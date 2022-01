NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg W. Kentucky 14 697 480 12 6,072 63 433.71 Virginia…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg W. Kentucky 14 697 480 12 6,072 63 433.71 Virginia 12 553 350 12 4,711 31 392.58 Ohio St. 13 494 349 8 4,952 46 380.92 Mississippi St. 13 704 518 9 4,918 37 378.31 Purdue 13 576 407 12 4,620 35 355.38 Nevada 13 572 395 9 4,511 38 347.00 Alabama 15 571 380 7 5,073 48 338.20 Pittsburgh 14 544 367 8 4,723 44 337.36 Fresno St. 13 515 342 10 4,247 35 326.69 Miami 12 464 295 10 3,854 30 321.17 Arkansas St. 12 524 310 17 3,767 27 313.92 Wake Forest 14 519 303 15 4,303 39 307.36 Maryland 13 489 339 12 3,960 27 304.62 SMU 12 468 313 12 3,654 39 304.50 Utah St. 14 504 303 15 4,248 41 303.43 Memphis 12 445 268 11 3,585 26 298.75 Southern Cal 12 500 318 13 3,580 21 298.33 Marshall 13 490 324 15 3,830 18 294.62 NC State 12 443 288 6 3,461 35 288.42 Notre Dame 13 451 289 10 3,672 30 282.46 Miami (Ohio) 13 427 247 8 3,619 32 278.38 Mississippi 13 426 283 7 3,562 21 274.00 Houston 14 459 307 12 3,802 32 271.57 East Carolina 12 424 261 11 3,258 21 271.50 New Mexico St. 12 519 296 10 3,236 15 269.67 Penn St. 13 486 291 10 3,491 25 268.54 Nebraska 12 342 215 11 3,197 14 266.42 Coastal Carolina 13 322 227 4 3,457 33 265.92 FIU 12 379 202 12 3,182 20 265.17 BYU 13 389 253 5 3,433 26 264.08 Iowa St. 13 446 313 9 3,430 22 263.85 Cent. Michigan 13 444 271 10 3,429 31 263.77 Oklahoma 13 403 279 9 3,425 32 263.46 E. Michigan 13 455 309 9 3,417 19 262.85 Hawaii 13 462 260 16 3,408 19 262.15 Louisiana Tech 12 411 248 16 3,141 22 261.75 Boise St. 12 409 254 10 3,128 20 260.67 Texas Tech 13 388 245 11 3,344 18 257.23 Washington St. 13 454 283 13 3,343 26 257.15 Tennessee 13 375 243 3 3,342 33 257.08 South Alabama 12 407 273 11 3,075 22 256.25 North Carolina 13 382 237 9 3,324 26 255.69 UTSA 14 446 288 6 3,576 31 255.43 Liberty 13 381 226 15 3,315 33 255.00 LSU 13 443 262 11 3,307 32 254.38 Florida 13 416 265 18 3,304 27 254.15 Michigan St. 13 401 243 10 3,298 27 253.69 Charlotte 12 394 247 10 3,044 27 253.67 W. Michigan 13 368 233 6 3,297 23 253.62 UTEP 13 368 200 14 3,278 19 252.15 Georgia 15 407 264 12 3,778 39 251.87 Colorado St. 12 396 237 11 3,020 15 251.67 Tulsa 13 411 244 16 3,269 18 251.46 Appalachian St. 14 413 255 12 3,487 29 249.07 FAU 12 387 230 8 2,984 20 248.67 West Virginia 13 447 290 12 3,223 19 247.92 Kent St. 14 405 261 6 3,425 21 244.64 Cincinnati 14 400 257 9 3,377 33 241.21 Auburn 13 455 267 4 3,121 17 240.08 TCU 12 310 200 6 2,875 19 239.58 Toledo 13 389 225 3 3,107 21 239.00 Troy 12 420 