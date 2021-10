2021 MAJOR LEAGUE BASEBALL ATTENDANCE REPORT

2021 REGULAR SEASON AMERICAN LEAGUE HOME GAMES DATES TOTAL AVERAGE Baltimore 78 793,229 10,170 Boston 81 1,725,323 21,300 Chicago (A.L.)…

2021 REGULAR SEASON AMERICAN LEAGUE HOME GAMES DATES TOTAL AVERAGE Baltimore 78 793,229 10,170 Boston 81 1,725,323 21,300 Chicago (A.L.) 78 1,596,385 20,466 Cleveland 77 1,114,368 14,472 Detroit 81 1,102,621 13,613 Houston 81 2,068,509 25,537 Kansas City 81 1,159,613 14,316 Los Angeles (A.L.) 82 1,515,689 18,484 Minnesota 80 1,310,199 16,377 New York (A.L.) 80 1,959,854 24,498 Oakland 80 701,430 8,768 Seattle 81 1,215,985 15,012 Tampa Bay 80 761,072 9,513 Texas 81 2,110,258 26,053 Toronto 79 805,901 10,201 AL Totals 1,200 19,940,436 16,585 NATIONAL LEAGUE HOME GAMES DATES TOTAL AVERAGE Arizona 81 1,043,010 12,877 Atlanta 78 2,300,247 29,490 Chicago (N.L.) 81 1,978,934 24,431 Cincinnati 81 1,505,024 18,581 Colorado 78 1,938,645 24,854 Los Angeles (N.L.) 81 2,804,693 34,626 Miami 81 642,617 7,934 Milwaukee 81 1,824,282 22,522 New York (N.L.) 73 1,511,926 20,711 Philadelphia 79 1,515,890 19,188 Pittsburgh 81 859,498 10,611 San Diego 81 2,191,950 27,061 San Francisco 81 1,679,484 20,734 St. Louis 80 2,102,530 26,282 Washington 80 1,465,543 18,319 NL Totals 1,197 25,364,273 21,215 MLB Totals 2,397 45,304,709 18,901

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.