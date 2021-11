NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G Att Cp InL Yds Tds Pts G.McCall, Coastal Carolina 8 158 116 2 2063 17 216.1 H.Hooker,…

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts G.McCall, Coastal Carolina 8 158 116 2 2063 17 216.1 H.Hooker, Tennessee 9 186 129 2 1894 21 190.0 C.Stroud, Ohio St. 8 273 183 5 2675 25 175.9 B.Young, Alabama 9 305 212 3 2755 28 173.7 K.Pickett, Pittsburgh 9 342 235 3 3171 29 172.8 T.Mordecai, SMU 9 328 230 9 2887 34 172.8 S.Hartman, Wake Forest 9 301 188 5 2873 27 168.9 S.Thompson, Kansas St. 7 157 112 4 1548 8 165.9 T.Van Dyke, Miami 7 195 124 4 1877 15 165.7 M.Willis, Liberty 10 235 156 9 2159 21 165.4 B.Zappe, W. Kentucky 9 442 309 6 3688 37 164.9 K.Jefferson, Arkansas 9 201 129 3 1848 16 164.7 C.Tune, Houston 9 257 182 6 2224 19 163.2 M.Corral, Mississippi 9 271 181 2 2526 16 163.1 D.Hopkins, UAB 9 152 93 4 1473 11 161.2 M.Duggan, TCU 8 185 120 4 1666 14 161.2 C.Thompson, Texas 9 181 114 6 1556 17 159.6 C.Reynolds, Charlotte 8 222 148 5 1825 19 159.5 D.Ridder, Cincinnati 9 248 158 5 2121 20 158.1 S.Howell, North Carolina 9 268 169 7 2408 20 157.9 F.Harris, UTSA 9 254 172 3 2078 18 157.5 G.Bohanon, Baylor 9 223 145 5 1967 15 156.8 S.Rattler, Oklahoma 7 180 135 5 1438 11 156.7 J.Hall, BYU 8 235 152 3 1995 16 155.9 B.Armstrong, Virginia 9 406 261 8 3557 27 155.9 D.Leary, NC State 9 318 210 3 2475 25 155.5 S.Henigan, Memphis 8 280 172 5 2545 18 155.4 P.Thorne, Michigan St. 9 243 151 7 2173 17 154.6 B.Purdy, Iowa St. 9 255 186 4 2085 12 154.0 B.Bryant, E. Michigan 9 257 178 5 2190 13 153.6 L.Bonner, Utah St. 9 282 173 9 2486 21 153.6 J.Bentley, South Alabama 9 262 184 5 2125 15 153.4 B.Gabbert, Miami (Ohio) 7 170 99 3 1435 14 152.8 C.Strong, Nevada 9 410 289 7 3197 25 152.7 J.Haener, Fresno St. 10 382 252 9 3167 25 152.5 C.Cunningham, Middle Tennessee 8 176 110 3 1318 16 152.0 C.Brice, Appalachian St. 9 263 172 6 2259 15 151.8 D.Richardson, Cent. Michigan 9 206 120 2 1743 15 151.4 T.Tagovailoa, Maryland 9 339 239 9 2755 18 151.0 A.Martinez, Nebraska 10 271 166 8 2512 13 149.0 C.Nolan, Oregon St. 9 206 127 8 1759 14 148.0 M.Bortenschlager, FIU 9 266 141 7 2469 17 146.8 N.Perry, FAU 9 248 147 4 2043 16 146.5 J.de Laura, Washington St. 8 251 160 7 1967 17 146.3 H.Bachmeier, Boise St. 9 307 197 5 2486 16 146.1 D.Crum, Kent St. 9 250 157 2 2092 11 146.0 D.Thompson-Robinson, UCLA 8 207 123 3 1639 14 145.4 W.Rogers, Mississippi St. 9 483 363 8 3307 23 145.1 A.O’Connell, Purdue 8 271 194 8 2087 12 145.0 J.Coan, Notre Dame 9 243 159 4 1879 13 144.7 T.McKee, Stanford 8 247 160 5 1916 14 144.6 K.Eleby, W. Michigan 9 273 167 3 2253 13 144.0 G.Wells, Marshall 9 337 227 11 2861 11 142.9 C.McNamara, Michigan 9 208 130 2 1666 9 142.1 M.Johnson, LSU 9 296 178 6 2168 22 142.1 J.Daniels, Arizona St. 9 223 150 7 1879 7 142.1 D.Grainger, Georgia St. 9 142 82 3 1022 12 141.9 