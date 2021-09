NHRA Mopar Express Lane Nationals Qualifying

Friday At Maple Grove Raceway Mohnton, Pa. Friday’s First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel…

Friday At Maple Grove Raceway Mohnton, Pa. Friday’s First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Brittany Force, 3.666 seconds, 335.57 mph; 2. Steve Torrence, 3.692, 327.19; 3. Clay Millican, 3.696, 322.65; 4. Mike Salinas, 3.699, 332.18; 5. Billy Torrence, 3.699, 327.98; 6. Justin Ashley, 3.729, 327.74; 7. Leah Pruett, 3.733, 323.89; 8. Josh Hart, 3.793, 323.81; 9. Doug Kalitta, 3.833, 319.67; 10. Doug Foley, 3.856, 297.55; 11. Antron Brown, 3.871, 302.14; 12. Joe Morrison, 4.167, 223.84; 13. Shawn Langdon, 4.870, 147.70.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.883, 330.39; 2. Tommy Johnson Jr., Dodge Charger, 3.895, 333.82; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.913, 328.22; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.914, 321.42; 5. Ron Capps, Charger, 3.932, 325.06; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.932, 290.82; 7. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.940, 327.98; 8. J.R. Todd, Camry, 3.956, 328.38; 9. Blake Alexander, Mustang, 4.036, 308.50; 10. Jim Campbell, Charger, 4.113, 292.27; 11. John Force, Camaro, 6.880, 92.36; 12. Paul Lee, Charger, 9.838, 75.83. Not Qualified: 13. Cory Lee, broke.

Pro Stock

1. Kyle Koretsky, Chevy Camaro, 6.547, 209.98; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.547, 209.33; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 209.62; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.550, 209.04; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.552, 208.42; 6. Erica Enders, Camaro, 6.553, 209.85; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.565, 209.30; 8. Chris McGaha, Camaro, 6.570, 209.65; 9. Mason McGaha, Camaro, 6.573, 210.21; 10. Vincent Nobile, Camaro, 6.579, 207.88; 11. Deric Kramer, Camaro, 6.593, 208.94; 12. Bob Benza, Camaro, 6.614, 208.62; 13. John Gaydosh Jr, Camaro, 6.640, 208.10; 14. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.643, 207.85; 15. Larry Morgan, Camaro, 6.704, 189.84; 16. Kenny Delco, Camaro, 8.103, 161.19.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.761, 198.85; 2. Eddie Krawiec, Buell, 6.763, 201.67; 3. Matt Smith, EBR, 6.766, 201.34; 4. Scotty Pollacheck, EBR, 6.829, 198.52; 5. Cory Reed, Suzuki, 6.867, 194.24; 6. Angie Smith, EBR, 6.872, 199.94; 7. Steve Johnson, Suzuki, 6.879, 195.90; 8. Joey Gladstone, Suzuki, 6.882, 196.02; 9. Ryan Oehler, EBR, 6.924, 194.49; 10. Chris Bostick, 6.942, 191.57; 11. Jim Underdahl, Suzuki, 7.004, 192.28; 12. Jianna Salinas, Suzuki, 7.005, 191.43; 13. Andrew Hines, Buell, 7.099, 198.41; 14. Ron Tornow, Victory, 7.120, 189.26; 15. David Barron, EBR, 7.379, 150.72; 16. Kelly Clontz, Suzuki, 7.476, 160.84. Not Qualified: 17. Karen Stoffer, 10.454, 79.47; 18. Marc Ingwersen, broke.

