NCAA FBS Individual Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts G.McCall, Coastal Carolina 12 242 176 3 2873 27 206.8 C.Stroud, Ohio St. 12 441 317 6 4435 44 186.6 H.Hooker, Tennessee 13 302 206 3 2945 31 182.0 S.Bennett, Georgia 13 261 168 7 2635 27 177.9 B.Young, Alabama 14 490 331 5 4503 46 173.7 C. Williams, Oklahoma 11 211 136 4 1912 21 169.6 B.Zappe, W. Kentucky 14 686 475 11 5967 62 168.9 D.Hopkins, UAB 13 235 155 7 2274 18 166.6 K.Pickett, Pittsburgh 14 498 334 7 4319 42 164.9 K.Jefferson, Arkansas 13 294 198 4 2668 21 164.4 T.Van Dyke, Miami 10 324 202 6 2931 25 160.1 D.Ridder, Cincinnati 14 387 251 8 3334 30 158.7 A.O’Connell, Purdue 12 440 315 11 3712 28 158.5 T.Mordecai, SMU 12 454 308 12 3628 39 158.0 B.Gabbert, Miami (Ohio) 11 300 178 6 2646 26 158.0 C.Tune, Houston 14 421 287 10 3546 30 157.7 M.Duggan, TCU 11 227 145 6 2048 16 157.6 K.Eleby, W. Michigan 13 362 230 6 3277 23 157.2 D.Leary, NC State 12 431 283 5 3433 35 157.0 C.Strong, Nevada 12 524 367 8 4186 36 156.8 B.Armstrong, Virginia 11 500 326 10 4449 31 156.4 J.Hall, BYU 10 296 189 5 2583 20 156.1 J.Haener, Fresno St. 13 490 329 9 4096 33 155.9 M.Corral, Mississippi 13 383 259 5 3338 20 155.5 S.Thompson, Kansas St. 9 205 141 4 1854 9 155.3 C. Thompson, Texas 12 261 165 9 2113 24 154.7 S.Howell, North Carolina 12 347 217 9 3056 24 154.2 L.Bonner, Utah St. 14 430 263 12 3628 36 154.1 D.Thompson-Robinson, UCLA 11 283 176 6 2409 21 153.9 D.Richardson, Cent. Michigan 13 311 189 6 2612 24 152.9 F.Harris, UTSA 14 398 262 6 3176 27 152.2 J.Bentley, South Alabama 10 303 212 8 2479 17 151.9 J.Coan, Notre Dame 13 386 253 7 3150 25 151.8 C.Brice, Appalachian St. 14 390 242 11 3337 27 151.1 T.Tagovailoa, Maryland 13 474 328 11 3860 26 151.1 M.Willis, Liberty 13 339 207 12 2857 27 151.1 C.Reynolds, Charlotte 11 338 216 9 2680 26 150.6 M.Cunningham, Louisville 13 337 209 6 2940 19 150.3 D.Finn, Toledo 13 250 144 2 2074 18 149.4 B.Purdy, Iowa St. 13 407 292 8 3188 19 149.0 A.Martinez, Nebraska 11 306 189 10 2863 14 148.9 J.Travis, Florida St. 10 194 122 6 1539 15 148.9 S.Hartman, Wake Forest 13 469 277 14 3924 36 148.7 D.Crum, Kent St. 14 381 244 6 3187 20 148.5 W.Levis, Kentucky 13 353 233 13 2826 24 148.3 C.Nolan, Oregon St. 13 318 204 10 2677 19 148.3 P.Thorne, Michigan St. 13 390 235 10 3240 27 147.8 S.Henigan, Memphis 11 393 235 8 3322 25 147.7 W.Rogers, Mississippi St. 13 683 505 9 4739 36 147.0 D.Grainger, Georgia St. 13 228 136 4 1715 19 146.8 G.Bohanon, Baylor 12 275 173 7 2205 18 146.8 C.Rising, Utah 13 320 204 5 2493 20 146.7 J.de Laura, Washington St. 12 361 229 9 2796 23 144.5 M.Johnson, LSU 12 373 225 6 2814 27 144.4 N.Perry, FAU 12 346 210 7 2771 20 143.0 C.McNamara, Michigan 14 327 210 6 2576 15 141.9 E.Jones, Florida 13 346 224 13 2734 19 141.7 B.Bryant, E. Michigan 13 408 279 7 3121 14 140.5 A.Brown, Oregon 14 390 250 7 2989 18 140.1 H.Bachmeier, Boise St. 12 401 252 8 3080 20 139.8 