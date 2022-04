MLS Leaders

(EXTERNAL) Goals Jesus Ferreira, DAL ~ 5 Javier Hernandez, LA ~ 5 Brandon Vazquez, CIN ~ 5 Leonardo Campana, MCF…

(EXTERNAL) Goals Jesus Ferreira, DAL ~ 5 Javier Hernandez, LA ~ 5 Brandon Vazquez, CIN ~ 5 Leonardo Campana, MCF ~ 4 Sebastian Driussi, ATX ~ 4 Daniel Gazdag, PHI ~ 4 Darwin Quintero, HOU ~ 4 Karol Swiderski, CLT ~ 4 Carlos Vela, LFC ~ 4 Lucas Zelarayan, CLB ~ 4 Assists Raheem Edwards, LA ~ 5 Jan Gregus, SJ ~ 4 Hany Mukhtar, NSH ~ 4 Frankie Amaya, NYR ~ 3 Michael Barrios, COL ~ 3 Ben Bender, CLT ~ 3 Yimmi Chara, POR ~ 3 Lucas Esteves, COL ~ 3 Diego Fagundez, ATX ~ 3 Samuel Grandsir, LA ~ 3 Patryk Klimala, NYR ~ 3 Mauricio Pereyra, ORL ~ 3 Luca Petrasso, TOR ~ 3 Brandon Servania, DAL ~ 3 Kai Wagner, PHI ~ 3 Shots Javier Hernandez, LA ~ 22 Jean Mota, MCF ~ 21 Brandon Vazquez, CIN ~ 21 Hany Mukhtar, NSH ~ 19 Lucas Zelarayan, CLB ~ 19 Luis Amarilla, MIN ~ 18 Patryk Klimala, NYR ~ 18 Daniel Salloi, KC ~ 18 Alexandre Pato, ORL ~ 17 Diego Rubio, COL ~ 17 Shots on Goal Javier Hernandez, LA ~ 12 Daniel Gazdag, PHI ~ 11 Brandon Vazquez, CIN ~ 11 Karol Swiderski, CLT ~ 10 Carlos Vela, LFC ~ 10 Derrick Etienne Jr., CLB ~ 9 Sebastian Driussi, ATX ~ 8 Jesus Ferreira, DAL ~ 8 Hany Mukhtar, NSH ~ 8 Alexandre Pato, ORL ~ 8 Cautions Cesar Araujo, ORL ~ 4 Claudio Bravo, POR ~ 4 Mamadou Fall, LFC ~ 4 Gregore, MCF ~ 4 Robin Jansson, ORL ~ 4 Pablo Ruiz, RSL ~ 4 Wil Trapp, MIN ~ 4 Josecarlos Van Rankin, POR ~ 4 Victor Wanyama, MTL ~ 4 17 players tied with 3 Cards ~ Y R TOTAL Claudio Bravo, POR ~ 4 1 5 Robin Jansson, ORL ~ 4 1 5 Josecarlos Van Rankin, POR ~ 4 1 5 Cesar Araujo, ORL ~ 4 0 4 Mamadou Fall, LFC ~ 4 0 4 Gregore, MCF ~ 4 0 4 Pablo Ruiz, RSL ~ 4 0 4 Wil Trapp, MIN ~ 4 0 4 Victor Wanyama, MTL ~ 4 0 4 20 players tied with 3 Goals-Allowed Avg. Andre Blake, PHI ~ 0.33 Gabriel Slonina, CHI ~ 0.33 Maarten Paes, DAL ~ 0.67 Dayne St. Clair, MIN ~ 0.75 Brad Stuver, ATX ~ 0.83 Jonathan Bond, LA ~ 1.00 Carlos Miguel Coronel, NYR ~ 1.00 Maxime Crepeau, LFC ~ 1.00 Pedro Gallese, ORL ~ 1.00 Bill Hamid, DC ~ 1.00 Zac MacMath, RSL ~ 1.00 Tyler Miller, MIN ~ 1.00 Joe Willis, NSH ~ 1.00 Shutouts Andre Blake, PHI ~ 4 Pedro Gallese, ORL ~ 4 Gabriel Slonina, CHI ~ 4 Jonathan Bond, LA ~ 2 Maxime Crepeau, LFC ~ 2 Bill Hamid, DC ~ 2 Thomas Hasal, VAN ~ 2 Kristijan Kahlina, CLT ~ 2 Zac MacMath, RSL ~ 2 Tim Melia, KC ~ 2 Maarten Paes, DAL ~ 2 Dayne St. Clair, MIN ~ 2 Brad Stuver, ATX ~ 2 Joe Willis, NSH ~ 2 William Yarbrough, COL ~ 2 Saves Kristijan Kahlina, CLT ~ 31 Alex Bono, TOR ~ 25 Zac MacMath, RSL ~ 25 Aljaz Ivacic, POR ~ 24 Bill Hamid, DC ~ 22 Brad Stuver, ATX ~ 21 Thomas Hasal, VAN ~ 20 JT Marcinkowski, SJ ~ 19 Andre Blake, PHI ~ 17 William Yarbrough, COL ~ 17