265 10 2,864 15 238.67 Middle Tennessee 13 463 296 13 3,100 28 238.46 Duke 12 410 265 9 2,855 9 237.92 Louisville 13 364 221 6 3,073 21 236.38 Missouri 13 455 301 11 3,036 19 233.54 Oklahoma St. 14 448 274 13 3,246 23 231.86 Michigan 14 395 248 9 3,202 21 228.71 Arizona 12 444 269 18 2,732 12 227.67 UCLA 12 335 207 8 2,714 23 226.17 Kentucky 13 366 242 13 2,933 24 225.62 Texas 12 346 217 10 2,705 29 225.42 Washington 12 409 243 16 2,700 15 225.00 Tulane 12 376 213 13 2,661 23 221.75 California 12 382 235 8 2,659 16 221.58 Oregon 14 410 259 8 3,098 20 221.29 San Jose St. 12 402 207 10 2,636 15 219.67 Louisiana-Lafayette 14 404 246 4 3,060 22 218.57 Akron 12 352 226 5 2,610 21 217.50 Oregon St. 13 347 218 12 2,820 19 216.92 Stanford 12 372 239 12 2,582 16 215.17 Buffalo 12 367 218 11 2,579 12 214.92 Bowling Green 12 407 238 9 2,578 12 214.83 Old Dominion 13 419 244 14 2,788 14 214.46 Utah 14 401 254 8 3,000 24 214.29 Arkansas 13 314 205 5 2,773 22 213.31 Rice 12 345 205 15 2,540 16 211.67 Texas A&M 12 369 208 13 2,503 19 208.58 Ball St. 13 440 267 7 2,699 18 207.62 UAB 13 286 182 10 2,682 20 206.31 UCF 13 390 252 9 2,680 29 206.15 Baylor 14 365 237 7 2,848 24 203.43 UNLV 12 331 193 14 2,430 11 202.50 Florida St. 12 340 209 12 2,419 20 201.58 South Carolina 13 360 211 11 2,615 22 201.15 Kansas St. 13 311 204 7 2,599 14 199.92 Georgia Tech 12 342 205 10 2,380 18 197.92 North Texas 13 394 204 14 2,562 12 197.08 Arizona St. 13 313 206 10 2,530 12 194.62 Louisiana-Monroe 12 354 200 9 2,328 15 194.00 Texas State 12 386 222 12 2,323 15 193.58 South Florida 12 354 191 12 2,309 6 192.42 Clemson 13 414 228 11 2,485 12 191.15 Vanderbilt 12 409 226 14 2,272 13 189.33 N. Illinois 14 355 205 8 2,623 15 187.36 Kansas 12 319 195 10 2,218 15 184.83 Boston College 12 304 169 11 2,217 13 184.75 Ohio 12 313 200 8 2,208 11 184.00 Iowa 14 404 222 11 2,521 12 180.07 Northwestern 12 365 208 14 2,128 13 177.33 Virginia Tech 13 316 173 5 2,293 17 176.38 Temple 12 361 212 9 2,114 10 176.17 Indiana 12 390 199 15 2,106 9 175.50 Rutgers 13 394 231 10 2,239 9 172.23 San Diego St. 14 361 209 5 2,351 16 167.93 Uconn 12 407 208 17 1,966 11 163.83 Wyoming 13 297 162 12 2,115 15 162.69 Minnesota 13 257 152 9 2,106 12 162.00 Georgia St. 13 311 180 8 2,101 19 161.62 Wisconsin 13 300 177 13 2,082 11 160.15 Illinois 12 323 165 6 1,874 13 156.17 Syracuse 12 287 156 6 1,836 10 153.00 Umass 12 332 163 11 1,835 11 152.92 Georgia Southern 12 275 141 12 1,765 5 147.08 Southern Miss. 12 287 160 17 1,746 14 145.50 Colorado 12 269 154 3 1,575 10 131.25 New Mexico 12 258 141 8 1,365 10 113.75 Air Force 13 113 55 4 1,242 8 95.54 Army 13 110 60 3 1,233 11 94.85 Navy 12 97 48 3 681 6 56.75

