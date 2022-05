Betfred British Masters hosted by Danny Willett Par Scores The Associated Press

Saturday At The Belfry – Brabazon Course Sutton Coldfield, United Kingdom Purse: $2.3 million Yardage: 7,328; Par: 72 Third Round Thorbjorn Olesen, Denmark 66-70-69—205 -11 Marcus Armitage, England 71-67-70—208 -8 Hurly Long, Germany 67-68-73—208 -8 Chase Hanna, United States 70-73-66—209 -7 Rasmus Hojgaard, Denmark 68-69-72—209 -7 Richie Ramsay, Scotland 67-69-73—209 -7 Justin Walters, South Africa 68-70-71—209 -7 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-70-69—209 -7 Marcus Kinhult, Sweden 70-66-74—210 -6 Connor Syme, Scotland 74-68-68—210 -6 Adri Arnaus, Spain 70-72-69—211 -5 Julien Brun, France 71-69-71—211 -5 Ryan Fox, New Zealand 66-73-72—211 -5 Romain Langasque, France 76-67-68—211 -5 Sebastian Soderberg, Sweden 70-68-73—211 -5 Daniel Van Tonder, South Africa 71-72-68—211 -5 Wu Ashun, China 67-72-73—212 -4 Jamie Donaldson, Wales 69-74-69—212 -4 Justin Harding, South Africa 70-73-69—212 -4 Sam Horsfield, England 71-69-72—212 -4 Jazz Janewattananond, Thailand 73-68-71—212 -4 Mikko Korhonen, Finland 70-69-73—212 -4 Yannik Paul, Germany 71-71-70—212 -4 Victor Perez, France 71-72-69—212 -4 JC Ritchie, South Africa 73-70-69—212 -4 Callum Shinkwin, England 73-69-70—212 -4 Jack Singh Brar, England 72-71-69—212 -4 Danny Willett, England 73-65-74—212 -4 Santiago Tarrio, Spain 72-71-70—213 -3 Oliver Bekker, South Africa 75-69-70—214 -2 George Coetzee, South Africa 71-70-73—214 -2 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-71-70—214 -2 Daan Huizing, Netherlands 69-71-74—214 -2 Richard Mansell, England 71-70-73—214 -2 Edoardo Molinari, Italy 68-74-72—214 -2 Adrian Otaegui, Spain 71-70-73—214 -2 Robin Roussel, France 71-71-72—214 -2 Joel Stalter, France 74-69-71—214 -2 Thomas Detry, Belgium 74-67-74—215 -1 Gavin Green, Malaysia 71-70-74—215 -1 Joost Luiten, Netherlands 71-71-73—215 -1 Niklas Norgaard Moller, Denmark 72-72-71—215 -1 Jordan L. Smith, England 69-72-74—215 -1 Richard Sterne, South Africa 73-71-71—215 -1 Dave Coupland, England 72-72-72—216 E Benjamin Hebert, France 71-72-73—216 E Espen Kofstad, Norway 71-71-74—216 E Frederic Lacroix, France 72-71-73—216 E James Morrison, England 71-73-72—216 E Brandon Stone, South Africa 68-75-73—216 E Thriston Lawrence, South Africa 72-70-75—217 +1 Mike Lorenzo-Vera, France 69-75-73—217 +1 Robert Macintyre, Scotland 74-67-76—217 +1 Richard McEvoy, England 72-72-73—217 +1 Eddie Pepperell, England 73-69-75—217 +1 Jason Scrivener, Australia 70-74-73—217 +1 Thomas Bjorn, Denmark 70-74-74—218 +2 John Catlin, United States 71-73-74—218 +2 Raphael Jacquelin, France 69-71-78—218 +2 Darius Van Driel, Netherlands 74-69-75—218 +2 Rafa Cabrera Bello, Spain 74-70-75—219 +3 Benjamin Schmidt, England 71-73-75—219 +3 Matthew Southgate, England 71-73-75—219 +3 Paul Waring, England 70-69-80—219 +3 Pep Angles, Spain 75-69-76—220 +4 Zander Lombard, South Africa 72-72-77—221 +5 Hugo Leon, Chile 71-73-80—224 +8 Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 72-72-84—228 +12