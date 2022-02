ROC 2, Sweden 1, ROC wins 1-0 in shootout ROC 0 1 0 0 1 — 2 Sweden 0 0…

ROC 2, Sweden 1, ROC wins 1-0 in shootout

ROC 0 1 0 0 1 — 2 Sweden 0 0 1 0 0 — 1

First Period_No Scoring. Penalties_Andrei Chibisov, ROC (tripping); Dennis Everberg, Sweden (tripping); Vladimir Tkachyov, ROC (slashing).

Second Period_1, ROC, Anton Slepyshev (Pavel Karnaukhov, Yegor Yakovlev), 20:15. Penalties_Lucas Wallmark, Sweden (holding the stick).

Third Period_2, Sweden, Anton Lander (Henrik Tommernes, Jonathan Pudas), 46:22. Penalties_None.

Overtime_No Scoring. Penalties_None.

Shootout_ROC 3 (Anton Slepyshev NG, Mikhail Grigorenko NG, Nikita Gusev G, Vladimir Tkachyov NG, Yegor Yakovlev G, Nikita Gusev NG, Nikita Gusev NG, Arseni Gritsyuk G), Sweden 2 (Carl Klingberg NG, Lucas Wallmark G, Joakim Nordstrom G, Henrik Tommernes NG, Anton Lander NG, Carl Klingberg NG, Lucas Wallmark NG, Max Friberg NG).

Shots on Goal_ROC 11-12-11-6-1_41. Sweden 12-10-10-3-0_35.

Goalies_ROC, Ivan Fedotov, Timur Bilyalov. Sweden, Lars Johansson, Magnus Hellberg.

Referee_Andrew Bruggeman, United States. Olivier Gouin, Canada. Daniel Hynek, Czech Republic. Jiri Ondracek, Czech Republic.

