NHRA DeWalt NHRA Carolina Nationals Qualifying

Friday At zMax Dragway Concord, N.C. First-round Qualifying Qualifying will continue Saturday for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Brittany Force, 3.662 seconds, 331.85 mph; 2. Clay Millican, 3.708, 322.96; 3. Mike Salinas, 3.709, 308.92; 4. Billy Torrence, 3.729, 325.85; 5. Spencer Massey, 3.769, 321.58; 6. Antron Brown, 3.779, 323.66; 7. Alex Laughlin, 3.793, 315.19; 8. Doug Kalitta, 3.869, 305.84; 9. Doug Foley, 3.871, 298.34; 10. Justin Ashley, 3.992, 224.02; 11. Joe Morrison, 4.069, 267.96; 12. Arthur Allen, 4.439, 180.19; 13. Josh Hart, 6.146, 99.30; 14. Steve Torrence, 6.278, 99.39; 15. Shawn Langdon, 6.474, 98.74; 16. Leah Pruett, 6.830, 97.75.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.860, 332.18; 2. Robert Hight, Camaro, 3.878, 330.07; 3. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.879, 323.58; 4. Matt Hagan, Charger, 3.891, 330.55; 5. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.899, 326.08; 6. Alexis DeJoria, Camry, 3.907, 328.62; 7. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.914, 323.12; 8. Ron Capps, Charger, 3.922, 326.16; 9. Mike McIntire, Camry, 4.026, 283.97; 10. Tony Jurado, Mustang, 4.099, 274.44; 11. Dave Richards, Mustang, 4.142, 300.73; 12. Terry Haddock, Mustang, 4.347, 259.06; 13. Jim Campbell, Charger, 4.397, 215.86; 14. Blake Alexander, Mustang, 6.027, 110.68.

Pro Stock

1. Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.575, 208.59; 2. Erica Enders, Camaro, 6.578, 208.49; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.580, 208.39; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.597, 208.68; 5. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.599, 206.51; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.606, 208.17; 7. Kyle Koretsky, Camaro, 6.607, 208.65; 8. Matt Hartford, Camaro, 6.613, 207.59; 9. Vincent Nobile, Camaro, 6.630, 206.51; 10. Kenny Delco, Camaro, 6.631, 208.10; 11. Chris McGaha, Camaro, 6.631, 207.69; 12. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.640, 208.01; 13. Mason McGaha, Camaro, 6.642, 206.95; 14. Wally Stroupe, Camaro, 6.665, 205.54; 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.666, 206.39; 16. Richie Stevens, Camaro, 6.706, 205.01. Not Qualified: 17. Fernando Cuadra, 7.953, 128.66; 18. Rob Tucker, 8.627, 110.15; 19. Marty Robertson, 16.227, 52.70.

Pro Stock Motorcycle

1. Steve Johnson, Suzuki, 6.807, 196.47; 2. Angelle Sampey, Suzuki, 6.848, 195.05; 3. Matt Smith, EBR, 6.852, 197.42; 4. Angie Smith, EBR, 6.911, 196.50; 5. Scotty Pollacheck, EBR, 6.923, 192.96; 6. Joey Gladstone, Suzuki, 6.929, 194.21; 7. Eddie Krawiec, Buell, 6.951, 196.22; 8. Andrew Hines, Buell, 6.956, 195.19; 9. Karen Stoffer, Suzuki, 6.956, 193.32; 10. Kelly Clontz, Suzuki, 7.011, 191.24; 11. Jianna Salinas, Suzuki, 7.034, 189.82; 12. Chris Bostick, 7.100, 175.78; 13. Ryan Oehler, EBR, 7.104, 187.86; 14. Charles Poskey, Suzuki, 7.204, 189.82; 15. Cory Reed, Suzuki, 7.220, 189.95; 16. Michael Phillips, Suzuki, 7.243, 185.31. Not Qualified: 17. Ron Tornow, 7.478, 144.97; 18. Jim Underdahl, 11.740, 69.07; 19. David Barron, broke.

