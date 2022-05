LPGA Cognizant Founders Cup Scores

Sunday At Upper Montclair Country Club Clifton, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,656; Par: 71 a-amateur Final Round Minjee Lee,…

Sunday At Upper Montclair Country Club Clifton, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,656; Par: 71 a-amateur Final Round

Minjee Lee, $450,000 67-63-69-70_275

Lexi Thompson, $273,190 67-66-69-69_276

Angel Yin, $175,744 70-67-68-67_278

Madelene Sagstrom, $175,744 63-70-67-72_279

Carlota Ciganda, $123,396 67-69-73-64_279

Nasa Hataoka, $92,733 65-73-70-66_279

Megan Khang, $92,733 64-72-71-67_279

Atthaya Thitikul, $70,299 71-68-73-63_279

Hye-Jin Choi, $70,299 69-70-70-66_280

Jenny Shin, $60,576 75-64-70-67_280

Sarah Schmelzel, $56,087 72-67-71-68_280

Lydia Ko, $46,366 69-74-69-67_280

Yuka Saso, $46,366 73-68-70-68_280

Lauren Stephenson, $46,366 72-66-71-70_281

Mina Harigae, $46,366 70-68-71-70_281

Sanna Nuutinen, $46,366 67-68-73-71_281

Ayaka Furue, $35,837 72-71-69-68_281

Xiyu Janet Lin, $35,837 69-70-73-68_281

Jin Young Ko, $35,837 69-70-72-69_281

Jennifer Kupcho, $35,837 70-70-68-72_281

Paula Reto, $35,837 69-67-71-73_281

Albane Valenzuela, $27,587 72-71-71-67_281

Ryann O’Toole, $27,587 67-72-73-69_282

Kelly Tan, $27,587 71-70-70-70_282

Bianca Pagdanganan, $27,587 66-73-72-70_282

Alison Lee, $27,587 72-69-69-71_282

Pajaree Anannarukarn, $27,587 68-72-70-71_283

Cheyenne Knight, $27,587 69-69-71-72_283

Frida Kinhult, $27,587 67-70-72-72_283

In Gee Chun, $27,587 74-65-69-73_283

Jaye Marie Green, $21,238 69-73-72-68_283

Chella Choi, $21,238 68-70-74-70_283

Anna Nordqvist, $21,238 71-70-70-71_283

Ally Ewing, $21,238 67-66-74-75_283

Amy Yang, $16,004 66-74-77-66_283

Min Lee, $16,004 73-69-72-69_283

Ruixin Liu, $16,004 70-72-72-69_284

Celine Boutier, $16,004 73-68-73-69_284

Lauren Coughlin, $16,004 74-69-70-70_284

A Lim Kim, $16,004 69-69-75-70_284

Katherine Perry-Hamski, $16,004 72-69-71-71_284

Maria Fassi, $16,004 71-69-72-71_285

Sophia Popov, $16,004 68-69-74-72_285

Lilia Vu, $16,004 70-69-71-73_285

Sung Hyun Park, $11,816 68-70-77-69_285

Eun-Hee Ji, $11,816 72-71-70-71_285

Amanda Doherty, $11,816 71-72-70-71_285

Jennifer Song, $11,816 69-72-71-72_285

Caroline Inglis, $11,816 72-71-68-73_285

Jodi Ewart Shadoff, $9,423 72-69-74-70_285

Gerina Mendoza, $9,423 72-69-73-71_286

Brittany Lang, $9,423 72-71-70-72_286

Gemma Dryburgh, $9,423 75-67-71-72_286

Dana Finkelstein, $9,423 74-68-71-72_286

Annie Park, $9,423 69-73-71-72_287

a-Anna Davis 70-70-72-73_288

Lindsey Weaver-Wright, $9,423 74-68-68-75_288

Brittany Altomare, $9,423 70-68-71-76_288

Peiyun Chien, $7,666 72-69-75-70_288

Na Yeon Choi, $7,666 69-74-72-71_289

Isi Gabsa, $7,666 71-70-74-71_289

Jeongeun Lee5, $7,666 74-68-70-74_289

Sarah Kemp, $7,178 72-69-71-75_289

Gina Kim, $6,805 68-69-79-72_290

Dottie Ardina, $6,805 73-70-71-74_290

Matilda Castren, $6,805 73-70-71-74_291

Brittany Lincicome, $6,805 71-72-71-74_291

Sei Young Kim, $6,207 68-75-75-71_291

Stephanie Meadow, $6,207 71-72-73-73_292

Jiwon Jeon, $6,207 68-70-77-74_292

Giulia Molinaro, $6,207 66-75-72-76_294

Georgia Hall, $5,871 69-73-75-73_295

Charlotte Thomas, $5,871 73-70-73-74_290

Weiwei Zhang, $5,685 69-74-78-70_291

Aditi Ashok, $5,685 71-72-76-72_291

Liz Nagel, $5,685 74-69-72-76_291

Savannah Vilaubi, $5,509 70-71-80-71_292

Lauren Hartlage, $5,509 71-72-72-77_292

Ana Belac, $5,404 73-70-76-75_294

Hee Young Park, $5,335 72-69-76-78_295

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.