LPGA Q-Series Par Scores

Sunday At Magnolia Grove-Falls and Crossing Courses Mobile, Ala. Purse: $152,000 Yardage: 6,664; Par: 72 a-amateur Final Round

Pauline Roussin-Bouchard 69-67-66-65_267 -19

Hye-Jin Choi 69-66-68-66_269 -17

Na Rin An 67-67-72-66_272 -14

Stephanie Kyriacou 69-72-69-63_273 -13

Atthaya Thitikul 73-65-66-69_273 -13

Peiyun Chien 66-72-66-70_274 -12

Ayaka Furue 69-67-69-70_275 -11

Allisen Corpuz 72-67-72-65_276 -10

Maddie McCrary 67-72-69-68_276 -10

Selena Costabile 67-69-69-71_276 -10

Gemma Dryburgh 72-68-72-65_277 -9

Kelly Tan 71-66-73-67_277 -9

Karis Anne Davidson 68-71-69-69_277 -9

Kaitlyn Papp 70-67-70-70_277 -9

Yaeeun Hong 68-71-67-71_277 -9

Dewi Weber 71-68-70-69_278 -8

Isi Gabsa 69-71-68-70_278 -8

Katie Yoo 69-70-68-71_278 -8

Bianca Pagdanganan 75-69-66-69_279 -7

Jennifer Chang 70-70-70-69_279 -7

Janie Jackson 68-68-74-69_279 -7

Weiwei Zhang 69-70-70-70_279 -7

Linnea Johansson 67-67-75-70_279 -7

Katelyn Dambaugh 70-69-73-68_280 -6

Hinako Shibuno 73-72-66-69_280 -6

Sarah Jane Smith 70-73-67-70_280 -6

Emily Kristine Pedersen 65-70-73-72_280 -6

Haylee Rae Harford 68-69-70-73_280 -6

Yu-Sang Hou (a) 71-72-72-66_281 -5

Ching Huang 70-71-73-67_281 -5

Nicole Broch Estrup 73-69-71-68_281 -5

Kiira Riihijarvi 69-71-70-71_281 -5

Yu-Chiang Hou (a) 69-72-68-72_281 -5

Caroline Inglis 69-69-69-74_281 -5

Jessica Peng 71-71-72-68_282 -4

Anne van Dam 70-69-73-70_282 -4

Alana Uriell 70-70-68-74_282 -4

Sophie Hausmann 69-69-70-74_282 -4

Meghan MacLaren 73-74-68-68_283 -3

Lauren Kim 73-66-73-71_283 -3

Sanna Nuutinen 72-67-72-72_283 -3

Linn Grant 70-74-72-68_284 -2

Brooke Matthews (a) 71-73-70-70_284 -2

Kristen Gillman 72-71-70-71_284 -2

Agathe Laisne 71-70-72-71_284 -2

Jing Yan 68-71-76-70_285 -1

Tristyn Nowlin 71-73-69-72_285 -1

Sydnee Michaels 68-73-72-72_285 -1

Ruoning Yin 69-69-74-73_285 -1

Kristy McPherson 68-73-70-74_285 -1

Maddie Szeryk 68-71-72-74_285 -1

Mariah Stackhouse 70-72-75-69_286 E

Olivia Cowan 73-73-69-71_286 E

Liz Nagel 73-73-68-72_286 E

Alena Sharp 72-73-69-72_286 E

Linnea Strom 77-67-70-72_286 E

Lauren Hartlage 72-72-70-72_286 E

Kum-Kang Park 74-69-70-73_286 E

Gina Kim (a) 70-72-71-73_286 E

Frida Kinhult 68-73-70-75_286 E

Milagros Chaves 74-67-69-76_286 E

Savannah Vilaubi 71-75-71-70_287 +1

Lindy Duncan 72-71-74-70_287 +1

Beatrice Wallin (a) 71-71-74-71_287 +1

Alejandra Llaneza 66-73-77-71_287 +1

Min-G Kim 78-69-68-72_287 +1

Klara Spilkova 73-74-68-72_287 +1

Karen Fredgaard (a) 75-71-69-72_287 +1

Sofia Garcia 72-70-73-72_287 +1

Dottie Ardina 73-72-69-73_287 +1

Pavarisa Yoktuan 72-73-69-73_287 +1

Anita Uwadia 70-75-69-73_287 +1

Julie Aime 71-72-70-74_287 +1

Kim Metraux 74-72-66-75_287 +1

