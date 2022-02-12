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Saturday’s Figure Skating Start List

The Associated Press

February 12, 2022, 4:10 AM

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Saturday

Mixed Team

Ice Dance

Rhythm Dance

1. Germany (Katharina Mueller; Tim Dieck).

2. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis).

3. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin).

4. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler).

5. Lithuania (Paulina Ramanauskaite; Deividas Kizala).

6. Japan (Misato Komatsubara; Tim Koleto).

7. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev).

8. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya).

9. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin).

10. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal).

11. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu).

12. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha).

13. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker).

14. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz).

15. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen).

16. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin).

17. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson).

18. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron).

19. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov).

20. United States (Madison Chock; Evan Bates).

21. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier).

22. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri).

23. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue).

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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