameron Tringale, United States 61-72—133 -7 Doug Ghim, United States 67-69—136 -4 Gary Woodland, United States 64-72—136 -4 Matt Fitzpatrick, England 71-66—137 -3 Kurt Kitayama, United States 66-71—137 -3 Xander Schauffele, United States 72-65—137 -3 Jordan L. Smith, England 68-69—137 -3 Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69—138 -2 Rickie Fowler, United States 69-69—138 -2 Tyrrell Hatton, England 68-70—138 -2 Rasmus Hojgaard, Denmark 66-72—138 -2 Joaquin Niemann, Chile 69-69—138 -2 Wu Ashun, China 71-68—139 -1 Justin Harding, South Africa 65-74—139 -1 Maximilian Kieffer, Germany 71-68—139 -1 Joohyung Kim, South Korea 68-71—139 -1 Ryan Palmer, United States 67-72—139 -1 Connor Syme, Scotland 70-69—139 -1 Brandon Wu, United States 67-72—139 -1 Dean Burmester, South Africa 68-72—140 E Patrick Cantlay, United States 70-70—140 E Thomas Detry, Belgium 73-67—140 E Thriston Lawrence, South Africa 69-71—140 E Jon Rahm, Spain 68-72—140 E Justin Rose, England 68-72—140 E Alex Smalley, United States 67-73—140 E Jordan Spieth, United States 68-72—140 E Jhonattan Vegas, Venezuela 72-68—140 E Adri Arnaus, Spain 69-72—141 +1 Alexander Bjork, Sweden 68-73—141 +1 Jamie Donaldson, Wales 70-71—141 +1 Branden Grace, South Africa 69-72—141 +1 Charley Hoffman, United States 69-72—141 +1 Matt Kuchar, United States 73-68—141 +1 Alex Noren, Sweden 73-68—141 +1 Sebastian Soderberg, Sweden 71-70—141 +1 J.J. Spaun, United States 70-71—141 +1 Wyndham Clark, United States 71-71—142 +2 Harris English, United States 71-71—142 +2 Tommy Fleetwood, England 73-69—142 +2 Ryan Fox, New Zealand 74-68—142 +2 Max Homa, United States 71-71—142 +2 Matthew Jordan, England 68-74—142 +2 Chris Kirk, United States 71-71—142 +2 Thorbjorn Olesen, Denmark 73-69—142 +2 Matthieu Pavon, France 72-70—142 +2 Jason Scrivener, Australia 69-73—142 +2 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-72—142 +2 Marcus Armitage, England 74-69—143 +3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 73-70—143 +3 Sam Burns, United States 67-76—143 +3 Stewart Cink, United States 70-73—143 +3 Corey Conners, Canada 70-73—143 +3 Sean Crocker, United States 68-75—143 +3 Nacho Elvira, Spain 70-73—143 +3 Ewen Ferguson, Scotland 67-76—143 +3 Dylan Frittelli, South Africa 67-76—143 +3 Rikard Karlberg, Sweden 73-70—143 +3 Russell Knox, Scotland 68-75—143 +3 Mikko Korhonen, Finland 69-74—143 +3 David Law, Scotland 72-71—143 +3 Hao-Tong Li, China 70-73—143 +3 Maverick McNealy, United States 73-70—143 +3 Troy Merritt, United States 74-69—143 +3 Guido Migliozzi, Italy 72-71—143 +3 Keith Mitchell, United States 73-70—143 +3 James Morrison, England 75-68—143 +3 Adrian Otaegui, Spain 71-72—143 +3 Cameron Smith, Australia 68-75—143 +3 Nick Taylor, Canada 75-68—143 +3 Sami Valimaki, Finland 70-73—143 +3 Marc Warren, Scotland 71-72—143 +3 Thomas Bjorn, Denmark 75-78—153 +13 David Horsey, England 79-WD

Missed Cut

