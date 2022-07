2022 Baseball First-Round Signing Bonuses

The signing bonuses for the first-round selections in the 2022 baseball amateur draft: First Round 1. Baltimore Orioles, Jackson Holliday,…

The signing bonuses for the first-round selections in the 2022 baseball amateur draft:

First Round

1. Baltimore Orioles, Jackson Holliday, SS, Stillwater H.S., Okla., $8.19 million

2. Arizona Diamondbacks, Druw Jones, OF, Wesleyan H.S., Ga., $8,189,400

3. Texas Rangers, Kumar Rocker, RHP, Farragut, Tenn., $5.2 million

4. Pittsburgh Pirates, Termarr Johnson, SS, Mays H.S., Ga. $7,219,000

5. Washington Nationals, Elijah Green, OF, IMG Academy, Fla., $6.5 million

6. Miami Marlins, Jacob Berry, 3B, LSU. $6 million

7. Chicago Cubs, Cade Horton, RHP, Oklahoma, $4.45 million

8. Minnesota Twins, Brooks Lee, SS, Cal Poly, $5,675,000

9. Kansas City Royals, Gavin Cross, OF, Virginia Tech, $5.2 million

10. Colorado Rockies, Gabriel Hughes, RHP, Gonzaga, $4 million

11. New York Mets, Kevin Parada, C, Georgia Tech.

12. Detroit Tigers, Jace Jung, 2B, Texas Tech, $4,590,300

13. Los Angeles Angels, Zach Neto, SS, Campbell. $3.5 million

14. New York Mets, Jett Williams, SS, Rockwall-Heath H.S., Texas. $3.9 million

15. San Diego Padres, Dylan Lesko, RHP, Buford H.S., Ga., $3.9 million

16. Cleveland Guardians, Chase DeLauter, OF, James Madison.

17. Philadelphia Phillies, Justin Crawford, OF, Bishop Gorman H.S., Nev., $3,894,000

18. Cincinnati Reds, Cam Collier, 3B, Chipola College, $5 million

19. Oakland Athletics, Daniel Susac, C, Arizona, $3,531,200

20. Atlanta Braves, Owen Murphy, RHP, Riverside Brookfield H.S., Ill., $2,556,900

21. Seattle Mariners, Cole Young, SS, North Allegheny H.S., Pa.

22. St. Louis Cardinals, Cooper Hjerpe, LHP, Oregon St.,$ 3,182,200

23. Toronto Blue Jays, Brandon Barriera, LHP, American Heritage School, Fla., $3,597,500

24. Boston Red Sox, Mikey Romero, SS, Orange Lutheran H.S., Calif.

25. New York Yankees, Spencer Jones, OF, Vanderbilt, $2,880,800

26. Chicago White Sox, Noah Schultz, LHP, Oswego East H.S., Ill.

27. Milwaukee Brewers, Eric Brown Jr., SS, Coastal Carolina, $2.05 million

28. Houston Astros, Drew Gilbert, OF, Tennessee, $2,497,500

29. Tampa Bay Rays, Xavier Isaac, 1B, East Forsyth H.S., N.C.

30. San Francisco Giants, Reggie Crawford, TWP, UConn, $2,297,500

