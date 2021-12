PGA Tour Champions Qualifier-Final Stage Scores

Thursday At TPC Tampa Bay Lutz, Fla. Purse: $200,000 Yardage: 6,898; Par: 71 Third Round David Branshaw 67-67-68_202 Thongchai Jaidee…

Thursday At TPC Tampa Bay Lutz, Fla.

Purse: $200,000

Yardage: 6,898; Par: 71 Third Round

David Branshaw 67-67-68_202

Thongchai Jaidee 68-72-63_203

Rob Labritz 65-71-67_203

Tom Gillis 65-69-70_204

Alan Morin 70-66-69_205

Skip Kendall 70-68-68_206

Mark Mielke 70-69-68_207

Michael Muehr 70-69-69_208

Mark Brown 70-67-71_208

Charlie Wi 70-73-66_209

Paul Stankowski 68-72-69_209

Mario Tiziani 66-72-71_209

Esteban Toledo 66-71-72_209

Ricardo Gonzalez 67-69-73_209

Roger Rowland 72-70-68_210

Jarmo Sandelin 71-69-70_210

Guy Boros 66-73-71_210

Matt Gogel 76-68-67_211

Bob Sowards 73-70-68_211

Ken Tanigawa 72-68-71_211

Joe Summerhays 74-71-67_212

Ken Duke 72-68-72_212

Rick Garboski 69-70-73_212

Jean-Francois Remesy 67-68-77_212

Jay Williamson 73-72-68_213

Peter Baker 69-74-70_213

Alan McLean 69-74-70_213

Thomas Levet 72-69-72_213

Jeff Gove 67-76-71_214

David Berganio, Jr. 72-74-68_214

Mardan Mamat 72-71-71_214

Scott Dunlap 66-73-75_214

Keith Horne 73-71-71_215

Harrison Frazar 68-75-72_215

Ryan Dreyer 70-71-74_215

Frank Esposito 73-72-71_216

Harry Rudolph 71-73-72_216

Brian Cooper 72-74-70_216

Jesús Rivas 72-71-73_216

Gibby Gilbert III 73-69-74_216

Neil Thompson 69-73-74_216

Chris Hunsucker 75-75-66_216

Craig Bowden 76-69-72_217

Omar Uresti 75-72-70_217

John Riegger 77-70-70_217

Mark Walker 67-75-75_217

Kent Jones 75-73-70_218

Olin Browne 71-78-69_218

Jesús Amaya 70-74-75_219

Neal Lancaster 73-71-75_219

Eric Bogar 73-71-75_219

Kevin Baker 69-77-73_219

Chad Sorensen 75-76-68_219

Carlos Franco 73-72-75_220

Jody Bellflower 77-72-71_220

Chad Kurmel 79-70-71_220

Dave Cunningham 73-78-69_220

Walt Chapman 71-78-72_221

Patrick Sheehan 76-73-72_221

Bryan Hoops 75-75-71_221

Paul Claxton 74-73-75_222

Dennis Hendershott 79-68-75_222

Danny King 74-78-71_223

Frank Lickliter II 77-75-71_223

Tom Kalinowski 74-72-78_224

Jonathan Kaye 74-75-75_224

Dick Mast 79-73-72_224

Roderick Bastard 77-76-71_224

Bob Niger 78-76-70_224

Jay Jurecic 73-76-76_225

Tom Werkmeister 74-84-68_226

Ronaldo Francisco 77-78-72_227

Grant Downey 77-76-77_230

José Coceres 78-75-78_231

Keith Clearwater 72-81-79_232

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.