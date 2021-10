US-Panama Summary

At Panama City, Panama United States 0 0—0 Panama 0 1—1 First half_None. Second half_1, Panama, Godoy 1 (Davis), 54th…

At Panama City, Panama United States 0 0—0 Panama 0 1—1

First half_None.

Second half_1, Panama, Godoy 1 (Davis), 54th minute.

Yellow cards_Stephens, Pan, 77th. Red cards_none.

Referee_César Ramos, Mexico. Linesmen_Alberto Martin, Miguel Hernández, Mexico.

A_21,000.

Lineups

United States_Matt Turner; Shaq Moore (DeAndre Yedlin, 68th), Mark McKenzie, Walker Zimmerman, George Bello, Yunus Musah (Tyler Adams, 46th), Kellyn Acosta, Sebastian Lletget, Paul Arriola (Brenden Aaronson, 46th), Gyasi Zardes (Ricardo Pepi, 67th), Tim Weah (Cristian Roldan, 68th)

Panama_Luis Mejia; Amir Murillo, Fidel Escobar, Harold Cummings, Éric Davis; Cristian Martinez (Abdiel Ayarza, 88th), Aníbal Godoy (Armando Cooper, 69th), Édgar Barcenas, Alberto Quintero (César Yanis, 89th); Freddy Góndola, Rolando Blackburn (Eduardo Guerreo, 69th)