Nino Bertasio, Italy 70-74—144 +4 Stephen Gallacher, Scotland 72-72—144 +4 Daniel Gavins, England 72-72—144 +4 Lucas Herbert, Australia 69-75—144 +4 Marcus Kinhult, Sweden 72-72—144 +4 Joakim Lagergren, Sweden 74-70—144 +4 Anirban Lahiri, India 72-72—144 +4 Edoardo Molinari, Italy 73-71—144 +4 Sebastian Munoz, Colombia 73-71—144 +4 Callum Shinkwin, England 74-70—144 +4 Brandon Stone, South Africa 72-72—144 +4 Andy Sullivan, England 71-73—144 +4 Daniel Van Tonder, South Africa 68-76—144 +4 Nick Watney, United States 74-70—144 +4 Jorge Campillo, Spain 72-73—145 +5 Billy Horschel, United States 75-70—145 +5 Kyoung-Hoon Lee, South Korea 72-73—145 +5 Marc Leishman, Australia 73-72—145 +5 Robert Macintyre, Scotland 73-72—145 +5 Collin Morikawa, United States 71-74—145 +5 Patrick Rodgers, United States 72-73—145 +5 Scottie Scheffler, United States 73-72—145 +5 Shubhankar Sharma, India 69-76—145 +5 Matthew Southgate, England 73-72—145 +5 Callum Tarren, England 73-72—145 +5 Johannes Veerman, United States 72-73—145 +5 Will Zalatoris, United States 71-74—145 +5 Grant Forrest, Scotland 74-72—146 +6 Nicolai Hojgaard, Denmark 67-79—146 +6 Stephan Jaeger, Germany 75-71—146 +6 Masahiro Kawamura, Japan 73-73—146 +6 Jason Kokrak, United States 76-70—146 +6 Tapio Pulkkanen, Finland 72-74—146 +6 Kalle Samooja, Finland 73-73—146 +6 Henrik Stenson, Sweden 74-72—146 +6 Jeff Winther, Denmark 72-74—146 +6 Kristoffer Broberg, Sweden 71-76—147 +7 Joel Dahmen, United States 76-71—147 +7 Lucas Glover, United States 75-72—147 +7 Joachim B. Hansen, Denmark 72-75—147 +7 Tom Hoge, United States 71-76—147 +7 Viktor Hovland, Norway 74-73—147 +7 Sungjae Im, South Korea 75-72—147 +7 Bio Kim, South Korea 73-74—147 +7 Si Woo Kim, South Korea 74-73—147 +7 Luke List, United States 72-75—147 +7 Hideki Matsuyama, Japan 73-74—147 +7 Mito Pereira, Chile 66-81—147 +7 Jack Senior, England 74-73—147 +7 Sepp Straka, Austria 71-76—147 +7 Erik Van Rooyen, South Africa 75-72—147 +7 Wil Besseling, Netherlands 75-73—148 +8 John Catlin, United States 73-75—148 +8 Luke Donald, England 70-78—148 +8 Jazz Janewattananond, Thailand 76-72—148 +8 Aaron Rai, England 71-77—148 +8 Matt Wallace, England 75-73—148 +8 Keegan Bradley, United States 72-77—149 +9 Julien Guerrier, France 74-75—149 +9 Scott Hend, Australia 74-75—149 +9 Mackenzie Hughes, Canada 76-73—149 +9 Francesco Laporta, Italy 78-71—149 +9 David Lipsky, United States 75-74—149 +9 Adrian Meronk, Poland 73-76—149 +9 Victor Perez, France 74-75—149 +9 Ryan Armour, United States 74-76—150 +10 Steven Brown, England 76-74—150 +10 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 71-79—150 +10 Padraig Harrington, Ireland 74-76—150 +10 Andrew Novak, United States 75-75—150 +10 Ian Poulter, England 78-72—150 +10 Robert Streb, United States 78-72—150 +10 Justin Thomas, United States 73-77—150 +10 Danny Willett, England 77-73—150 +10 Min Woo Lee, Australia 77-74—151 +11 Matthew NeSmith, United States 77-74—151 +11 Antoine Rozner, France 78-73—151 +11 Francesco Molinari, Italy 80-72—152 +12 Andrea Pavan, Italy 81-71—152 +12 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 76-77—153 +13 Brian Harman, United States 80-73—153 +13 Garrick Higgo, South Africa 72-81—153 +13 Jaekyeong Lee, South Korea 76-77—153 +13 Cameron Young, United States 76-77—153 +13 Chris Wood, England 78-78—156 +16 Maverick Antcliff, Australia 82-76—158 +18

