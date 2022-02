Saturday’s Biathlon Results

Saturday Mixed Team Relay 4x6km (W+M) (Penalties in parentheses) 1. Norway (Marte Olsbu Roeiseland; Tiril Eckhoff; Tarjei Boe; Johannes Thingnes…

Saturday

Mixed Team

Relay 4x6km (W+M)

(Penalties in parentheses)

1. Norway (Marte Olsbu Roeiseland; Tiril Eckhoff; Tarjei Boe; Johannes Thingnes Boe), 1:06:45.6 (3+13).

2. France (Anais Chevalier-Bouchet; Julia Simon; Emilien Jacquelin; Quentin Fillon Maillet), 1:06:46.5 (3+11).

3. ROC (Uliana Nigmatullina; Kristina Reztsova; Alexander Loginov; Eduard Latypov), 1:06:47.1 (1+13).

4. Sweden (Hanna Oeberg; Elvira Oeberg; Martin Ponsiluoma; Sebastian Samuelsson), 1:07:26.6 (0+13).

5. Germany (Vanessa Voigt; Denise Herrmann; Benedikt Doll; Philipp Nawrath), 1:07:51.1 (2+18).

6. Belarus (Dzinara Alimbekava; Hanna Sola; Mikita Labastau; Anton Smolski), 1:08:00.2 (2+14).

7. United States (Susan Dunklee; Clare Egan; Sean Doherty; Paul Schommer), 1:08:58.3 (1+12).

8. Switzerland (Amy Baserga; Lena Haecki; Benjamin Weger; Sebastian Stalder), 1:09:06.0 (2+11).

9. Italy (Lisa Vittozzi; Dorothea Wierer; Thomas Bormolini; Lukas Hofer), 1:09:25.3 (2+14).

10. Austria (Julia Schwaiger; Lisa Theresa Hauser; Simon Eder; Felix Leitner), 1:09:44.2 (2+13).

11. Finland (Suvi Minkkinen; Mari Eder; Tero Seppala; Olli Hiidensalo), 1:10:06.7 (1+12).

12. Czech Republic (Jessica Jislova; Marketa Davidova; Mikulas Karlik; Michal Krcmar), 1:10:20.2 (3+17).

13. Ukraine (Valentina Semerenko; Yuliia Dzhima; Artem Pryma; Dmytro Pidruchnyi), 1:10:21.7 (4+15).

14. Canada (Sarah Beaudry; Emma Lunder; Christian Gow; Scott Gow), 1:11:12.4 (3+17).

15. China (Meng Fanqi; Chu Yuanmeng; Yan Xingyuan; Cheng Fangming), 1:11:28.1 (0+12).

16. Estonia (Regina Oja; Tuuli Tomingas; Rene Zahkna; Kristo Siimer), 1:11:56.5 (1+14).

17. Slovakia (Ivona Fialkova; Paulina Fialkova; Michal Sima; Tomas Sklenarik), LAP (9+13).

18. Japan (Fuyuko Tachizaki; Sari Maeda; Tsukasa Kobonoki; Kosuke Ozaki), LAP (3+11).

19. Bulgaria (Milena Todorova; Maria Zdravkova; Vladimir Iliev; Dimitar Gerdzhikov), LAP (3+9).

20. Slovenia (Polona Klemencic; Ziva Klemencic; Jakov Fak; Miha Dovzan), LAP (4+10).

