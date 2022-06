Korn Ferry Tour Live and Work in Maine Par Scores

Sunday At The Falmouth Country Club Falmouth, Maine Purse: $750,000 Yardage: 7,299; Par: 71 Final Round a-amateur Pierceson Coody (500),…

Sunday At The Falmouth Country Club Falmouth, Maine Purse: $750,000 Yardage: 7,299; Par: 71 Final Round a-amateur

Pierceson Coody (500), $135,000 69-62-67-66_264 -20

Jacob Bergeron (300), $67,500 66-70-67-66_269 -15

Nelson Ledesma (134), $35,750 68-66-70-66_270 -14

Will Gordon (134), $35,750 68-69-67-66_270 -14

Fabián Gómez (134), $35,750 68-66-66-70_270 -14

a-Cole Anderson 67-67-64-72_270 -14

Zack Sucher (90), $25,875 68-70-70-64_272 -12

Ryan McCormick (83), $23,063 71-68-68-66_273 -11

John VanDerLaan (83), $23,063 65-67-70-71_273 -11

Tom Whitney (70), $19,163 70-70-66-68_274 -10

MJ Maguire (70), $19,163 70-71-65-68_274 -10

Scott Brown (70), $19,163 72-68-65-69_274 -10

Braden Thornberry (59), $15,938 70-68-70-67_275 -9

Brandon Harkins (59), $15,938 71-63-71-70_275 -9

Curtis Luck (45), $10,623 75-66-70-65_276 -8

Brandon Matthews (45), $10,623 71-67-71-67_276 -8

Rob Oppenheim (45), $10,623 68-68-73-67_276 -8

Andrew Yun (45), $10,623 69-70-70-67_276 -8

Clay Feagler (45), $10,623 72-67-70-67_276 -8

Michael Johnson (45), $10,623 69-69-70-68_276 -8

Patrick Cover (45), $10,623 64-73-70-69_276 -8

A.J. Crouch (45), $10,623 70-69-68-69_276 -8

Xinjun Zhang (45), $10,623 67-70-69-70_276 -8

Tee-K Kelly (45), $10,623 68-68-69-71_276 -8

Austin Eckroat (45), $10,623 68-68-69-71_276 -8

Chandler Blanchet (30), $5,979 71-67-72-67_277 -7

Quade Cummins (30), $5,979 65-70-73-69_277 -7

Sam Stevens (30), $5,979 68-70-70-69_277 -7

Brandon Crick (30), $5,979 70-70-68-69_277 -7

Patrick Newcomb (30), $5,979 72-67-68-70_277 -7

Akshay Bhatia (30), $5,979 71-70-65-71_277 -7

Alex Weiss (22), $4,763 71-70-73-64_278 -6

Carl Yuan (22), $4,763 69-70-71-68_278 -6

Michael Feagles (22), $4,763 71-70-69-68_278 -6

Tom Lewis (22), $4,763 67-72-70-69_278 -6

Chase Parker (22), $4,763 72-69-68-69_278 -6

Trevor Cone (22), $4,763 67-71-70-70_278 -6

Alexandre Rocha (17), $4,031 69-70-71-69_279 -5

Cody Blick (17), $4,031 72-68-70-69_279 -5

Stuart Macdonald (17), $4,031 67-70-71-71_279 -5

Peter Kuest (17), $4,031 72-66-70-71_279 -5

Jeremy Paul (12), $3,600 73-66-72-69_280 -4

Trace Crowe (12), $3,600 71-69-71-69_280 -4

Steven Fisk (12), $3,600 74-67-69-70_280 -4

Nicolas Echavarria (12), $3,600 70-68-70-72_280 -4

David Kocher (12), $3,600 66-73-69-72_280 -4

Sangmoon Bae (12), $3,600 70-71-67-72_280 -4

Kyle Westmoreland (9), $3,319 67-67-75-72_281 -3

Thomas Walsh (9), $3,319 71-68-69-73_281 -3

Spencer Ralston (9), $3,319 71-65-71-74_281 -3

Aman Gupta (9), $3,319 70-67-70-74_281 -3

Logan McAllister (7), $3,191 71-70-72-69_282 -2

Matt McCarty (7), $3,191 75-66-71-70_282 -2

Carson Young (7), $3,191 72-69-70-71_282 -2

Tain Lee (7), $3,191 67-71-71-73_282 -2

Davis Thompson (5), $3,120 71-68-77-68_284 E

Alistair Docherty (5), $3,120 70-71-73-70_284 E

Whee Kim (5), $3,120 72-68-73-71_284 E

Dominic Bozzelli (5), $3,120 71-67-74-72_284 E

Boo Weekley (5), $3,120 71-69-70-74_284 E

Billy Tom Sargent (5), $3,060 70-68-72-75_285 +1

Charlie Saxon (5), $3,060 73-67-70-75_285 +1

Corey Pereira (5), $3,060 70-70-69-76_285 +1

Alvaro Ortiz (4), $3,030 68-70-72-76_286 +2

Tanner Gore (4), $3,008 74-67-77-69_287 +3

Jacob Bridgeman (4), $3,008 73-68-75-71_287 +3

J.J. Grey (4), $2,985 71-70-75-72_288 +4

Evan Harmeling (3), $2,970 68-72-77-76_293 +9

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.