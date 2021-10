LPGA Cognizant Founders Cup Par Scores

Sunday At Mountain Ridge Country Club West Caldwell, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,612; Par: 71 Final Round Jin Young…

Sunday At Mountain Ridge Country Club West Caldwell, N.J. Purse: $3 million Yardage: 6,612; Par: 71 Final Round

Jin Young Ko, $450,000 63-68-69-66_266 -18

Caroline Masson, $273,806 69-68-69-64_270 -14

Elizabeth Szokol, $198,627 68-71-65-69_273 -11

Jeongeun Lee6, $138,664 70-68-69-67_274 -10

Yuka Saso, $138,664 67-70-67-70_274 -10

Gaby Lopez, $77,502 73-68-69-65_275 -9

A Lim Kim, $77,502 68-71-69-67_275 -9

Jessica Korda, $77,502 69-69-69-68_275 -9

Lindsey Weaver, $77,502 68-67-69-71_275 -9

So Yeon Ryu, $77,502 67-66-71-71_275 -9

Moriya Jutanugarn, $56,214 68-71-69-68_276 -8

Lexi Thompson, $56,214 71-65-70-71_277 -7

Alison Lee, $42,673 72-71-69-66_278 -6

Megan Khang, $42,673 68-71-70-69_278 -6

Jennifer Chang, $42,673 72-70-66-70_278 -6

Sei Young Kim, $42,673 70-71-67-70_278 -6

Brooke M. Henderson, $42,673 67-70-70-71_278 -6

Jenny Shin, $42,673 68-68-71-71_278 -6

Paula Reto, $32,680 71-71-69-68_279 -5

Celine Boutier, $32,680 70-70-71-68_279 -5

Patty Tavatanakit, $32,680 72-68-70-69_279 -5

Yu Liu, $32,680 72-68-69-70_279 -5

Jaye Marie Green, $32,680 72-68-67-72_279 -5

Nelly Korda, $32,680 67-71-68-73_279 -5

In Gee Chun, $25,072 68-70-76-66_280 -4

Inbee Park, $25,072 70-72-70-68_280 -4

Lauren Coughlin, $25,072 70-71-71-68_280 -4

Daniela Darquea, $25,072 69-71-71-69_280 -4

Minjee Lee, $25,072 69-68-73-70_280 -4

Xiyu Lin, $25,072 68-68-73-71_280 -4

Lizette Salas, $25,072 69-68-70-73_280 -4

Maria Fassi, $25,072 68-69-69-74_280 -4

Ryann O’Toole, $17,756 71-72-71-67_281 -3

Dottie Ardina, $17,756 71-70-71-69_281 -3

Sarah Schmelzel, $17,756 70-71-71-69_281 -3

Georgia Hall, $17,756 69-71-72-69_281 -3

Muni He, $17,756 71-68-73-69_281 -3

Jasmine Suwannapura, $17,756 69-70-73-69_281 -3

Mi Jung Hur, $17,756 75-68-66-72_281 -3

Wei-Ling Hsu, $17,756 72-66-71-72_281 -3

Perrine Delacour, $17,756 67-69-70-75_281 -3

Charley Hull, $12,342 73-68-74-67_282 -2

Wichanee Meechai, $12,342 69-74-71-68_282 -2

Madelene Sagstrom, $12,342 71-67-75-69_282 -2

Hyo Joo Kim, $12,342 68-74-69-71_282 -2

Anna Nordqvist, $12,342 70-71-70-71_282 -2

Carlota Ciganda, $12,342 71-69-70-72_282 -2

Hannah Green, $12,342 68-72-70-72_282 -2

Chella Choi, $12,342 68-68-73-73_282 -2

Amy Olson, $12,342 70-68-70-74_282 -2

Annie Park, $9,744 72-69-72-70_283 -1

Ashleigh Buhai, $9,744 70-71-72-70_283 -1

Su Oh, $9,744 68-72-73-70_283 -1

Nasa Hataoka, $9,744 69-73-66-75_283 -1

Eun-Hee Ji, $8,395 71-71-72-70_284 E

Katherine Kirk, $8,395 70-72-72-70_284 E

Ally Ewing, $8,395 69-70-75-70_284 E

Na Yeon Choi, $8,395 69-74-70-71_284 E

Ariya Jutanugarn, $8,395 69-73-71-71_284 E

Stephanie Meadow, $7,196 70-71-75-69_285 +1

Sophia Popov, $7,196 71-72-70-72_285 +1

Pajaree Anannarukarn, $7,196 72-69-72-72_285 +1

Amy Yang, $7,196 67-74-70-74_285 +1

Azahara Munoz, $7,196 71-68-71-75_285 +1

Kristen Gillman, $6,596 71-71-74-70_286 +2

Lindy Duncan, $6,596 69-71-74-72_286 +2

Jeongeun Lee, $6,596 72-70-71-73_286 +2

Mel Reid, $6,146 72-71-72-72_287 +3

Danielle Kang, $6,146 70-69-75-73_287 +3

Anne van Dam, $6,146 70-70-73-74_287 +3

Sandra Gal, $5,923 66-77-71-74_288 +4

Albane Valenzuela, $5,735 73-69-76-71_289 +5

Mina Harigae, $5,735 73-70-74-72_289 +5

Jenny Coleman, $5,735 72-70-72-75_289 +5

Mo Martin, $5,735 74-67-71-77_289 +5

Andrea Lee, $5,521 73-70-72-75_290 +6

Marina Alex, $5,521 71-70-73-76_290 +6

Pavarisa Yoktuan, $5,416 70-71-73-77_291 +7