H.Colombi, Texas Tech 7 148 95 5 1291 5 141.9 C.Rising, Utah 8 203 129 2 1458 12 141.4 A.Brown, Oregon 9 241 153 4 1895 11 141.3 S.Clifford, Penn St. 9 311 199 6 2371 16 141.1 G.Hardison, UTEP 9 234 127 9 2123 13 141.1 W.Levis, Kentucky 9 254 167 10 1848 17 141.1 C.Rogers, Louisiana-Monroe 9 158 99 3 1224 8 140.6 D.Finn, Toledo 9 147 82 1 1185 8 140.1 G.Holmberg, Duke 9 257 178 6 2034 7 140.1 J.Doege, West Virginia 9 277 184 8 2180 11 139.9 S.Sanders, Oklahoma St. 8 202 123 6 1523 13 139.5 M.Keene, UCF 7 160 104 6 1089 12 139.4 C.Garbers, California 8 268 171 5 1979 14 139.3 J.Sims, Georgia Tech 7 188 113 7 1468 12 139.3 E.Jones, Florida 9 220 146 10 1675 12 139.2 M.Pratt, Tulane 9 242 144 5 1773 16 138.7 R.Lombardi, N. Illinois 9 230 133 6 1853 12 137.5 M.Cunningham, Louisville 9 253 153 5 2076 9 137.2 C.Bazelak, Missouri 8 302 206 8 2138 13 136.6 L.Lewis, Louisiana-Lafayette 9 261 161 4 1942 12 136.3 A.Kendall, Louisiana Tech 7 245 148 9 1874 13 134.8 K.Rourke, Ohio 7 182 126 4 1234 7 134.5 H.Ahlers, East Carolina 9 298 181 7 2185 14 133.1 D.Plitt, Ball St. 9 269 170 4 1776 14 132.9 K.Slovis, Southern Cal 9 297 193 8 2153 11 132.7 J.Blackman, Arkansas St. 6 183 109 4 1344 8 131.3 D.Brin, Tulsa 9 282 165 11 2228 12 131.1 T.Centeio, Colorado St. 9 286 172 4 2073 10 129.8 T.Morgan, Minnesota 9 171 102 7 1357 6 129.7 B.Lewis, Colorado 9 183 109 3 1186 10 128.8 K.Vantrease, Buffalo 9 241 149 5 1702 8 128.0 L.Hatcher, Arkansas St. 8 206 114 9 1429 14 127.3 C.Friel, UNLV 7 188 120 8 1369 6 127.0 T.Powell, Troy 7 191 125 6 1251 7 126.3 B.Nix, Auburn 9 282 170 3 1917 9 125.8 B.Burmeister, Virginia Tech 9 209 113 3 1495 9 125.5 M.McDonald, Bowling Green 9 308 188 7 2127 10 125.2 L.Doty, South Carolina 5 143 86 3 975 5 124.8 C.Cordeiro, Hawaii 8 258 143 8 1881 11 124.5 D.Morris, Washington 9 283 171 9 1920 11 123.9 Z.Calzada, Texas A&M 9 237 130 7 1556 12 120.8 S.Petras, Iowa 9 223 130 6 1430 9 120.1 N.Starkel, San Jose St. 5 177 90 6 1247 9 120.0 N.Vedral, Rutgers 9 236 144 5 1493 7 119.7 B.McBride, Texas State 8 245 146 10 1507 12 119.3 T.McClain, South Florida 8 176 96 4 1289 4 119.0 D.Mathis, Temple 7 195 116 4 1223 6 118.2 J.Bean, Kansas 9 182 102 6 1252 6 118.1 H.Wolff, Old Dominion 6 142 87 4 899 4 118.1 T.Wilson, New Mexico 7 172 99 4 1054 7 117.8 G.Shrader, Syracuse 9 172 88 3 1119 7 115.8 G.Mertz, Wisconsin 9 190 107 8 1289 6 115.3 D.Grosel, Boston College 8 192 111 7 1216 6 114.0 J.Lange, Southern Miss. 5 137 79 6 843 5 112.6 S.Krajewski, Uconn 6 158 89 7 938 6 109.9 J.Johnson, New Mexico St. 8 341 196 7 1972 8 109.7 D.Uiagalelei, Clemson 9 260 146 6 1511 7 109.2 S.Chambers, Wyoming 7 172 87 7 1100 6 107.7 M.Milton, Florida St. 5 137 80 5 781 3 106.2 A.Aune, North Texas 9 201 105 7 1188 6 104.8 M.Penix, Indiana 5 162 87 7 939 4 101.9 K.Seals, Vanderbilt 6 206 114 7 1086 5 100.8 B.Olson, Umass 7 186 90 7 1035 7 100.0 W.Plummer, Arizona 7 153 85 7 835 2 96.6 D.Mack, Old Dominion 6 167 86 7 859 5 96.2

