NATIONAL LEAGUE BATTING_M.Machado, San Diego, .361; Goldschmidt, St. Louis, .348; Hosmer, San Diego, .325; McNeil, New York, .321; Harper, Philadelphia,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_M.Machado, San Diego, .361; Goldschmidt, St. Louis, .348; Hosmer, San Diego, .325; McNeil, New York, .321; Harper, Philadelphia, .316; Cron, Colorado, .308; Iglesias, Colorado, .307; Freeman, Los Angeles, .297; Bell, Washington, .296; Nimmo, New York, .294.

RUNS_Betts, Los Angeles, 44; Edman, St. Louis, 34; M.Machado, San Diego, 34; Harper, Philadelphia, 32; Lindor, New York, 31; Freeman, Los Angeles, 29; Yelich, Milwaukee, 29; Cron, Colorado, 28; Nimmo, New York, 28; Goldschmidt, St. Louis, 27.

RBI_Alonso, New York, 41; Goldschmidt, St. Louis, 34; T.Turner, Los Angeles, 34; Cron, Colorado, 34; Tellez, Milwaukee, 33; Lindor, New York, 33; Arenado, St. Louis, 32; Harper, Philadelphia, 31; Betts, Los Angeles, 30; J.Turner, Los Angeles, 29.

HITS_M.Machado, San Diego, 60; Goldschmidt, St. Louis, 57; Cron, Colorado, 53; Hernández, Washington, 53; Harper, Philadelphia, 50; Hosmer, San Diego, 50; McNeil, New York, 50; Alonso, New York, 49; Freeman, Los Angeles, 49; Bell, Washington, 48; T.Turner, Los Angeles, 48.

DOUBLES_Olson, Atlanta, 18; Harper, Philadelphia, 17; Freeman, Los Angeles, 16; Goldschmidt, St. Louis, 16; K.Marte, Arizona, 14; Arenado, St. Louis, 13; McNeil, New York, 13; E.Escobar, New York, 12; M.Machado, San Diego, 12; Suzuki, Chicago, 12.

TRIPLES_Chisholm Jr., Miami, 4; Nimmo, New York, 4; Edman, St. Louis, 3; J.Sánchez, Miami, 3; Wong, Milwaukee, 3; 10 tied at 2.

HOME RUNS_Betts, Los Angeles, 12; Cron, Colorado, 12; Pederson, San Francisco, 11; C.Walker, Arizona, 11; Alonso, New York, 11; Wisdom, Chicago, 10; Schwarber, Philadelphia, 10; Harper, Philadelphia, 10; 6 tied at 9.

STOLEN BASES_Bader, St. Louis, 11; Edman, St. Louis, 10; T.Turner, Los Angeles, 10; Acuña Jr., Atlanta, 8; Wong, Milwaukee, 8; M.Machado, San Diego, 7; Yelich, Milwaukee, 7; 8 tied at 6.

PITCHING_Buehler, Los Angeles, 6-1; Musgrove, San Diego, 5-0; T.Anderson, Los Angeles, 5-0; Webb, San Francisco, 5-1; Scherzer, New York, 5-1; Lauer, Milwaukee, 5-1; Woodruff, Milwaukee, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-4; Gonsolin, Los Angeles, 4-0; K.Thompson, Chicago, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-0.

ERA_Musgrove, San Diego, 1.90; Mikolas, St. Louis, 1.96; P.López, Miami, 2.04; Alcantara, Miami, 2.11; Burnes, Milwaukee, 2.19; Lauer, Milwaukee, 2.31; J.Urías, Los Angeles, 2.49; Scherzer, New York, 2.54; Wright, Atlanta, 2.68; Buehler, Los Angeles, 2.91.

STRIKEOUTS_Aa.Nola, Philadelphia, 74; Burnes, Milwaukee, 67; Rodón, San Francisco, 62; Wright, Atlanta, 61; Scherzer, New York, 59; H.Greene, Cincinnati, 56; P.López, Miami, 56; Lauer, Milwaukee, 55; Manaea, San Diego, 55; Bassitt, New York, 53.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.