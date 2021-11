NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Georgia 11 701 2599 236.3 Wisconsin 11 639 2615 237.7 Oklahoma St. 11…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Georgia 11 701 2599 236.3 Wisconsin 11 639 2615 237.7 Oklahoma St. 11 676 2936 266.9 Minnesota 11 627 3185 289.5 Air Force 11 636 3244 294.9 Houston 11 680 3246 295.1 Alabama 11 698 3351 304.6 Cincinnati 11 771 3357 305.2 Michigan 11 723 3374 306.7 Iowa St. 11 660 3378 307.1 San Diego St. 11 749 3453 313.9 Iowa 11 774 3456 314.2 Liberty 11 725 3462 314.7 Clemson 11 772 3495 317.7 Army 10 540 3181 318.1 Texas A&M 11 770 3518 319.8 NC State 11 736 3535 321.4 Arizona St. 11 722 3552 322.9 Coastal Carolina 11 684 3555 323.2 UAB 11 729 3576 325.1 Mississippi St. 11 657 3587 326.1 Washington 11 732 3592 326.5 Syracuse 11 704 3632 330.2 Appalachian St. 11 705 3643 331.2 Troy 11 730 3661 332.8 Wyoming 11 749 3663 333.0 Penn St. 11 810 3677 334.3 Kentucky 11 685 3693 335.7 UTSA 11 695 3705 336.8 Boston College 11 673 3712 337.5 UTEP 11 729 3739 339.9 Toledo 11 781 3746 340.5 Utah 11 738 3763 342.1 South Alabama 11 716 3765 342.3 W. Michigan 11 650 3768 342.5 Fresno St. 11 734 3787 344.3 Kansas St. 11 719 3795 345.0 Baylor 11 713 3800 345.5 Miami (Ohio) 11 716 3831 348.3 Notre Dame 11 745 3846 349.6 West Virginia 11 697 3860 350.9 Louisiana-Lafayette 11 740 3871 351.9 Purdue 11 689 3895 354.1 California 10 678 3545 354.5 Southern Miss. 11 683 3900 354.5 Ohio St. 11 780 3912 355.6 New Mexico 11 757 3917 356.1 South Carolina 11 709 3926 356.9 Boise St. 11 727 3964 360.4 San Jose St. 11 796 3969 360.8 Florida 11 733 3984 362.2 Old Dominion 11 755 3993 363.0 Middle Tennessee 11 791 3996 363.3 Colorado St. 11 767 4000 363.6 Pittsburgh 11 753 4003 363.9 Nebraska 11 764 4028 366.2 Auburn 11 765 4050 368.2 Oregon 11 795 4065 369.5 UCF 11 803 4115 374.1 Rutgers 11 715 4127 375.2 Virginia Tech 11 750 4134 375.8 Arkansas 11 746 4140 376.4 Oregon St. 11 739 4147 377.0 Indiana 11 757 4149 377.2 Navy 10 597 3776 377.6 Illinois 11 768 4154 377.6 Arizona 11 704 4156 377.8 Tulsa 11 755 4159 378.1 LSU 11 766 4170 379.1 North Texas 11 735 4172 379.3 Marshall 11 839 4174 379.5 Florida St. 11 797 4176 379.6 BYU 11 735 4185 380.5 Oklahoma 11 748 4209 382.6 Bowling Green 11 798 4265 387.7 East Carolina 11 726 4293 390.3 Louisville 11 770 4310 391.8 Nevada 11 805 4330 393.6 Washington St. 11 770 4344 394.9 UCLA 11 780 4396 399.6 UNLV 11 731 4405 400.5 Miami 11 796 4456 405.1 Temple 11 788 4489 408.1 Texas Tech 11 742 4495 408.6 Cent. Michigan 11 761 4507 409.7 Georgia St. 11 806 4525 411.4 North Carolina 11 763 4534 412.2 Tennessee 11 855 4534 412.2 FAU 11 773 4548 413.5 Memphis 11 848 4564 414.9 Utah St. 11 747 4582 416.5 Southern Cal 10 641 4178 417.8 Colorado 11 766 4606 418.7 W. Kentucky 11 842 4611 419.2 SMU 11 773 4623 420.3 Ball St. 11 784 4652 422.9 Maryland 11 781 4660 423.6 Northwestern 11 778 4695 426.8 Texas State 11 815 4704 427.6 Mississippi 11 852 4726 429.6 Tulane 11 812 4764 433.1 Buffalo 11 722 4766 433.3 Louisiana Tech 11 787 4779 434.5 E. Michigan 11 764 4798 436.2 N. Illinois 11 732 4801 436.5 Rice 11 706 4811 437.4 Texas 11 798 4826 438.7 Ohio 11 785 4838 439.8 Stanford 11 763 4905 445.9 Missouri 11 769 4920 447.3 Wake Forest 11 813 4943 449.4 Uconn 11 850 4950 450.0 Georgia Southern 11 768 4987 453.4 Georgia Tech 11 775 5004 454.9 Akron 11 706 5027 457.0 Hawaii 12 942 5493 457.8 TCU 11 715 5042 458.4 Louisiana-Monroe 11 794 5055 459.5 Vanderbilt 11 752 5056 459.6 Michigan St. 11 910 5097 463.4 Virginia 11 783 5128 466.2 Charlotte 11 723 5142 467.5 Kent St. 11 845 5151 468.3 Umass 11 725 5191 471.9 South Florida 11 755 5382 489.3 Kansas 11 737 5411 491.9 FIU 11 829 5446 495.1 New Mexico St. 11 740 5447 495.2 Duke 11 785 5686 516.9 Arkansas St. 11 785 5741 521.9

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.