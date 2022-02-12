Saturday’s Figure Skating Start List

Saturday
Mixed Team
Ice Dance
Rhythm Dance
1. Germany (Katharina Mueller; Tim Dieck).
2. Finland (Juulia Turkkila; Matthias Versluis).
3. Ukraine (Oleksandra Nazarova; Maksym Nikitin).
4. Czech Republic (Natalie Taschlerova; Filip Taschler).
5. Lithuania (Paulina Ramanauskaite; Deividas Kizala).
6. Japan (Misato Komatsubara; Tim Koleto).
7. Poland (Natalia Kaliszek; Maksym Spodyriev).
8. Georgia (Maria Kazakova; Georgy Reviya).
9. ROC (Diana Davis; Gleb Smolkin).
10. Armenia (Tina Garabedian; Simon Proulx Senecal).
11. China (Wang Shiyue; Liu Xinyu).
12. Canada (Marjorie Lajoie; Zachary Lagha).
13. United States (Kaitlin Hawayek; Jean-Luc Baker).
14. Spain (Olivia Smart; Adrian Diaz).
15. Canada (Laurence Fournier Beaudry; Nikolaj Soerensen).
16. ROC (Alexandra Stepanova; Ivan Bukin).
17. Britain (Lilah Fear; Lewis Gibson).
18. France (Gabriella Papadakis; Guillaume Cizeron).
19. ROC (Victoria Sinitsina; Nikita Katsalapov).
20. United States (Madison Chock; Evan Bates).
21. Canada (Piper Gilles; Paul Poirier).
22. Italy (Charlene Guignard; Marco Fabbri).
23. United States (Madison Hubbell; Zachary Donohue).
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