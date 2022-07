Bridgestone SENIOR PLAYERS Championship Par Scores

Thursday At Firestone Country Club – South Course Akron, Ohio Purse: $3 million Yardage: 7,248; Par: 70 First Round Alex…

Thursday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3 million

Yardage: 7,248; Par: 70

First Round

Alex Cejka 33-31—64 -6 David Toms 34-32—66 -4 Ernie Els 34-33—67 -3 Jerry Kelly 31-36—67 -3 Steven Alker 33-35—68 -2 Cameron Beckman 33-35—68 -2 Shane Bertsch 34-34—68 -2 Bob Estes 36-32—68 -2 Tom Gillis 35-33—68 -2 Miguel Angel Jimenez 35-33—68 -2 Rocco Mediate 34-34—68 -2 Tim Petrovic 35-33—68 -2 Michael Allen 35-34—69 -1 Woody Austin 34-35—69 -1 Marco Dawson 33-36—69 -1 Joe Durant 36-33—69 -1 Paul Goydos 36-33—69 -1 John Senden 34-35—69 -1 Stephen Ames 35-35—70 E Darren Clarke 36-34—70 E Ken Duke 34-36—70 E Jay Haas 36-34—70 E Tim Herron 32-38—70 E Lee Janzen 37-33—70 E Rob Labritz 35-35—70 E Vijay Singh 36-34—70 E Steve Stricker 35-35—70 E Duffy Waldorf 35-35—70 E Mike Weir 36-34—70 E Y.E. Yang 36-34—70 E Tom Byrum 39-32—71 +1 K.J. Choi 37-34—71 +1 Carlos Franco 33-38—71 +1 Brian Gay 36-35—71 +1 John Huston 37-34—71 +1 Thongchai Jaidee 35-36—71 +1 Davis Love III 36-35—71 +1 Colin Montgomerie 35-36—71 +1 Scott Parel 34-37—71 +1 Dicky Pride 35-36—71 +1 Brett Quigley 37-34—71 +1 Wes Short 35-36—71 +1 Kevin Sutherland 36-35—71 +1 David Duval 36-36—72 +2 Steve Flesch 38-34—72 +2 Retief Goosen 38-34—72 +2 Brandt Jobe 34-38—72 +2 Bernhard Langer 38-34—72 +2 Jeff Maggert 36-36—72 +2 Scott McCarron 34-38—72 +2 Tom Pernice 36-36—72 +2 Joey Sindelar 36-36—72 +2 Ken Tanigawa 36-36—72 +2 David Branshaw 38-35—73 +3 Paul Broadhurst 36-37—73 +3 John Daly 35-38—73 +3 Glen Day 36-37—73 +3 Chris DiMarco 37-36—73 +3 Scott Dunlap 38-35—73 +3 Justin Leonard 37-36—73 +3 Rod Pampling 38-35—73 +3 Mark Walker 37-36—73 +3 Billy Andrade 37-37—74 +4 Olin Browne 39-35—74 +4 Mark Hensby 37-37—74 +4 Kent Jones 38-36—74 +4 Frank Lickliter II 38-36—74 +4 Jesper Parnevik 39-35—74 +4 Corey Pavin 38-36—74 +4 Gene Sauers 39-35—74 +4 David Frost 38-37—75 +5 Fred Funk 39-36—75 +5 Billy Mayfair 39-36—75 +5 Kirk Triplett 38-37—75 +5 Doug Barron 38-38—76 +6 Dan Forsman 38-38—76 +6 David McKenzie 39-37—76 +6 Paul Stankowski 37-39—76 +6 Roger Rowland 38-38—76 +6 Robert Allenby 39-39—78 +8

