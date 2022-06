US Open Leaders Cards The Associated Press

Friday At The Country Club Brookline, Mass. Yardage: 7,264; Par: 70 Second Round Par out 434 443 454-35 Collin Morikawa 334 543 444-34 Joel Dahmen 344 433 444-33 Hayden Buckley 434 343 555-36 Jon Rahm 534 433 444-34 Rory McIlroy 436 434 444-36 Aaron Wise 433 444 345-34 Beau Hossler 434 433 443-32 ___ Par in 434 454 344-35-70—140 Collin Morikawa 433 444 334-32-66—135 Joel Dahmen 534 453 344-35-68—135 Hayden Buckley 443 444 333-32-68—136 Jon Rahm 433 534 344-33-67—136 Rory McIlroy 533 444 334-33-69—136 Aaron Wise 434 454 334-34-68—136 Beau Hossler 434 454 344-35-67—136