G.Hardison, UTEP 13 359 198 13 3218 18 139.8 G. Wells, Marshall 13 444 295 13 3535 16 139.4 J.Sims, Georgia Tech 7 188 113 7 1468 12 139.3 T.McKee, Stanford 10 315 206 7 2327 15 138.7 L.Lewis, Louisiana-Lafayette 14 390 236 4 2917 20 138.2 J.Daniels, Arizona St. 13 301 197 10 2380 10 136.2 C.Garbers, California 11 347 223 8 2531 16 136.1 A.Kendall, Louisiana Tech 7 243 148 9 1874 13 135.9 J. Doege, West Virginia 13 417 272 12 3048 19 135.9 M.Bortenschlager, FIU 12 342 178 12 2935 19 135.5 B. Burmeister, Virginia Tech 12 255 142 4 1960 14 135.2 H.Ahlers, East Carolina 12 414 256 10 3135 18 135.0 M.Pratt, Tulane 12 328 189 8 2381 21 134.8 S.Clifford, Penn St. 13 428 261 8 3107 21 134.4 T.Morgan, Minnesota 13 250 149 9 2044 10 134.3 S.Sanders, Oklahoma St. 13 392 243 12 2839 20 133.5 T. Centeio, Colorado St. 12 380 229 10 2958 15 133.4 M.Keene, UCF 11 272 173 6 1730 17 133.2 H.Wolff, Old Dominion 10 252 158 7 1929 9 133.2 D.Brin, Tulsa 13 411 244 16 3269 18 132.8 K.Slovis, Southern Cal 9 297 193 8 2153 11 132.7 J.Constantine, Rice 9 207 126 7 1622 8 132.7 J.Dart, Southern Cal 6 189 117 5 1353 9 132.5 K.Rourke, Ohio 10 259 169 7 1800 11 132.2 R.Lombardi, N. Illinois 13 343 200 8 2597 15 131.7 C.Cordeiro, Hawaii 11 353 195 11 2793 17 131.4 J.Blackman, Arkansas St. 6 183 109 4 1344 8 131.3 G. Holmberg, Duke 11 324 217 8 2358 7 130.3 C. Bazelak, Missouri 11 377 246 11 2548 16 130.2 B.Nix, Auburn 10 323 197 3 2294 11 130.0 L.Hatcher, Arkansas St. 11 341 201 13 2423 19 129.4 L. Johnson, San Diego St. 13 224 138 4 1424 12 129.1 G.Watson, Troy 8 228 140 4 1613 8 128.9 K. Vantrease, Buffalo 10 261 160 6 1853 8 126.5 T.Powell, Troy 8 205 134 6 1358 7 126.4 Z. Calzada, Texas A&M 12 327 184 9 2185 17 124.0 D.Plitt, Ball St. 13 411 248 6 2541 18 123.8 D.Morris, Washington 11 363 220 12 2458 14 123.6 G.Mertz, Wisconsin 13 284 169 11 1958 10 121.3 C.Friel, UNLV 9 226 141 11 1608 6 121.2 M.McDonald, Bowling Green 12 393 236 7 2555 12 121.2 B.McBride, Texas State 8 245 146 10 1507 12 119.3 B.Lewis, Colorado 12 257 149 3 1540 10 118.8 J.Bean, Kansas 12 185 104 6 1263 6 117.8 S.Petras, Iowa 12 288 165 9 1880 10 117.3 D.Mathis, Temple 8 197 116 4 1223 6 117.0 T.McClain, South Florida 11 262 145 7 1888 5 116.8 J. Johnson, New Mexico St. 11 439 257 8 2705 10 114.2 D.Grosel, Boston College 8 192 111 7 1216 6 114.0 G.Shrader, Syracuse 12 234 123 4 1445 9 113.7 N.Starkel, San Jose St. 7 248 128 7 1645 9 113.7 N.Vedral, Rutgers 12 291 173 6 1737 7 113.4 A.Aune, North Texas 13 295 151 9 1991 9 111.8 W.Plummer, Arizona 10 266 155 9 1622 6 110.2 D.Uiagalelei, Clemson 13 374 208 10 2246 9 108.7 K.Seals, Vanderbilt 8 224 127 8 1181 5 101.2 B.Olson, Umass 9 217 105 7 1150 8 98.6 S.Krajewski, Uconn 9 231 122 10 1217 7 98.4 C. Bazelak, Missouri 0 0 0 0 0 0 0.0 J. Hall, BYU 0 0 0 0 0 0 0.0 B. Nix, Oregon 0 0 0 0 0 0 0.0 K. Slovis, Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0.0 C. Strong, Nevada 0 0 0 0 0 0 0.0

