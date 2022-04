MLS Leaders

Through Sunday, April 10 Goals Jesus Ferreira, DAL 5 Javier Hernandez, LA 5 Brandon Vazquez, CIN 5 Leonardo Campana, MCF…

Through Sunday, April 10

Goals Jesus Ferreira, DAL 5 Javier Hernandez, LA 5 Brandon Vazquez, CIN 5 Leonardo Campana, MCF 4 Sebastian Driussi, ATX 4 Daniel Gazdag, PHI 4 Darwin Quintero, HOU 4 Karol Swiderski, CLT 4 Carlos Vela, LFC 4 Lucas Zelarayan, CLB 4 Assists Raheem Edwards, LA 5 Jan Gregus, SJ 4 Hany Mukhtar, NSH 4 Frankie Amaya, NYR 3 Michael Barrios, COL 3 Ben Bender, CLT 3 Yimmi Chara, POR 3 Lucas Esteves, COL 3 Diego Fagundez, ATX 3 Samuel Grandsir, LA 3 Patryk Klimala, NYR 3 Mauricio Pereyra, ORL 3 Luca Petrasso, TOR 3 Brandon Servania, DAL 3 Kai Wagner, PHI 3

___

Shots Javier Hernandez, LA 22 Jean Mota, MCF 21 Brandon Vazquez, CIN 21 Hany Mukhtar, NSH 19 Lucas Zelarayan, CLB 19 Luis Amarilla, MIN 18 Patryk Klimala, NYR 18 Daniel Salloi, KC 18 Alexandre Pato, ORL 17 Diego Rubio, COL 17

___

Shots on Goal Javier Hernandez, LA 12 Daniel Gazdag, PHI 11 Brandon Vazquez, CIN 11 Karol Swiderski, CLT 10 Carlos Vela, LFC 10 Derrick Etienne Jr., CLB 9 Sebastian Driussi, ATX 8 Jesus Ferreira, DAL 8 Hany Mukhtar, NSH 8 Alexandre Pato, ORL 8

___

Cautions Cesar Araujo, ORL 4 Claudio Bravo, POR 4 Mamadou Fall, LFC 4 Gregore, MCF 4 Robin Jansson, ORL 4 Pablo Ruiz, RSL 4 Wil Trapp, MIN 4 Josecarlos Van Rankin, POR 4 Victor Wanyama, MTL 4

17 players tied with 3

___

Cards Y R TOTAL Claudio Bravo, POR 4 1 5 Robin Jansson, ORL 4 1 5 Josecarlos Van Rankin, POR 4 1 5 Cesar Araujo, ORL 4 0 4 Mamadou Fall, LFC 4 0 4 Gregore, MCF 4 0 4 Pablo Ruiz, RSL 4 0 4 Wil Trapp, MIN 4 0 4 Victor Wanyama, MTL 4 0 4

20 players tied with 3

___

Goals-Allowed Avg. Andre Blake, PHI 0.33 Gabriel Slonina, CHI 0.33 Maarten Paes, DAL 0.67 Dayne St. Clair, MIN 0.75 Brad Stuver, ATX 0.83 Jonathan Bond, LA 1.00 Carlos Miguel Coronel, NYR 1.00 Maxime Crepeau, LFC 1.00 Pedro Gallese, ORL 1.00 Bill Hamid, DC 1.00 Zac MacMath, RSL 1.00 Tyler Miller, MIN 1.00 Joe Willis, NSH 1.00

___

Shutouts Andre Blake, PHI 4 Pedro Gallese, ORL 4 Gabriel Slonina, CHI 4 Jonathan Bond, LA 2 Maxime Crepeau, LFC 2 Bill Hamid, DC 2 Thomas Hasal, VAN 2 Kristijan Kahlina, CLT 2 Zac MacMath, RSL 2 Tim Melia, KC 2 Maarten Paes, DAL 2 Dayne St. Clair, MIN 2 Brad Stuver, ATX 2 Joe Willis, NSH 2 William Yarbrough, COL 2

___

Saves Kristijan Kahlina, CLT 31 Alex Bono, TOR 25 Zac MacMath, RSL 25 Aljaz Ivacic, POR 24 Bill Hamid, DC 22 Brad Stuver, ATX 21 Thomas Hasal, VAN 20 JT Marcinkowski, SJ 19 Andre Blake, PHI 17 William Yarbrough, COL 17

___

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.