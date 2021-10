ZOZO Championship Scores

Saturday At Accordia Golf Narashino Country Club Chiba, Japan Purse: $10 million Yardage: 7,041; Par: 70 Final Round Hideki Matsuyama…

Saturday

At Accordia Golf Narashino Country Club

Chiba, Japan

Purse: $10 million

Yardage: 7,041; Par: 70

Final Round

Hideki Matsuyama 64-68-68-65—265 Brendan Steele 66-68-70-66—270 Cameron Tringale 67-66-68-69—270 Mackenzie Hughes 70-68-69-67—274 Sebastian Munoz 70-66-68-70—274 Matt Wallace 65-69-70-70—274 Keegan Bradley 70-71-69-65—275 Tommy Fleetwood 67-68-70-70—275 Branden Grace 72-66-67-70—275 Lanto Griffin 69-67-73-66—275 Takumi Kanaya 71-70-68-66—275 Luke List 69-69-70-67—275 Collin Morikawa 71-68-67-69—275 Sam Ryder 68-71-69-67—275 James Hahn 68-69-70-69—276 Chan Kim 72-66-70-68—276 Tom Hoge 72-70-66-69—277 Shugo Imahira 72-72-66-68—278 Hiroshi Iwata 63-73-73-69—278 Matt Jones 67-69-73-69—278 Si Woo Kim 69-70-71-68—278 Kyoung-Hoon Lee 70-69-72-67—278 Alex Noren 68-68-71-71—278 Henrik Norlander 71-72-71-64—278 Wyndham Clark 70-68-70-71—279 Adam Long 72-67-71-69—279 Maverick McNealy 73-69-72-65—279 Charley Hoffman 71-72-70-67—280 Troy Merritt 68-68-76-68—280 Keita Nakajima 73-69-70-68—280 Naoto Nakanishi 71-73-73-63—280 Joaquin Niemann 64-71-73-72—280 Xander Schauffele 70-74-68-68—280 Adam Schenk 67-72-68-73—280 Yuki Inamori 69-71-73-68—281 Jinichiro Kozuma 74-71-71-65—281 Tomoharu Otsuki 70-71-69-71—281 Kyle Stanley 70-72-71-68—281 Harry Higgs 68-72-70-72—282 Rikuya Hoshino 69-72-72-69—282 Ryutaro Nagano 71-71-71-69—282 Shaun Norris 68-72-72-70—282 Andrew Putnam 73-69-71-69—282 Rickie Fowler 70-71-71-71—283 Ryuichi Oiwa 71-70-68-74—283 Ryan Palmer 72-68-70-73—283 Pat Perez 70-69-73-71—283 Sung Kang 74-69-74-67—284 Chris Kirk 69-70-71-74—284 Matthew NeSmith 70-72-69-73—284 Erik Van Rooyen 69-69-73-73—284 Bill Haas 71-72-70-72—285 Ryo Hisatune 74-70-75-66—285 Brandon Hagy 70-74-72-70—286 Jhonattan Vegas 67-72-73-74—286 Will Zalatoris 69-76-73-68—286 Kramer Hickok 67-74-70-76—287 Kazuki Higa 73-75-68-71—287 Satoshi Kodaira 73-67-72-75—287 C.T. Pan 76-73-70-68—287 Tomoyasu Sugiyama 73-72-73-69—287 Chesson Hadley 71-77-73-67—288 Tyler McCumber 72-69-71-76—288 Robert Streb 74-77-67-70—288 Brendon Todd 72-78-71-67—288 Doug Ghim 71-71-74-73—289 Naoyuki Kataoka 68-71-78-72—289 Ryosuke Kinoshita 67-75-74-73—289 Sepp Straka 74-70-76-69—289 Scott Vincent 72-73-72-72—289 Wesley Bryan 75-72-70-73—290 Roger Sloan 72-74-71-73—290 Emiliano Grillo 74-70-75-72—291 Peter Malnati 75-69-73-75—292 Garrick Higgo 70-78-72-74—294 Doc Redman 76-67-79-72—294 Ryuji Imada 74-74-73-76—297

